Honda×スタジオソータ「Honda CIVIC Si (ホンダ シビック)」発売決定！(特典画像あり)

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株式会社ＳＯ-ＴＡ

玩具メーカーのスタジオソータ（本社：東京都渋谷区、代表：安藤こうじ）は、


Honda×スタジオソータ「Honda CIVIC Si (ホンダ シビック)」 (カプセルトイ 500円(税込)、ボックストイ 880円(税込))を、販売いたします。


2025年5月下旬発売予定となります。


予約受付を開始 (スタジオソータストア (https://store.so-ta.com/ ) しております。



カプセルトイ

ボックストイ


レッド(前期)

ブルーメタリック(後期)

ホワイト(前期)

F1エディション(後期)


レッド(前期)台座

ブルーメタリック(後期)台座

ホワイト(前期)台座

F1エディション(後期)台座


名車をリアルに再現するFigure Vehicleシリーズ第3弾！
スイッチでヘッドライトが点灯します。



ボックストイは豪華仕様️！
限定デザイン台座が各ラインアップに2個付属！
台座のデザインはラインアップごとに異なります。



スタジオソータ公式ストア購入特典

・商品名：Honda CIVIC Si (ホンダ シビック)


・発売日：2025年5月下旬予定


・価格：カプセルトイ 500円(税込) / ボックストイ 880円(税込)


・対象年齢：15歳以上


・素材：本体・台座 ABS


・サイズ：高さ約20mm、幅約29mm、長さ約60mm


・製造国：Made in China


・公式通販サイト：https://store.so-ta.com/




スタジオソータ
手の平に収まるアートを、感動を届ける。




【会社概要】
社名：株式会社SO-TA／ソータ
本社所在地：〒150-0032　東京都渋谷区鶯谷町7-3-301
HP ： https://www.so-ta.com/