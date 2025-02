今年10周年を迎えたじんべえさんより、たくさんの風船がお祝い感満載の新テーマ　『じんべえさんとふうせんうお』より各種アイテムを3月下旬新発売！

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、今年10周年を迎えた人気キャラクター「じんべえさん」より『じんべえさんとふうせんうお』テーマの新アイテムを2025年3月下旬より全国の販売店やネットショップにて発売します。

10周年を記念する今回のテーマは、たくさんの風船が華やかでお祝い感溢れたデザインで、新しいおともだちとして「ふうせんうお」や「しろいなまこ」が登場します。

また、海外にもファンが多いじんべえさん。

日本を象徴する桜をモチーフにしたぬいぐるみも発売します。

本日2月7日(金)よりじんべえさんの10周年を記念したアニバーサリーサイトもオープンします。

10周年の特別描き下ろし壁紙プレゼントなどをご用意していますので、ぜひご覧ください。

~『じんべえさんとふうせんうお』テーマ~

10周年を記念する今回のテーマは、

風船でお祝い感を出して華やかに!

市場で人気のお空モチーフに加えて、

今っぽいソーダなどの淡い色味のデザインでまとめました。

ふわふわ漂う新しいおともだちの「ふうせんうお」や

「しろいなまこ」と一緒に、お空柄に染まった

じんべえさんたちが新登場です♪

★新しいおともだち★

●10周年記念アニバーサリーサイトはこちら↓

https://www.san-x.co.jp/jinbesan_10th_anniversary/

●サンエックスネットショップはこちら↓

https://shop.san-x.co.jp

●ショップリストはこちら↓

https://www.san-x.co.jp/shoplist/

アイテム一例

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=O8Txjp8Ah-A ]

●イチオシ商品ピックアップ(一部)

・メモパッド(各385円※税込):本文4種丁合

・B6SPノート(各495円※税込)

・レターセット(各495円※税込):便せん封筒4種丁合

・シール(各220円※税込)

・クリアホルダー(198円※税込):A4サイズ

・サラサマルチ4+1(1,210円※税込)

・ペンポーチ(1,980円※税込)

・ポーチ(2,750円※税込):塩ビ+合皮製

・巾着(660円※税込)

・アクリルキーホルダー(1,100円※税込)

・ショッピングバッグ(2,420円※税込):カラビナ付収納ポーチ

・ぶらさげぬいぐるみ(各1,980円※税込)

・ぶらさげぬいぐるみ(1,650円※税込)

・スーパーもーちもちぬいぐるみ(S)(2,530円※税込)

・スーパーもーちもちぬいぐるみ(S)(2,200円※税込)

・スーパーもーちもちぬいぐるみ(M)(3,520円※税込)

☆10周年を記念して日本を象徴する桜をモチーフにしたじんべえさんのぬいぐるみが登場!☆

ふんわりやさしい桜色に染まったじんべえさんがとってもかわいい♪

・スーパーもーちもちぬいぐるみ(S)(2,530円※税込)

・スーパーもーちもちぬいぐるみ(M)(3,520円※税込)

※こちらに掲載している商品は一部商品です。

※写真と実際の商品とは、デザイン、仕様が異なる事がありますのでご了承ください。

■じんべえさんとは ~今年10周年~

海のように大きい心と体を持つ「じんべえさん」。いつも沢山の仲間たちが集まってくる。

じんべえさんは皆の憩いの場。2015年に登場し、今年で10周年を迎えます。

▷もっと詳しく見る

https://www.san-x.co.jp/character/detail/?code=JBS

▷じんべえさん公式X(旧Twitter)はこちら

https://twitter.com/jinbesan_sanx

■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

