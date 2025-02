『いしよわちゃん』の新テーマが3月上旬発売！いしよわちゃんの同僚「いしつよちゃん」単独アイテムが初登場

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、Xを中心に共感者が続出し、Xアカウント開設から9カ月で6.5万人のフォロワーを突破した話題のキャラクター「いしよわちゃん」の新アイテムを2025年3月上旬より全国の販売店やネットショップにて発売します。

今回はいしよわちゃんの同僚「いしつよちゃん」との日常を描いた新テーマで、「いしつよちゃん」の単独アイテムが初登場します。「ともだちではないし性格も正反対だけど、お互いにいてくれてよかったなとおもう日もある」と絶妙な関係の2人に共感する方もいるのでは…。

新商品には、いしよわちゃんのおへややオフィスが見られるアイテムや、推し活に励むいしよわちゃんの推し活グッズ「いしよわちゃんとおそろいヘアクリップ」「推しの写真キーホルダー」など豊富なラインナップで登場します。

~いしよわちゃん新テーマ~

三日坊主で自分をついつい甘やかしちゃう、

意志が弱いイヌ「いしよわちゃん」。

いしよわちゃんと同僚のいしつよちゃんとの

日常を描いた新テーマです。

アイテム一例[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DChPpfwuJlI ]

▼いしよわちゃん公式X(@Ishiyowachan_)はこちら

https://twitter.com/Ishiyowachan_

▼いしよわちゃん特設サイトはこちら

https://www.san-x.co.jp/ishiyowachan/

~イチオシ商品ピックアップ(一部)~

・シール(各308円※税込)

・いしよわちゃんとおそろいのヘアクリップ(660円※税込)

・推しの写真キーホルダー(1,980円※税込)

・クリアホルダー(198円※税込):A4サイズ

・ゆうわくにかてないいしよわちゃんぶらさげぬいぐるみ(1,760円※税込)

・おすわりいしよわちゃんぬいぐるみ(2,420円※税込)

・ごろごろいしよわちゃんぬいぐるみ(1,980円※税込)

・てのりぬいぐるみ(1,320円※税込)

・ぶらさげぬいぐるみ(1,540円※税込)

・ぬいぐるみ(1,980円※税込)

・ペンポーチ(1,980円※税込):塩ビ+サテン製・内ポケット付

・レターセット(495円※税込):便せん封筒4種丁合

・アクリルスタンド(各880円※税込)

・メモパッド(各385円※税込):本文4種丁合 80枚

・ワレット(1,100円※税込)

・なぞのカメラ目線ミニポーチ(1,320円※税込)

・明日はうまくいくポーチ(2,750円※税込)

・身だしなみ整える2WAYコーム(660円※税込)

・身だしなみ整えるスタンドミラー(858円※税込)

・明日のじぶんよろしくトートバッグ(2,530円※税込):帆布製

