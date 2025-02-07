銀牙 ー流れ星 銀ー×スタジオソータ「銀牙 ー流れ星 銀ー フィギュアコレクション完全版」発売決定！(特典画像あり)
株式会社ＳＯ-ＴＡ
ボックストイ
銀 完全版バージョン
赤目 完全版バージョン
ジョン 完全版バージョン
ベン 完全版バージョン
リキ 完全版バージョン
赤カブト(上半身) 完全版バージョン
赤カブト(台座) 完全版バージョン
赤カブト(右足) 完全版バージョン
赤カブト(左足) 完全版バージョン
赤カブト(全身) 完全版バージョン ※上半身、台座、右足、左足を組み合わせたものです。
スタジオソータ公式ストア購入特典
スタジオソータ
玩具メーカーのスタジオソータ（本社：東京都渋谷区、代表：安藤こうじ）は、
銀牙 ー流れ星 銀ー×スタジオソータ「銀牙 ー流れ星 銀ー フィギュアコレクション完全版」 (ボックストイ 660円(税込))を、販売いたします。
2025年6月下旬発売予定となります。
また、ボックストイの予約受付を開始 (スタジオソータストア (https://store.so-ta.com/ ) しております。
ボックストイ
銀 完全版バージョン
赤目 完全版バージョン
ジョン 完全版バージョン
ベン 完全版バージョン
リキ 完全版バージョン
赤カブト(上半身) 完全版バージョン
赤カブト(台座) 完全版バージョン
赤カブト(右足) 完全版バージョン
赤カブト(左足) 完全版バージョン
赤カブト(全身) 完全版バージョン ※上半身、台座、右足、左足を組み合わせたものです。
完全版の発売も決定！
ボックストイでは、塗装が完全版仕様に！
絶対に退けない死闘が今、始まる―。
凶悪な殺人熊『赤カブト』に挑む犬(おとこ)たちの壮絶な物語！
スタジオソータ公式ストア購入特典
・商品名：銀牙 ー流れ星 銀ー フィギュアコレクション完全版
・発売日：2025年6月下旬予定
・価格：ボックストイ 660円(税込)
・対象年齢：15歳以上
・素材：PVC
・サイズ：高さ約35～87mm
・製造国：Made in China
・著作権表示：(C)高橋よしひろ／集英社
・公式通販サイト：https://so-taofficialstore.com/
スタジオソータ
手の平に収まるアートを、感動を届ける。
【会社概要】
社名：株式会社SO-TA／ソータ
本社所在地：〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町7-3-301
HP ： https://www.so-ta.com/