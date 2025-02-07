『アイドルマスター SideM』より、ホワイトデー新規描き下ろしイラストを使用したオンラインくじが登場です！

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株式会社KADOKAWA



株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、『アイドルマスター SideM』オリジナル商品が手に入る＜アイドルマスター SideM Happy White Day オンラインくじ＞を、2025年2月13日(木)12時より販売します。



期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「D賞 スクエア缶バッジ全12種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!






＜アイドルマスター SideM Happy White Day オンラインくじ 概要＞


販売期間：2025年2月13日(木)12:00～2025年3月13日(木)11:59


販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。


購入ページ：https://kujibikido.com/lp/sidem_hwd/




■賞品ラインナップ


S賞：選べる！特大タペストリー（全4種）]






A賞：アクリルスタンド（全4種）






Ｂ賞：ミニブロマイド7枚セット（全2種）






Ｃ賞：ちびキャラミニアクリルスタンド（全4種）






D賞：スクエア缶バッジ（全12種）







※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。



■Xフォロー&リポストキャンペーン


期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞 スクエア缶バッジ全12種セット」をプレゼント！




■おまけキャンペーン-1


【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!


※期間により絵柄は異なります。


※ランダムでの配布となります。



＜対象期間＞


■伊瀬谷四季/古論クリス/伊瀬谷四季 ちびキャラ/古論クリス ちびキャラ


2025年2月13日(木)12:00～2月27日(木)11:59


■岡村直央/牙崎漣/岡村直央 ちびキャラ/牙崎漣 ちびキャラ


2025年2月27日(木)12:00～3月13日(木)11:59





■おまけキャンペーン-2


【20連セット】をご購入いただいたお客様には、描き下ろしイラストを使用した「ちびキャラメリーゴーランド Happy White Day」をもれなく1点プレゼント!!


※全1種






■「くじ引き堂」とは


スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！


ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！




■関連サイト


「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/


「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido




■商品に関するお問い合わせ
くじ引き堂　 https://kujibikido.com/contact/