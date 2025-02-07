Thermaltake社製ミドルタワー型PCケース「The Tower 600」シリーズに、Racing GreenとGravel Sandモデルの追加を発表

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、Thermaltake社製のミドルタワー型PCケース「The Tower 600」シリーズおよび対応アクセサリ「Chassis Stand Kit for The Tower 600」シリーズに、Racing GreenとGravel Sandのカラーバリエーションモデル追加を発表いたします。

「The Tower 600」シリーズは、八角柱デザインを採用したミドルタワー型PCケースです。背面コネクタ設計を採用するMSI、GIGABYTE、ASUS社のマザーボードに対応しており、ケーブルに遮られることなく、自作PCならではの豊かなドレスアップを楽しむことができます。右側面に最大420mmサイズの水冷ラジエーターを取り付けできるほか、最大400mmの拡張カードが搭載可能となっており、優れた拡張性を実現しています。

「The Tower 600」シリーズ対応アクセサリとして、付け替え用の底面パネルを付属する横置きスタンド「Chassis Stand Kit for The Tower 600」シリーズもラインナップしており、多彩なドレスアップを楽しめます。

◆製品特徴

背面コネクタ設計のマザーボードに対応した八角柱デザイン

The Tower 600シリーズは、縦型の八角柱ボディを採用したミドルタワー型PCケースです。MSI社製のProject Zeroシリーズ、GIGABYTE社製のPROJECT STEALTHシリーズ、ASUS社製のBTFシリーズの背面コネクタマザーボードに対応。別売りのスタンドを使用した横置きに対応するほか、3mm厚の強化ガラスパネルを搭載しており、多彩なドレスアップを楽しめます。

◆製品概要

メーカー： Thermaltake

製品名： The Tower 600 Racing Green

カラー： レーシンググリーン

型番： CA-1Z1-00MCWN-00

JANコード： 4711475648852

アスクコード： CS9171

予想市場価格： 27,480円前後（税込）

発売時期： 2025年 2月14日

製品名： The Tower 600 Gravel Sand

カラー： グラベルサンド

型番： CA-1Z1-00MGWN-00

JANコード： 4711475648586

アスクコード： CS9172

予想市場価格： 27,480円前後（税込）

発売時期： 2025年 2月14日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/thermaltake/middle-pccase/the-tower-600.htmlThe Tower 600 Racing Green、Gravel Sandの詳細はこちら

製品名： Chassis Stand Kit for The Tower 600 Racing Green

カラー： レーシンググリーン

型番： AC-076-ONDNAN-A1

JANコード： 4711475648869

アスクコード： CS9173

予想市場価格： 5,980円前後（税込）

発売時期： 2025年 2月14日

製品名： Chassis Stand Kit for The Tower 600 Gravel Sand

カラー： グラベルサンド

型番： AC-076-ONLNAN-A1

JANコード： 4711475648616

アスクコード： CS9174

予想市場価格： 5,980円前後（税込）

発売時期： 2025年 2月14日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/thermaltake/accessory/chassis-stand-kit-for-the-tower-600.htmlChassis Stand Kit for The Tower 600 Racing Green、Gravel Sandの詳細はこちら

＜Thermaltake社 概要＞

Thermaltakeは1999年1月に台湾で設立され、「Thermaltake」というブランド名を携え世界市場へ製品の提供を続けてまいりました。Thermaltakeはシステムの効率改善、ユーザーのPCポテンシャルを最大に引き出す、美的で高品質製品を設計します。革新的なデザインと独特のスタイルを一貫し、Thermaltake製品はDIY市場での話題と、トレンドリーダーの関心を集める、世界中のユーザーに定評のあるメーカーです。「BCN AWARD 2025」PCケース部門において、最優秀賞を7年連続受賞いたしました。

URL： https://jp.thermaltake.com/

＜株式会社アスク 概要＞

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), AJA Video Systems, ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

＜本ニュースリリースに関するお問い合せ先＞

株式会社アスク 担当：岡野 修久

TEL：03-5215-5663、FAX：03-5215-5651

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-21 山脇ビル11階

Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/

株式会社アスク WEB URL：https://www.ask-corp.jp/