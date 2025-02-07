¡Ø¼Â¤Ï²¶¡¢ºÇ¶¯¤Ç¤·¤¿¡©¡ÙYouTube¤ÇÁ´ÏÃ¤ò°ìµóÌµÎÁ¸ø³«¡¢ËÜÆüÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡Ú¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º ºÇ¿·Âè15´¬È¯ÇäµÇ°¡ª¡Û
ËÜÆü2·î7Æü¡¢À¡¼éºÌ¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡Ø¼Â¤Ï²¶¡¢ºÇ¶¯¤Ç¤·¤¿¡©¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¡¢¹â¶¶°¦¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ººÇ¿·Âè15´¬¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Õ¥ë¡ù¥¢¥Ë¥áTV¡Ù¤Ë¤Æ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼Â¤Ï²¶¡¢ºÇ¶¯¤Ç¤·¤¿¡©¡ÙÁ´12ÏÃ¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç°ìµóÌµÎÁÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÆü2·î7Æü¤«¤é3·î7Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄêÇÛ¿®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸¶ºî¾®Àâ¤ä¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤È°ì½ï¤Ë¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ø¼Â¤Ï²¶¡¢ºÇ¶¯¤Ç¤·¤¿¡©¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï°ú¤¤³¤â¤ê¥Ëー¥È¤Î¾¯Ç¯¡¦¥Ï¥ë¥È¡£¡Ö¥Áー¥ÈÇ½ÎÏ¤ò¼ø¤±¤Æ¡¢°ÛÀ¤³¦¤ËÅ¾À¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡ªÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤òëð²Î¤·¤Æ¤Í¡ª¡©¡×¤È¤¤¤¦ÆÍÁ³¤Î½÷¿À¤Î¸ÀÍÕ¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¥Ï¥ë¥È¤Ï°ÛÀ¤³¦¤Î²¦»Ò¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤¬―――¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¿¹¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä!?¡¡¥Áー¥ÈËâË¡Ç½ÎÏ¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¥Ï¥ë¥È¤ÎÀ®¤ê¾å¤¬¤ê¥¹¥Èー¥êー¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯!!
¸¶ºî¾®ÀâÂè1～6´¬¤âÂç¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª¤³¤Á¤é¤â¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼Â¤Ï²¶¡¢ºÇ¶¯¤Ç¤·¤¿¡©¡Ù Á´12ÏÃ¤ÎÆ°²è¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://youtu.be/XuvpAJG9m8s
ºÆÀ¸¥ê¥¹¥È¡Ö¡Ø¼Â¤Ï²¶¡¢ºÇ¶¯¤Ç¤·¤¿¡©¡ÙÁ´12ÏÃ ¥¤¥Ã¥¸«¡ª¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡Û2024Ç¯3·î7Æü(¶â)¤Þ¤Ç¡×¡§
https://youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34DHKeSfjWPqVPVnAenUHEXo&si=O_EthDJoCZSTagLg(https://youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34DHKeSfjWPqVPVnAenUHEXo&si=O_EthDJoCZSTagLg)
¹ÖÃÌ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥á¡õ¥³¥ß¥Ã¥¯ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ú¥Õ¥ë¡ù¥¢¥Ë¥áTV¡Û¡§
https://www.youtube.com/c/fatv
¿·ºî¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¡ª¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§¡¡https://x.com/FullAnimeTV
¡Ø¼Â¤Ï²¶¡¢ºÇ¶¯¤Ç¤·¤¿¡©¡Ù¸¶ºî¾®Àâ¡¡ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://kc.kodansha.co.jp/title?code=1000034796
¿Íµ¤¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡ª¡Ø¼Â¤Ï²¶¡¢ºÇ¶¯¤Ç¤·¤¿¡©¡Ù¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ 1ÏÃ »î¤·ÆÉ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://pocket.shonenmagazine.com/episode/10834108156703718626
¥¢¥Ë¥á¡Ø¼Â¤Ï²¶¡¢ºÇ¶¯¤Ç¤·¤¿¡©¡Ù(Á´12ÏÃ)ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
2025Ç¯2·î7Æü(¶â)AM0:00～3·î7Æü(¶â)23:59
(c)À¡¼éºÌ¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¼Â¤Ï²¶¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