【Bankrobber LABO × Bridge Mogura Gallery presents】Nite Owlの日本初個展『Ruffled Feathers』2025年2月21日(金)開催決定！

レコード専門店「HMV record shop 渋谷」内に、2023年5月11日(木)にオープンしたギャラリースペース「Bankrobber LABO(バンクロバーラボ)」。レコード専門店の枠を超え、これまで様々なアーティストによる展示を開催、オープン当初よりたくさんのお客さまにご来場いただき、ご好評をいただいております。

このたび、Bankrobber LABO × Bridge Mogura Galleryは、2025年2月21日(金)~2025年3月4日(火)の期間、ストリートで活躍する多作なアーティストNite Owl(ナイト・オウル)による日本初となる個展、Bankrobber LABO × Bridge Mogura Gallery presents Nite Owl『Ruffled Feathers』を開催いたします。本個展では、ストリートアートで見られる彼の象徴的なフクロウキャラクターをモチーフにした様々な作品を展示します。また、ステッカーグッズの販売も予定しておりますので、ぜひこの機会に会場までお越しください。

お客さまに音楽の楽しみ方の1つとしてレコードを提案してきた「HMV record shop」が目指す「文化(カルチャー)の"情報発信地"」として、今後も「Bankrobber LABO」を通して、様々なアートやカルチャーを発信してまいります。

<開催概要>Bankrobber LABO × Bridge Mogura Gallery presents

Nite Owl『Ruffled Feathers』

■開催期間:2025年2月21日(金)~2025年3月4日(火)

■会場:Bankrobber LABO(バンクロバーラボ)

■所在地: 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町36-2 HMV record shop 渋谷 2F

■営業時間:11:00~21:00

■入場料:無料

▶Bankrobber LABO 公式ページ:https://www.hmv.co.jp/news/article/230421155/

▶Bankrobber LABO 公式Instagram:@bankrobber_labo(https://www.instagram.com/bankrobber_labo/)

▶Bridge Mogura Gallery 公式ページ:https://www.bridgemogura.com/

プロフィール/Nite Owl

ストリートで活躍する多作なアーティスト、ナイト・オウルの作品はキャンバスから飛び出し、見る人の心をつかみ、注目を集めます。建築家として訓練を受けたナイト・オウルは、建築製図の堅苦しさと平凡さから離れ、フリーハンドの線の大胆さと流動性、そして作品の見事な色彩表現を取り入れています。真っ白なキャンバスの自由さは刺激的です。ナイト・オウルの作品はフクロウを使って色彩理論、幾何学的関係、平面性、奥行きを探求しながら、アーティストのエネルギーと強さをキャンバスに伝えます。色はメッセージであり、フクロウは媒体です。

▶Instagram @naito_oru(https://www.instagram.com/naito_oru/)

Selected Exhibitions

2012 I Am Crime at Mission Arts Center, San Francisco, CA

2013 Solo Show : Aesthetic Transience at Loakal, Oakland, CA

Made in China at Ian Ross Gallery, San Francisco, CA

Carpe Diem at Loakal, Oakland, CA

2014 Solo Show : The Pursuit of Slappiness at Loakal, Oakland, CA

Villains and Vandals at Gift 2 Gab Gallery, San Jose, CA

Carpe Diem 2 at Loakal, Oakland, CA

Defamation of Character at Lower Branch Gallery, San Francisco, CA

2016 The Sign Show at 212 Arts, NY, NY

Robots Will Kill and Friends at My Plastic Heart, NY, NY

2017 Robots Will Kill 15 Year Anniversary show at My Plastic Heart, NY, NY

Liquid Sunshine Dudes at Redefine Arts, Orlando, FL

The Heist at Local Brew Gallery, San Francisco, CA

2018 Solo Show : Owl-tastic at Mission Art 415, San Francisco, CA

Drift the Bay at Local Brew Gallery, San Francisco, CA

510 All Stars at Nielsen Arts, Albany, CA

2019 Solo Show : Owls in Paris at Discocaso, Paris, France

Sign of the Times at 212 Arts, NY, NY

510 All Stars at Nielsen Arts, Albany, CA

2020 Solo Show : Old and Rusty at Forage Space, Beacon, NY

2022 Solo Show : Umwelt at Redefine Arts, Orlando, FL

2024 Solo Show : Creative Dissonance at 731 Designs, Pacifica, CA

510 All Stars at Nielsen Arts, Albany, CA





Mural Projects

Street Art Cite’ - France, Kingspray - Amsterdam, NL, Lilac Alley Mural Project - San Francisco, USA, Centrifuge Public Art Project - NY, USA, Dragon School - Oakland, USA, First Street Green - NY, USA, Marie de Paris, Paris, France, JMZ Walls - NY, USA, 5 Pointz - NY, USA, Meeting of Styles - San Francisco, USA



Publications and Media

Painting the Streets, Oakland in a Time of Uprising - Nomadic Press + East Side Arts Alliance

Divers City - Wendy Lily V.

Paris Street Art Saison 2 - Claude Degoutte

Finding Flaco - Jacqueline Emery and David Lei



Education

Bachelor of Architecture : 1996 : The Catholic University of America, Washington, DC