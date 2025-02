食べるスキンケア“ &meal / アンドミール ”によるギルトフリースイーツブランド“ meete / ミーテ ”日本橋馬喰町 abno にて期間限定コラボメニューを販売

株式会社meeth

現在開催中の美肌を目指す人々に寄り添うスキンケアブランド “ meeth / ミース ”と、日本橋馬喰町のコレクティブホテル 「 DDD HOTEL 」 によるコラボレーションルーム “ meeth holistic beauty stay”に続き、meethが展開する食べるスキンケア“ &meal / アンドミール ”と新たなコラボレーションを展開いたします。



2月8日(土)より、DDD HOTEL 2階のカフェ 「 abno 」にて、meethが展開する食べるスキンケア“ &meal / アンドミール ”よりギルトフリースイーツブランド“ meete / ミーテ ”とのコラボメニューを数量限定販売。“ &meal / アンドミール ”は「 カラダ変わる”ごちそう“。re: touch tables 」をコンセプトに掲げ、環境や食生活、そしてカラダと肌を本気で改善したい人々に向けた商品開発・販売を行う meeth の姉妹ブランド。



今回コラボスイーツを手がける“ meete / ミーテ ”は、&meal から誕生したギルトフリープレミアムスイーツブランドとして、世界を舞台に活躍する庄司夏子シェフとタッグを組み誕生したプロジェクトです。「スキンケア」と「食」で幸せを届けることを目指し、予防医学・栄養学の専門家と共に「美味しさ」と「健康」を両立したスイーツを開発します。

今回、DDD HOTEL 2階のカフェ 「 abno 」にて期間限定メニューとして登場するのは、「meete Guilt Free Premium Ice イチゴ ソイミルク」。プラントベースかつグルテンフリーでありながら、素材本来の美味しさを追求したギルトフリーなスイーツです。

「 abno 」は、歴史とモダンが交差する日本橋馬喰町に位置する DDD HOTEL の2階に店を構え、 “ Look at coffee in a different light ” をコンセプトに掲げる実験的なカフェ。 デンマークの名門コーヒーロースター “ Coffee Collective ” のスペシャルティコーヒーとともに、体に優しく、美しく、そして美味しい特別なコラボレーションを、abnoの洗練された安らぎの空間でお楽しみいただけます。

meete × abno

meete Guilt Free Premium Ice イチゴ ソイミルク \1,200

+ barista selected coffee pairing \2,000

Date :2025年2月8日(土)~ ※なくなり次第終了

Place:abno ( MAP(https://www.google.com/maps?sca_esv=171dd60bbbb03aa4&rlz=1C5CHFA_enJP1088JP1088&output=search&q=abno+cafe&source=lnms&fbs=ABzOT_CWdhQLP1FcmU5B0fn3xuWpA-dk4wpBWOGsoR7DG5zJBv10Kbgy3ptSBM6mMfaz8zAOOq2LKO1fojtoxTZfIY8QBd7DUGbENLjjJ-5VzgMmphkNTFVhhsR23586338_x54azKahSW3eWiKRiQbJ2J5QeG0JXe7P48EHVlJW554wZnQfs-ExlIaB46oMXmxsunXiT8d8SwmMCoepaUc6OVngRJ4X2A&entry=mc&ved=1t:200715&ictx=111) )

〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町2丁目2-1 DDD HOTEL 2F 03-3668-0840

※カフェラウンジは宿泊者以外も利用可能です。※ご予約は承っておりません。

&meal Website:https://andmeal.jp/

&meal Instagram:https://www.instagram.com/andmeal_official/

abno Instagram:https://www.instagram.com/abno.jp/