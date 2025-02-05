声優・中島由貴の完全撮り下ろし写真集が、4月25日（金）発売決定！

株式会社イマジカインフォス4月25日（金）発売『中島由貴写真集(仮)』先行イメージカット

声優・アーティストとして活躍する中島由貴さんの最新撮り下ろし写真集が発売決定！ 前作『スケッチブック』から約4年ぶりの撮り下ろし写真集となる本作は、真夏のオーストラリアで撮影された。予約情報は、2月10日（月）に声優グランプリ公式サイト（https://seigura.com/）で解禁予定だ。また、同日発売の声優グランプリ3月号では写真集のオリジナル先行カットも掲載される。

特典＆イベントも盛りだくさんの予定なので、続報をお見逃しなく!!

4月25日（金）発売『中島由貴写真集(仮)』先行イメージカット4月25日（金）発売『中島由貴写真集(仮)』先行イメージカット- 中島由貴（なかしま・ゆき）9月12日生まれ。ビーフェクト所属。主な出演作はアニメ『義妹生活』（綾瀬沙季）、『カードファイト!! ヴァンガードDivinez』（御薬袋ミレイ）、『多数欠』（国後依恋）、ゲーム『BanG Dream!』（今井リサ）、『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat.初音ミク』（日野森志歩）、『アイドルマスター シンデレラガールズ』（乙倉悠貴）ほか。- 声優グランプリ３月号

特別定価：1,680円（税込）

2月10日（月）発売

発行：イマジカインフォス

発売：主婦の友社