ÆüËÜÅÁÅý¤ÎµÈ¾ÍÊ¸ÍÍ¤Î°ÕÌ£¤òÀ¤³¦¤Ë¹­¤²¤ë ¤ªÅÚ»º¤ä¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Êº£¼£¥¿¥ª¥ë¤¬¿·È¯Çä

株式会社ハートウエル

創業95年の今治タオルメーカー株式会社ハートウエル(愛媛県今治市 代表:増田力哉)は、2025年2月7日、日本伝統の吉祥文様をモダンに描いた贈答用タオル「言織(ことおり)」を発売いたします。

この商品には、各紋様の意味を英語で紹介したメッセージカードが付属しており、世界中で愛される今治タオルを通じて、吉祥文様に込められた意味を発信します。

ハートウエルオンラインストア本店:https://hartwell.co.jp/

<商品ページ>

バスタオル:https://hartwell.co.jp/products/152201?_pos=2&_sid=455430b60&_ss=r(https://hartwell.co.jp/products/152201?_pos=2&_sid=455430b60&_ss=r)

フェイスタオル:https://hartwell.co.jp/products/152202?_pos=1&_sid=455430b60&_ss=r(https://hartwell.co.jp/products/152202?_pos=1&_sid=455430b60&_ss=r)

ウォッシュタオル:https://hartwell.co.jp/products/152203?_pos=3&_sid=2ae14504b&_ss=r(https://hartwell.co.jp/products/152203?_pos=3&_sid=2ae14504b&_ss=r)

<商品特徴1.>若年層のインテリアにも取り入れやすい、モダンにアレンジされた古典紋様

若年層のインテリアにも調和するよう、古典的な和のパターンを現代風にリデザインしました。オリジナルの吉祥文様は、伝統を守りつつも、現代のライフスタイルに馴染むよう工夫した、唯一無二のデザインです。

それぞれの柄が持つ意味に合う色を選んだ、伝統とモダンを融合させたカラーバリエーション

イエロー:七宝/レッド:矢絣/ブルー:青海波

<商品特徴2.>訪日外国人にも伝わるように、英語表記のメッセージカード付き

訪日客の方がお土産として日本文化の深みを持ち帰れるように、吉祥文様のそれぞれの柄に込められた意味を英語で説明したカードが付属しています。さらに、家紋からインスピレーションを受けたカードのデザインが、商品全体の世界観を引き立てています。

それぞれの紋様のもつ意味合い:

・青海波:未来永劫穏やかに(May your future always be calm and peaceful)

・七宝:円満・調和・ご縁(Human bonds, rich satisfaction, perfect harmony)

・矢絣:幸福を射抜く(Arrows to ward off evil spirits and for love and joy pierce your heart)

開発者の思い(ハートウエル:企画グループ 村田)

「日本の伝統的な文様とその意味を、世界中の人々に知ってもらいたい。また、日本の日常生活にも気軽に取り入れてもらうきっかけを作りたい。」そんな思いから、吉祥文様を用いたデザインに取り組みました。

伝統の趣を残しながらも、明るく軽やかな雰囲気を持たせることにこだわり、試行錯誤を重ねました。海外の方へのお土産としてはもちろん、身近な方へのギフトとしてもおすすめできる自信作です。

言織(ことおり)商品名の由来

吉祥文様に込められた、奥ゆかしく、相手を思いやる言葉を、織物であるタオルにしっかりと織り込む意味を込めて命名しました。

<商品価格>

バスタオル:60cm×120cm 3,080円(税込)

フェイスタオル:34cm×80cm 1,320円(税込)

ウォッシュタオル:34cm×35cm 660円(税込)

ハートウエルオンラインストア本店:https://hartwell.co.jp/

楽天:https://www.rakuten.ne.jp/gold/hartwell-towel/

Amazon:https://www.amazon.co.jp/s?i=merchant-items&me=AFPI9IGMIOM2W(https://www.amazon.co.jp/s?i=merchant-items&me=AFPI9IGMIOM2W)

Yahoo!:https://store.shopping.yahoo.co.jp/hartwell-towel/