3·î12ÆüÈ¯Çä Æ£ÅÄ ¥Ë¥³¥ë ÈþÍÆËÜ¡¡É½»æ¡õ¥¿¥¤¥È¥ë²ò¶ØËÜ½ñÆâÍÆ¤â¤´¾Ò²ð¡ª
½é¸ø³«¤ÎÈþÍÆ¾ðÊó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼«Ê¬Ëá¤¤ËÉ¬Í×¤Ê»×¹ÍË¡¤â¼ýÏ¿¡ª
¥Ë¥³¥ëÎ®¡¦ ¹¤È´¤±¥á¥½¥Ã¥É¤òÂç²òÀâ¡ª
¾þ¤é¤Ê¤¤È¯¸À¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë»¨»ï¡Ø ViVi¡Ù¤Ç¤ÏÎòÂåºÇÂ¿¤ÎÉ½»æ½Ð±é¡¢Ì´¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä¥³¥¹¥á¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¶È¤â¹¥Ä´¤Ê¸½ºß¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï·ëº§¤·¡¢¥®¥ã¥ë¤«¤éÂç¿Í¤Î½÷À¤Ë¿Ê²½Ãæ¤Ç ¤¢¤ë Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤ÎÈþ¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ë °ìºý ¡Ø»ä¤¬¹¤È´¤±¤¿ 82¤ÎÊýË¡¡Ù ¤¬3·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¹¤È´¤±¤ÎÊýË¡¡×¡£
¼«Ê¬Ëá¤¤ÎÃæ¤ÇÈà½÷¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¡¢¡Ö²Ä°¦¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É½»æ¤Ë¤ÏËÜ¿Í¤¬Áª¤ó¤À¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î ¥«¥Ã¥È ¤ò»ÈÍÑ¡ª ¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤é¹¤È´¤±¤¿¡Èº£¤ÎÆ£ÅÄÆó¥³¥ë ¡É¤¬¼Ì¤µ¤ì¤¿ °ìËç¤Ç¤¹ ¡£
¢£ ¡ÈÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë ¥Ö¥¹¡É ¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿ 2015Ç¯
10Ç¯Á°¡¢¡Ö¤Ë¤³¤ë¤ó¥Óー¥à¡×¤Ç¥Æ¥ì¥Ó³¦¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ê¬¸ü¤¤Á°È±¤ÈÇ»¤¤¤á¤Î¥á¥¤¥¯¤¬¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤Ç¡¢ÌÜ¤Î²¼¤«¤é¹ÈÏ°Ï¤ËÆþ¤ì¤¿¥Áー¥¯¤Ï¡È²¥¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¨¥´¥µー¥Á¤·¤¿¤é¡¢¡ÈÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¥Ö¥¹¡É¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡× ¤ÈËÜ¿Í¤â¿¶¤êÊÖ¤ëÄÌ¤ê¡¢ SNS¤Ê¤É¤ÇÈðëîÃæ½ý¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ï ¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò°ì²ó¤Ö¤Ã²õ¤µ¤ì¤¿¡× ·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤³¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬Èà½÷¤Î¶¯¤µ¡£
¤â¤Ã¤È²Ä°¦¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¸¦µæ¤·¡¢ºÇ¶á¤Þ¤¿¡Ö¼«Ê¬¤Ï²Ä°¦¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤ÏÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤¬¹¤È´¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¼ÂÁ©¤·¤¿82 ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£
¥á¥¤¥¯ÊýË¡¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¢¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢Ë¡¡¢¹Í¤¨Êý¤Þ¤Ç¡¢Èà½÷¤¬¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Ä¤±¤¿¡È²Ä°¦¤¯¤Ê¤ëÊýË¡¡É¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤¬¹¤È´¤±¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©
Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬¥á¥¤¥¯¡£¼«Âð¤Ë¥³¥¹¥áÉô²°¤òºî¤ë¤Û¤É²½¾ÑÉÊ¥ª¥¿¥¯¤ÎÈà½÷¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤é»î¤·¡¢°ìÆü¤È¤·¤ÆÆ±¤¸¥á¥¤¥¯¤ÎÆü¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥á¥¤¥¯¥Æ¥¯¤Ï¥×¥í´éÉé¤±¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÖThe ·ÝÇ½¿Í´é¡×¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢ÌÜÆ¬¤Ë°ú¤¯¡È´ÝÀÚ³«¥é¥¤¥ó¡É¤ä¡¢É¡¤äÎØ³Ô¤òºï¤ë¥·¥§ー¥Ç¥£¥ó¥°ÊýË¡¤Ê¤É¤â¹Í°Æ¡£¤½¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òËÜ½ñ¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ä¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÏÃ¤ä¡¢²¼Ãå¤Î¥¤¥áー¥¸¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È³«´ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ð¥¹¥È¥±¥¢ÊýË¡¤Ê¤É¡¢¹¤È´¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£
