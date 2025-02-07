¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡¢MOOKÂè5ÃÆ¤Î´©¹Ô·èÄê
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢³¨ËÜ¥·¥êー¥º¡Ö¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡×¤«¤é¡¢
¡Ø¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦ MOOK¡ÚÆÃÊÌÉÕÏ¿¡Û¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ý¥Ã¥±ÉÕ¤¡ª3way¥ê¥å¥Ã¥¯¡Ù¤ò2025Ç¯4·î2Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤ÏÀ©ºîÃæ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ø¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦ MOOK¡ÚÆÃÊÌÉÕÏ¿¡Û¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ý¥Ã¥±ÉÕ¤¡ª3way¥ê¥å¥Ã¥¯¡Ù¤´¾Ò²ð
Âç¿Íµ¤³¨ËÜ¡Ö¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡×¤ÎMOOKºÇ¿·´©¤Ï¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ë¤â¼Ð¤á³Ý¤±¥·¥ç¥ë¥Àー¤Ë¤â¼ê»ý¤Á¤Ë¤â¤Ç¤¤ë3way¥Ð¥Ã¥°¡£¤Õ¤ï¥â¥Õ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ý¥Ã¥±¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ÆÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Éý¤¬¹¤¤³«¸ýÉô¤Ï½Ð¤·Æþ¤ì¤ËÊØÍø¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ý¥Ã¥±¤¬Âç³èÌö¡£¼ýÇ¼ÎÏ¤â¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Ê¤Î¤ÇÉáÃÊ»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¾®Î¹¹Ô¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡£
¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¤È°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤ÏÀ©ºîÃæ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¢¨²èÁü¤ÏÀ©ºîÃæ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¦½ñ»ï¾ðÊó
¡Ø¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦ MOOK¡ÚÆÃÊÌÉÕÏ¿¡Û¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ý¥Ã¥±ÉÕ¤¡ª3way¥ê¥å¥Ã¥¯¡Ù
¸¶ºî¡§¼ÆÅÄ¥±¥¤¥³
²Á³Ê¡§ 3,278±ß ¡ÊËÜÂÎ2,980±ß¡ÜÀÇ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯4·î2ÆüÍ½Äê
¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¡§¥à¥Ã¥¯
¥Úー¥¸¿ô¡§16
ISBN¡§9784048977340
URL¡§https://www.kadokawa.co.jp/product/322311000476/
¡ü¡Ø¤Ì¤ê¤¨³¨ËÜ ¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡Ù¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¾Æ¤¿§¤Î¥Ñ¥ó¤ä¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÇØ·Ê¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¡Ø¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡Ù¤¬¡¢³¨ËÜ¤Î¤Þ¤Þ¤Ì¤ê¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤ËÅÉ¤ë¤Î¤â¤è¤·¡¢¤Þ¤º¤½¤¦¤ËÅÉ¤ë¤Î¤â¤è¤·¡£À¤³¦¤Ë°ìºý¤À¤±¤Î¡Ø¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡Ù¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ÆÅÄ¥±¥¤¥³¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤â¼ýÏ¿¡ª»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Ì¤ê¤¨³¨ËÜ¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦½ñ»ï¾ðÊó
¡Ø¤Ì¤ê¤¨³¨ËÜ ¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡Ù
¸¶ºî¡§¼ÆÅÄ¥±¥¤¥³
²Á³Ê¡§ 1,100±ß ¡ÊËÜÂÎ1,000±ß¡ÜÀÇ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯1·î22Æü
ISBN¡§978-4046841179
URL¡§https://www.kadokawa.co.jp/product/322407000602/
¡ü³¨ËÜ¡Ö¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡×¥·¥êー¥º¤È¤Ï¡©
¥·¥êー¥º1ºîÌÜ¡Ø¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡Ù
¡Ø¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡Ù¡Êºî¡§¼ÆÅÄ¥±¥¤¥³¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×430ËüÉôÆÍÇË¤Î¿Íµ¤³¨ËÜ¥·¥êー¥º¡£ ¥·¥åー¥ë¤Ç¤ªÃãÌÜ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¿Íµ¤¤ò¸Æ¤Ó¡¢ ¿ôÂ¿¤¯¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡Ö¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡×¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://ehon.kadokawa.co.jp/pandorobo/
¡¦¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë¡§https://x.com/pandorobou/
¡¦¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/pandorobou_news/
https://note.com/pandorobou_news/