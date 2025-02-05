日本が連覇達成！フットゴルフ国別対抗戦「パシフィックトロフィー」

一般社団法人日本フットゴルフ協会

フットゴルフの国別対抗戦「パシフィックトロフィー」が、現地時間1月29日から31日までアメリカ、ネバダ州ラスベガス近郊にあるカイメラ・ゴルフクラブで行われ、日本代表が決勝でメキシコを破り優勝しました。

日本は初戦のアメリカ戦に5.5対4.5で勝利すると、準決勝ではカナダを8.5対1.5で一蹴し決勝に進出。決勝では5.5対4.5でメキシコを下し、2022年大会に続き連覇を果たしました。

同大会は、過去2回を日本とアメリカの対抗戦としていましたが、今回からメキシコ、カナダ、チリ、ホンジュラス（大会前に辞退）が加わり5カ国で開催。規模を拡大して行われた中で、見事に頂点に立ちました。

「パシフィックトロフィー」全マッチの結果はこちら【結果】(https://static.wixstatic.com/media/15238e_bd96c523af9e4286992ddb1a98f65410~mv2.jpg)

＜「パシフィックトロフィー」日本代表＞

【男子】

熊倉 巧也、川添 祐介、加藤 暖人、青木 剛、立花 友佑、高田 流我、藤原 義晃、平野 靖之、小林 隼人、川尻 蓮斗、高波瀬 史人

【シニア】

白川 学、栗原 祐二、岡 洋之、根元 央希、清水 芳忠、高橋 利昌

【シニア+】

前田 治、大塚 有尋、田中 猛

【女子】

阿久津 里奈、三浦 尚子、小村 紗貴子、板倉 愛里