¢£ ¹¤È´¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ïµ¤¤Î¤â¤Á¤è¤¦¤âÂç»ö
¤¤¤¯¤é¥á¥¤¥¯¤òÊÑ¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Á°¸þ¤¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð²Ä°¦¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¹¤È´¤±¤ëÊýË¡¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡×¤À¤«¤é¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥Ö¥¹¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤¿»þ¤Ç¤â¡Ö²Ä°¦¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¤¤òÄü¤á¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë24 »þ´Ö¸þ¤¹ç¤¦¡×¡Ö°¦¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¤¡×¡Ö¿©»ö¤ËÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¸¡ºº¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤òÃÎ¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¥Ë¥³¥ëÎ®¤Î¡È²Ä°¦¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥á¥ó¥¿¥ë»×¹ÍË¡¡É¤âÉ¬ÆÉ¤Ç¤¹¡£
¢£ ²Ä°¦¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¿Í¤ò¡Ö´èÄ¥¤ì¡ª¡×¤Ã¤Æ±þ±ç¤¹¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤
¿Í¤Î³°¸«¤ò°¤¯¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¿å¤ò¤µ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥³¥ë¤µ¤ó¤â¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¿É¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¡Ö²Ä°¦¤¯¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤¤¤Í¡¢¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¡¢¤Ã¤ÆË«¤á¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤éÃ¯¤â¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²Ä°¦¤¯¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¡ÖÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ëÎ®¡¦¹¤È´¤±¥á¥½¥Ã¥É¡×
¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡Ê¤Õ¤¸¤¿¡¦¤Ë¤³¤ë¡Ë
1998Ç¯2·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥ª¥¹¥«ー¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó½êÂ°¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö¤Ë¤³¤ë¤ó¡×¡£
2009Ç¯¡ØÂè13²ó¥Ë¥³¥é¥â¥Ç¥ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
2014Ç¯¤«¤é¤Ï¡ØPopteen¡Ù¤Ç³èÆ°¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¡£2015Ç¯Yohoo!¸¡º÷Âç¾Þ¥â
¥Ç¥ëÉôÌç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2017Ç¯¤è¤ê¡ØViVi¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£2023Ç¯¤Ë·ëº§¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó
¥É¡ØCALNAMUR¡Ù¡¢¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Øcimer¡Ù¡¢¥«¥éー¥³¥ó¥¿¥¯¥È¡Ø¥¢¥×¥Ç(U.P.D.) ¡Ù¥×¥í¥Ç¥å
ー¥µー¡£2024Ç¯¤è¤ê¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¡Øsui¡Ù¤â·Ð±Ä¡£¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¥Þ¥ë¥Á¤Ë³è
Ìö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú½ñÀÒ³µÍ×¡Û
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§»ä¤¬¹¤È´¤±¤¿82 ¤ÎÊýË¡
¢£Ãø¼Ô¡§Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë
¢£»£±Æ¡§µÆÃÏÂÙµ×
¢£È¯¹Ô¡§¹ÖÃÌ¼Ò
¢£È¯ÇäÆü¡§2025 Ç¯3 ·î12 Æü¡Ê¿å¡Ë
¢£Äê²Á¡§1650 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£»ÅÍÍ¡§»ÍÏ»È½¡¿192 ¥Úー¥¸
¢£ISBN13¡§978-4065387979
¢¨Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ç¤´Í½Ìó¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£