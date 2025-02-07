酒井香澄描き下ろしイラスト使用！アニメ『ガールズバンドクライ』トゲナシトゲアリ、ダイヤモンドダストそれぞれの新グッズが登場！【株式会社コスパ】

コスパグループ株式会社【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】アニメ『ガールズバンドクライ』商品情報１【二次元コスパ】アニメ『ガールズバンドクライ』商品情報２【二次元コスパ】アニメ『ガールズバンドクライ』商品情報３【二次元コスパ】アニメ『ガールズバンドクライ』商品情報４

アニメ『ガールズバンドクライ』より、酒井香澄描き下ろしによる、“プレゼント交換”をテーマにプレゼントを手にしたトゲナシトゲアリのメンバー5人、 “パティシエ”姿のダイヤモンドダスト4人のイラストを使用した新グッズが二次元コスパからずらっとラインナップいたします。

「A4キャラファイングラフ 」9種は、【予約限定＆コスパ・デポ限定】商品。

原則として予約分以外の在庫はございませんので予約締切までのご予約をどうぞお見逃しなく。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/99047/table/1066_1_57944a9ea93a145dc6d88ecc3435c601.jpg ]

「アクリルスタンド（大）」など一部商品は、2025年6月の一般販売に先駆けて、2月14日(金)～3月16日(日)CURE MAID CAFE(キュアメイドカフェ)[秋葉原：オノデン4F／ジーストア・アキバ内]で開催のコラボカフェ〈「ガールズバンドクライ」カフェ〉にて先行販売も決定です。

※グッズ販売は同オノデンの1F「グランエンタス」にて実施となります。

〈「ガールズバンドクライ」カフェ〉先行販売情報

【二次元コスパ】／〈「ガールズバンドクライ」カフェ〉先行販売情報

┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/event/id/26282

【二次元コスパ】／アニメ『ガールズバンドクライ』グッズ情報ページ

┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/02120/mode/series

◆アニメ『ガールズバンドクライ』商品情報

【予約限定＆コスパ・デポ限定】描き下ろし A4キャラファイングラフ・「for you」Ver. [5種／井芹仁菜、河原木桃香、安和すばる、海老塚智、ルパ]★限定★描き下ろし 井芹仁菜 A4キャラファイングラフ 「for you」Ver.描き下ろし A4キャラファイングラフ 「for you」Ver. [河原木桃香、安和すばる、海老塚智、ルパ]・パティシエVer. [4種／ヒナ、リン、ナナ、アイ]描き下ろし A4キャラファイングラフ パティシエVer. [ヒナ、リン、ナナ、アイ]

発売日：2025年6月上旬

サイズ：[イラスト]（約）29.7cm×21cm（A4サイズ）[フレーム]（約）44cm×35cm 厚さ1cm

価格：各14,300円（税込）

【キャラファイン印刷について】

キャラファインはキャラクターデザインやキャラクター商品開発に特化したデザイナーが自らオペーレーターを務め、国宝や重要文化財などの作品のレプリカ製作にも使用されている、 全12色の超高性能プリンターで印刷しています。

数ある高級半画用紙の中からそのイラストのタッチに最も適した紙の種類を選択し、原画の色味に忠実な作品になるまで何度も色補正を繰り返して製作しています。

その品質にはアニメ制作会社、ゲーム製作会社、出版社、テレビ局などのキャラクター業界のプロフェッショナルな企業様からも高い評価を得ています。

・詳細はコチラ ： https://chara-art.com/pages/about-print

こちらの商品は限定品【予約限定＆コスパ・デポ限定】です。

確実にご購入を希望の方は、受注期間内にご予約ください。

【コスパ・デポ ご予約受付期間】

〈コスパ・デポ 一部店舗〉 2025年2月27日（木）まで

【通信販売 ご予約受付期間】

〈コスパWEB通販〉〈ジーストア・ドット・コム〉

クレジットカード、ID決済：2025年3月24日（月）正午12：00まで

コンビニ、ペイジー決済：2025年3月17日（月）17：00まで

【コスパオフィシャルショップ実店舗 ご予約受付期間】

〈コスパオフィシャルショップ実店舗〉 2025年3月23日（日）まで

※原則として予約分以外の在庫はございませんのでご注意ください。

◆〈「ガールズバンドクライ」カフェ〉先行販売

※「フタ付きフルカラーマグカップ」「トゲナシトゲアリ 薄手ドライパーカー」「井芹仁菜の「不登校」 ドライTシャツ」「河原木桃香の「脱退」 ドライTシャツ」「安和すばるの「嘘つき」 ドライTシャツ」「トゲナシトゲアリ ドライTシャツ」は、〈「ガールズバンドクライ」カフェ〉後期：2025年3月1日（土）からの販売になります。

描き下ろし アクリルスタンド（大）・「for you」Ver. [5種／井芹仁菜、河原木桃香、安和すばる、海老塚智、ルパ]描き下ろし アクリルスタンド（大） 「for you」Ver.・パティシエVer. [4種／ヒナ、リン、ナナ、アイ]描き下ろし アクリルスタンド（大） パティシエVer.

