『アイドルマスター SideM』より、ホワイトデー新規描き下ろしイラストを使用したオンラインくじが登場です！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、『アイドルマスター SideM』オリジナル商品が手に入る＜アイドルマスター SideM Happy White Day オンラインくじ＞を、2025年2月13日(木)12時より販売します。
期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「D賞 スクエア缶バッジ全12種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!
＜アイドルマスター SideM Happy White Day オンラインくじ 概要＞
販売期間：2025年2月13日(木)12:00～2025年3月13日(木)11:59
販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。
購入ページ：https://kujibikido.com/lp/sidem_hwd/
■賞品ラインナップ
S賞：選べる！特大タペストリー（全4種）]
A賞：アクリルスタンド（全4種）
Ｂ賞：ミニブロマイド7枚セット（全2種）
Ｃ賞：ちびキャラミニアクリルスタンド（全4種）
D賞：スクエア缶バッジ（全12種）
※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。
■Xフォロー&リポストキャンペーン
期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞 スクエア缶バッジ全12種セット」をプレゼント！
■おまけキャンペーン-1
【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!
※期間により絵柄は異なります。
※ランダムでの配布となります。
＜対象期間＞
■伊瀬谷四季/古論クリス/伊瀬谷四季 ちびキャラ/古論クリス ちびキャラ
2025年2月13日(木)12:00～2月27日(木)11:59
■岡村直央/牙崎漣/岡村直央 ちびキャラ/牙崎漣 ちびキャラ
2025年2月27日(木)12:00～3月13日(木)11:59
■おまけキャンペーン-2
【20連セット】をご購入いただいたお客様には、描き下ろしイラストを使用した「ちびキャラメリーゴーランド Happy White Day」をもれなく1点プレゼント!!
※全1種
■「くじ引き堂」とは
スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！
ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！
■関連サイト
「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/
「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido
■商品に関するお問い合わせ
くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/