プロ野球JERAセ・リーグ公式戦『中日ドラゴンズVS広島東洋カープ』を４月８日にぎふ長良川球場で開催！！中日新聞販売店にてオトクな先行販売を実施！！
「中日新聞社」はドラゴンズ公式戦in長良川 FIT-EASY presents プロ野球JERAセ・リーグ公式戦『中日ドラゴンズVS広島東洋カープ』を４月８日火曜日午後６時からぎふ長良川球場で開催します。
２月２８日の一般販売を前に中日新聞販売店では２月１４日から先行販売を行います。中日新聞販売店でお買い求めの場合、入場券を５００円オトクに購入できる特典があります。(外野自由席こどもを除く)
(C)中日新聞社
今シーズンの飛躍が期待される井上一樹新監督率いる井上竜がぎふ長良川球場に初見参。
昨年、最優秀防御率を獲得した高橋宏斗投手や地元出身の根尾昂投手、勝野昌慶投手、岡林勇希選手ほか選手たちの活躍に期待が高まります。
井上監督のぎふ長良川球場での初采配も大きな見どころです。
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★タイトル
ドラゴンズ公式戦in長良川 FIT-EASY presents プロ野球JERAセ・リーグ公式戦『中日ドラゴンズVS広島東洋カープ』
★日時
２０２５年４月８日（火） 午後６時 試合開始 雨天中止
当日販売開始＝午後２時 開場＝午後４時
★場所
ぎふ長良川球場 岐阜メモリアルセンター（岐阜市長良福光） TEL 058-233-8822
★交通
名鉄岐阜駅またはJR岐阜駅から岐阜バス『メモリアルセンター前、メモリアルセンター北』下車
※試合当日は一日市場臨時駐車場（鏡島大橋北西）より無料シャトルバスを運行予定。ご利用ください
★入場券
◎中日新聞販売店で購入の場合、５００円オトク(外野自由席のこどもを除く)
券種／場所 中日新聞販売店 一般
内野指定SS／バックネット裏 ６，５００円 7,000円
内野指定S1／ドラベンチ上１塁側 ６，０００円 6,500円
内野指定S1／１塁側 ５，５００円 6,000円
内野指定S3／カープベンチ上３塁側 ５，５００円 6,000円
内野指定S3／３塁側 ５，０００円 5,500円
内野指定A1／ドラブルペン応援１塁側 ５，０００円 5,500円
内野指定A1／１塁側 ４，５００円 5,000円
内野指定A3／カープブルペン応援3塁側 ４，５００円 5,000円
内野指定A3／３塁側 ４，０００円 4,500円
内野指定B1／１塁側 ４，０００円 4,500円
内野指定B3／３塁側 ３，５００円 4,000円
外野自由席おとな １，５００円 2,000円
外野自由席こども ５００円 500円
★販売場所
２０２５年２月１４日金曜日から 中日新聞販売店にて先行販売 https://www.gifu-chunichi.com/
２０２５年２月２８日（金）から一般販売開始。
中日新聞販売店 https://www.gifu-chunich
Boo-Wooチケット https://l-tike.com/bw-ticket/sport/dragons20250408/
ローソンチケット(ローソン、ミニストップ) https://l-tike.com/
チケットぴあ(セブン-イレブン) http://t.pia.jp/sports/baseball/rls/rls_select.jsp?artistCd=11026611&date=20250408(http://t.pia.jp/sports/baseball/rls/rls_select.jsp?artistCd=11026611&date=20250408)
イープラス(ファミリーマート) https://eplus.jp/sf/detail/0912150001-P0031763P021001?P1=1221
セブンチケット(セブン-イレブン) https://7ticket.jp/
※車いす席はチケットぴあのみで販売します。
※中止の場合の払い戻しは購入された店舗で行います。
★主催
中日新聞社、中日ドラゴンズ
★後援
名古屋鉄道
★ホームページ
ドラゴンズ公式戦in長良川 https://chunichi-event-han.jp/baseball/
(C)中日新聞社