【先行販売情報】

■2025年2月14日(金)～3月16日(日)〈「ガールズバンドクライ」カフェ〉先行販売

一般販売：2025年6月上旬予定

サイズ：※商品によって異なります

[本体] 20cm×14cm以内

[台座] 9×5cm以内

価格：各2,530円（税込）

描き下ろし フタ付きフルカラーマグカップ描き下ろし トゲナシトゲアリ フタ付きフルカラーマグカップ 「for you」Ver. ／ 描き下ろし ダイヤモンドダスト フタ付きフルカラーマグカップ パティシエVer.

【先行販売情報】

■2025年3月1日(土)～3月16日(日)〈「ガールズバンドクライ」カフェ〉後期 先行販売

一般販売：2025年6月上旬予定

サイズ：高さ9.5×直径8cm / 陶器製・フタ/木製

価格：各2,420円（税込）

描き下ろし 65mm缶バッジ・「for you」Ver. [5種／井芹仁菜、河原木桃香、安和すばる、海老塚智、ルパ]描き下ろし 65mm缶バッジ 「for you」Ver.・パティシエVer. [4種／ヒナ、リン、ナナ、アイ]描き下ろし 65mm缶バッジ パティシエVer.

【先行販売情報】

■2025年2月14日(金)～3月16日(日)〈「ガールズバンドクライ」カフェ〉先行販売

一般販売：2025年6月上旬予定

サイズ：直径65mm / アルミニウム製

価格：各605円（税込）

トゲナシトゲアリ 薄手ドライパーカートゲナシトゲアリ 薄手ドライパーカー

【先行販売情報】

■2025年3月1日(土)～3月16日(日)〈「ガールズバンドクライ」カフェ〉後期 先行販売

■2025年3月22日(土)・23日(日)〈AnimeJapan 2025〉COSPA(コスパ)ブース先行販売

一般販売：2025年6月上旬予定

サイズ：M/L/XL/XXL ※XXLサイズについては先行販売はございません。

価格：6,380円（税込）

薄手ドライパーカー

・軽量な生地を使用。ちょっとしたお出かけでもサッと羽織れます。・通気性が良くサラサラな肌触りで、気温が高い日でも涼しく過ごせる快適な着心地。・速乾性と紫外線防止効果のW効果を備えた実用性の高いパーカーです。・「軽い」、「洗濯したときに乾きやすい」、「しわになりにくくアイロンがけ不要」といった利点から、

毎日洗濯が必要なスポーツ等でも活躍！

・日差しが強い日の、日焼け防止対策に！ 水遊びでも活躍します。

ドライTシャツ井芹仁菜の「不登校」ドライTシャツ河原木桃香の「脱退」ドライTシャツ安和すばるの「嘘つき」ドライTシャツトゲナシトゲアリ ドライTシャツ

【先行販売情報】

■2025年3月1日(土)～3月16日(日)〈「ガールズバンドクライ」カフェ〉後期 先行販売

■2025年3月22日(土)・23日(日)〈AnimeJapan 2025〉COSPA(コスパ)ブース先行販売

一般販売：2025年6月上旬予定

サイズ：S/M/L/XL ※〈AnimeJapan 2025〉ではSサイズについては先行販売はございません。

価格：各3,520円（税込）

※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

※二次元コスパ通販サイトでご注文の場合には、一般販売時期にお届けいたします。

▼一般販売▼

トゲナシトゲアリ 袖リブロングスリーブTシャツ発売日：2025年6月中旬予定

サイズ：S/M/L/XL

カラー：BLACK / WHITE

価格：4,290円（税込）

「トゲナシトゲアリ」のロングスリーブTシャツ

インナーとしてもオススメ！

【基本予約受付期間】～2025年3月2日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

(C)東映アニメーション

「株式会社コスパ」とは

1995年創業。ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開するメーカーです。毎週新商品が受注開始となり、年間2,000アイテム以上を世におくり出しています。

《展開ブランド》

公式キャラクターアパレル・グッズ「COSPA(コスパ)」「二次元コスパ」

公式キャラクターコスチューム「COSPATIO(コスパティオ)」「COSYUME(コスユメ)」

◆関連リンク

・【二次元コスパ】／〈「ガールズバンドクライ」カフェ〉先行販売情報

┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/event/id/26282

・【二次元コスパ】／アニメ『ガールズバンドクライ』グッズ情報ページ

┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/02120/mode/series

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発売元：株式会社コスパ

ブランド：二次元コスパ

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

商品に関する詳細、お問合せ先

コスパポータルサイト https://www.cospa.com/

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