X-girl × VANDY THE PINK コラボレーションコレクション発売決定

株式会社ビーズインターナショナル

1994年にソニック・ユースのキム・ゴードンと友人のデイジー・ヴォン・ファースが立ち上げ、創業以来“REAL GIRL’S CLOTHING”をテーマに、ベーシックで飽きのこないアイテムを提案し続けるレディースストリートウェアブランド「X-girl(エックスガール)」。

このたびX-girlは、韓国出身でヴァージニアを拠点に活動するデザイナーJunghoon Son氏が手がけるブランド「VANDY THE PINK(ヴァンディー・ザ・ピンク)」とのコラボレーションコレクションを発表します。本コレクションは、2025年2月14日(金)より日本国内のX-girl取り扱い店舗およびオンラインストアにて発売。発売に先駆け、2月7日(金)より先行予約の受付を開始します。

VANDY THE PINKは、Junghoon Son氏のユニークな経験や思い出を反映した遊び心あふれるデザインが特徴のブランド。個性的かつ大胆なフットウェアやアパレルを展開し、ストリートウェアシーンにおいて確固たる存在感を放っています。Jay ParkやNewJeansといったグローバルアイコンからの支持を受けるほか、香港マクドナルドやClarksなどの名だたるブランドとのコラボレーションも実施。過去にはXLARGEとのコレボレーションを実現し、今回ついにX-girlとの初コレクションが登場します。

本コレクションでは、Junghoon Son氏が特別にデザインしたコラボレーションロゴやアートワークを落とし込んだ、全6型のアイテムを展開。世界中に熱心なファンを持ち、日本国内では流通が限られる入手困難なブランドとしても注目されるVANDY THE PINKとの特別なコレクションを、ぜひお見逃しなく。

コラボレーションコレクション特設ページ :https://calif.cc/collections/250207xg_vandy

＜発売日＞

2025年2月14日(金)

※2月7日(金)より先行予約受付開始

＜販売店舗＞

日本国内のX-girl、XLARGE/X-girl店舗(アウトレット店舗を除く)、XLARGE那覇、calif SHIBUYA、オンラインストア

店舗一覧：https://x-girl.jp/stores/

オフィシャルオンラインストアcalif：https://calif.cc/pages/xgirl

ZOZOTOWN：https://zozo.jp/shop/x-girl/

＜ラインナップ＞

X-girl × VANDY THE PINK S/S TEE \6,050(税込

X-girl × VANDY THE PINK RAGLAN L/S BABY TEE \7,150(税込)

X-girl × VANDY THE PINK SWEAT HOODIE \14,300(税込)

X-girl × VANDY THE PINK REVERSIBLE SUKAJAN \22,000(税込)

X-girl × VANDY THE PINK TRUCKER CAP \5,500(税込)

X-girl × VANDY THE PINK BOWLING BAG \8,250(税込)

【会社概要】

社名：株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長：西方 雄作

本社所在地：東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL：https://bs-intl.jp/

ブランド情報：https://bs-intl.jp/brandlist/

公式オンラインストア：https://calif.cc/

設立年：1990年12月

従業員数：360名(2024年9月時点)

資本金：4,500万円

事業内容：衣料品・雑貨品企画販売、販売促進、EC事業