Honda×スタジオソータ「Honda CIVIC Si (ホンダ シビック)」発売決定！(特典画像あり)
株式会社ＳＯ-ＴＡ
カプセルトイ
ボックストイ
レッド(前期)
ブルーメタリック(後期)
ホワイト(前期)
F1エディション(後期)
レッド(前期)台座
ブルーメタリック(後期)台座
ホワイト(前期)台座
F1エディション(後期)台座
名車をリアルに再現するFigure Vehicleシリーズ第3弾！
ボックストイは豪華仕様️！
スタジオソータ公式ストア購入特典
スタジオソータ
【会社概要】
玩具メーカーのスタジオソータ（本社：東京都渋谷区、代表：安藤こうじ）は、
Honda×スタジオソータ「Honda CIVIC Si (ホンダ シビック)」 (カプセルトイ 500円(税込)、ボックストイ 880円(税込))を、販売いたします。
2025年5月下旬発売予定となります。
予約受付を開始 (スタジオソータストア (https://store.so-ta.com/ ) しております。
カプセルトイ
ボックストイ
レッド(前期)
ブルーメタリック(後期)
ホワイト(前期)
F1エディション(後期)
レッド(前期)台座
ブルーメタリック(後期)台座
ホワイト(前期)台座
F1エディション(後期)台座
名車をリアルに再現するFigure Vehicleシリーズ第3弾！
スイッチでヘッドライトが点灯します。
ボックストイは豪華仕様️！
限定デザイン台座が各ラインアップに2個付属！
台座のデザインはラインアップごとに異なります。
スタジオソータ公式ストア購入特典
・商品名：Honda CIVIC Si (ホンダ シビック)
・発売日：2025年5月下旬予定
・価格：カプセルトイ 500円(税込) / ボックストイ 880円(税込)
・対象年齢：15歳以上
・素材：本体・台座 ABS
・サイズ：高さ約20mm、幅約29mm、長さ約60mm
・製造国：Made in China
・公式通販サイト：https://store.so-ta.com/
スタジオソータ
手の平に収まるアートを、感動を届ける。
【会社概要】
社名：株式会社SO-TA／ソータ
本社所在地：〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町7-3-301
HP ： https://www.so-ta.com/