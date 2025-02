¥ì¥¸¥ó¥¢¥¯¥»¥µ¥êーºî²È¡¦ÃÏµå²°¡ßWpc.½é¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ª¡È¶õ¤ËÉâ¤«¤Ö±À¡È¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¼«Á³¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¥Ó¥Ëー¥ë»±¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¶õ¿§¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¡×È¯Çä

株式会社ワールドパーティー

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長:冨田智夫)が展開する傘ブランド「Wpc.(ダブリュピーシー)」は、レジンアクセサリー作家・地球屋と初コラボレーションした「地球屋×Wpc. 空色アンブレラ」を2025年2月上旬よりWpc.公式オンラインショップ、直営店舗、LOFT、ハンズ、マルイ他、全国の取扱店舗にて販売開始いたしました。

「地球屋」が創り出す世界観を傘に落とし込んだ『空色アンブレラ』

Wpc.が初めてコラボレーションするのは自然の美しさをレジンで表現するアクセサリー作家・地球屋。その幻想的な世界はSNSを中心に多くの人々を癒し、魅了しています。今回、地球屋のなかで人気の高い”空に浮かぶ雲”の2作品をモチーフにしたビニール傘が誕生。真夜中の静けさを感じさせる深いネイビーを基調に、落ち着いた雰囲気を放つ”ネイビー/ミッドナイト”、黄昏時の空の色が溶け合う瞬間を淡いピンクやパープル、ブルーで表した”ピンク/トワイライト“の2色展開で、大きく広がる雲が印象的です。また空を優しく照らす月形チャームがムードを高めてくれます。

移り変わってゆく一瞬の空模様を切り取ったような空色アンブレラをさしながら、雨空を見上げてみてはいかがでしょうか?

美しく幻想的な世界をレジンで表現するアクセサリー作家の地球屋。

空に浮かぶ雲、多彩な夕焼けの色、海のくらげやサンゴ礁、宇宙の星や銀河など、壮大な自然のワンシーンをレジンに閉じ込めて再現している。2023年7月には、著書「地球屋が作る 天空のレジンアクセサリー」(ブティック社)を発売。Instagramフォロワーは約11.6万人。

▼X(https://x.com/tikyuuya46)

▼Instagram(https://www.instagram.com/tikyuuya46/)

商品詳細

地球屋×Wpc. 空色アンブレラ (税込2,640円)(https://www.wpc-store.com/c/umbrella/pt-tk)

素材 :ポリエチレン

親骨 :60cm

カラー:ネイビー(ミッドナイト)…ゴールドの月型チャーム付き

ピンク(トワイライト)…シルバーの月型チャーム付き

開閉 :ジャンプ式

長く使えるビニール傘

Wpc.のビニール傘は骨の一部に軽くて折れにくく、強度の高いグラスファイバーを使用しています。愛着を持って大切に長く使っていただける、使い捨てにしないビニール傘です。

販売について

▼Wpc.公式オンラインショップ

・Wpc. ONLINE STORE(https://www.wpc-store.com/c/umbrella/pt-tk)

・楽天市場店 Wpc./KiU OFFICIAL SHOP(https://item.rakuten.co.jp/wpc-worldparty/pt-tk/)

・ZOZOTOWN店 Wpc./KiU(https://zozo.jp/shop/wpc-kiu/goods/89518647/)

▼直営店舗

・Wpc.心斎橋パルコ店

542-0085 大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋パルコ5階

大阪メトロ 御堂筋線心斎橋駅 南改札より直結

・Wpc. LUCUA 1100店

530-8558 大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ7階

JR大阪駅より直結

・Wpc. Echika fit 銀座店

104-0061 東京都中央区銀座4-1-2

東京メトロ 丸ノ内線銀座駅構内 C4出口すぐ

▼LOFT、ハンズ、マルイ他、全国の取扱店舗

※商品のお取り扱い有無・在庫の有無等は店舗により異なります。

公式SNS

・Wpc. - X(https://x.com/wpcUmbrella)

・Wpc. - Instagram(https://www.instagram.com/wpc_official/)

・Wpc. - TikTok(https://www.tiktok.com/@wpc._official)

・Wpc. FLAG SHIP SHOP - X(https://x.com/wpc_s_parco)

・Wpc.心斎橋パルコ店 - Instagram(https://www.instagram.com/wpc_shinsaibashiparco/)

・Wpc. LUCUA 1100店 - Instagram(https://www.instagram.com/wpc_lucua1100/)

・Wpc. Echika fit 銀座店 -Instagram(https://www.instagram.com/wpc_ginza/)

株式会社ワールドパーティー

本社所在地 :558-0014 大阪市住吉区我孫子1-2-9

電話番号 :06-6693-2065

代表取締役社長 :冨田 智夫

設立 :1985年9月

事業内容 :レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド :Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc.

Wpc. Patterns / UVO / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU

株式会社ワールドパーティー :https://www.worldparty.co.jp/