YKプランニングが、「住信SBIネット銀行」「最高のIT税理士法人」との3社共催セミナー【資金繰り表作成・事業計画策定について】を開催
経営判断の“次の一手”を加速させる経営支援クラウド『bixid（ビサイド）』を提供する株式会社YKプランニング（本社：山口県防府市、代表取締役社長：岡本辰徳）は、住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山法昭）、最高のIT税理士法人（本社：静岡県静岡市、代表社員税理士：戸越裕介）とともに、資金繰り表・事業計画をテーマにしたオンラインセミナーを開催します。
◇お申込みページ
https://docs.google.com/forms/d/1Jm8RuDYqtfTpsqHC4zInIJm5wTXxMhW_5LTwngrHqPA/edit(https://docs.google.com/forms/d/1Jm8RuDYqtfTpsqHC4zInIJm5wTXxMhW_5LTwngrHqPA/edit)
セミナー概要
タイトル：資金繰り表作成・事業計画策定について
開催日：2025年2月13日（木）15：00～16：00
参加費：無料
参加資格：法人企業の経営者さま・経営管理の担当者さま
実施方法：オンライン
定員：500名さま(上限に達し次第、受付終了)
登壇者：住信SBIネット銀行株式会社 SME事業部長 大杉 英里子 氏
最高のIT税理士法人グループ 代表税理士 戸越 裕介 氏
株式会社YKプランニング Accountant事業部長 渡辺 雅敏
◇お申込みページ
https://docs.google.com/forms/d/1Jm8RuDYqtfTpsqHC4zInIJm5wTXxMhW_5LTwngrHqPA/edit(https://docs.google.com/forms/d/1Jm8RuDYqtfTpsqHC4zInIJm5wTXxMhW_5LTwngrHqPA/edit)
bixid（ビサイド）
https://bixid.net/
株式会社ＹＫプランニングが企画・開発・販売・サポートする経営支援クラウドです。多種多様な会計ソフトのデータに対応し、会計データの自動チェック機能から月次の経営状況の把握・現状分析や経営計画の作成など多彩なコンテンツを提供しています。
また、企業や会計事務所だけでなくコンサルタント、金融機関等とデータを共有する機能も備えており、無料でご利用を開始していただけるようになっています。インターネットブラウザやスマホ・タブレットなどマルチデバイス対応をしています。
株式会社ＹＫプランニング
会社名：株式会社ＹＫプランニング
代表者：代表取締役社長 岡本辰徳
設立日： 1986年1月6日
所在地：山口県防府市佐波1丁目13番1号
URL: https://www.yk-planning.com/
ＹＫプランニングは「独りぼっち経営者を0に」というミッションのもと、全国の税理士・会計事務所と共に中小企業に伴走し、中小企業の「今」と「未来」を創造する経営支援プラットフォームを実現します。全ての中小企業経営者に会社経営をオモシロく、チームや社員が強くなれるサービスを提供し続けます。