料金の一部がクラブ強化支援金に！「DMM × DAZNホーダイ」にジェフユナイテッド市原・千葉パック、愛媛FCパックが登場

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、会長 兼 CEO：亀山敬司、以下DMM）は、２０２５明治安田Ｊリーグのクラブのサポーターに向けて、お支払い料金の一部がクラブの強化支援金に充てられる応援パッケージに、ジェフユナイテッド市原・千葉、愛媛FCを追加いたします。

■「DMM × DAZNホーダイ」サポーター向けパックについて

「DMM × DAZNホーダイ」は、「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」を月額3,480円（税込）で楽しめるセットプランです。

このたび提供を開始した「ジェフユナイテッド市原・千葉パック」および「愛媛FCパック」では、通常の「DMM × DAZNホーダイ」と同じく月額3,480円（税込）で「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」のコンテンツを視聴でき、さらにお支払い料金の一部がクラブの強化支援金に充てられます。

【ジェフユナイテッド市原・千葉パックお申し込み用リンク】

https://rcv.ixd.dmm.com/api/surl?urid=hJHqbYL3

【愛媛FCパックお申し込み用リンク】

https://rcv.ixd.dmm.com/api/surl?urid=g4OgbW07

※上記の専用サイト以外からご登録された場合、クラブには強化支援金が贈られませんのでご注意ください。

■「DMM × DAZNホーダイ」について

【プラン概要】

プラン内容：「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」のセットプラン

価格：月額3,480円（税込） ※年間プランはございません。

ポイント付与：DMMポイントを新規入会月から3ヵ月間毎月550ポイント

詳細：https://premium.dmm.com/feature/bundle/dmm-dazn/

※DMMポイントの有効期限は以下となります。

2025年2月3日10時59分までの付与分 ：付与日から90日間

2025年2月3日11時以降の付与分 ：付与日の翌月末日

※付与されるポイントの種類は「共通ポイント（無料配布分）」です。DMMプレミアム月額料金のお支払いにはご利用いただけません。

※ポイント付与期間中にDMMプレミアムを解約した場合は、ポイントの付与は終了します。

※以前にDMMプレミアムに登録したことがある場合は、本特典の対象外となります。

※ポイントの付与、内容は後日変更となる可能性がございます。

■DMMプレミアムについて

「DMMプレミアム」は、月額550円（税込※）で総合動画配信サービス「DMM TV」を含むDMMの各種エンタメサービスを、横断的かつお得に楽しめるサブスク会員システムです。

DMMプレミアムについて：https://premium.dmm.com/detail/about/

特典一覧：https://premium.dmm.com/benefit/

※App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込）となります

■DMM TVについて

DMM TVはアニメを主軸に、バラエティや2.5次元作品・舞台・ミュージカル、ドラマ、映画など幅広いジャンルのコンテンツを提供する、DMMの総合動画配信サービスです。

月額550円(税込)(※1)の「DMMプレミアム」に加入することでお楽しみいただける国内見放題作品数は業界第2位(※2)！さらに、新作アニメの見放題作品数は2年連続でNo.1(※3)！新作から独占配信作品、そしてオリジナル作品まで、アニメ約6,000作品、エンタメを含む19万本のコンテンツをスマートフォン・PC・TVアプリなどからお楽しみいただけます(※4)。

※1 App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込）となります

※2 GEM Partners調べ（国内の映画・ドラマ・アニメの合計話数／2024年10月調べ）

※3 国内定額制動画配信サービスで配信されている新作アニメの見放題作品が対象。

調査期間： 2023年12月1日～2023年12月22日、2024年12月1日～12月20日

調査委託先：(株)コミュニケーション科学研究所

調査手法：デスクリサーチ

※4 2025年1月時点

・「DMM TV」：https://tv.dmm.com/vod/

・「DMMプレミアム」：https://premium.dmm.com/welcome/

【「DMM TV」公式SNS】

公式X：https://X.com/DMMTV_PR

公式X（アニメ）：https://X.com/DMMTV_ANIME_PR

公式X（2.5次元・舞台）：https://X.com/DMMTV_BUTAI_PR

公式YouTube：https://www.youtube.com/@dmmtv

公式YouTube（ドラマ）：https://www.youtube.com/@dmmtv-drama

公式YouTube（アニメ＆声優）：https://www.youtube.com/@dmmtv-anime

公式Instagram：https://www.instagram.com/DMMTV_PR/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@dmmtv_pr

公式TikTok（ドラマ）：https://www.tiktok.com/@dmmtv_drama_pr

公式TikTok（アニメ＆声優）：https://www.tiktok.com/@dmmtv_anime_pr

■合同会社 DMM.com について

会員数4,507万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2024年2月時点

・企業サイト：https://dmm-corp.com/

・プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

・公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/