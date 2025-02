イベント開催のお知らせ！アニメ『HIGH CARD』初のスマートフォン向けパズルゲーム「HIGH CARD -Color of the Pair-」イベント第三弾！「レオの休日」が2月4日より開催！

株式会社U Know Games

株式会社U Know Games(本社:東京都港区、代表取締役:谷口祐一郎)は、アニメ『HIGH CARD』のスマートフォン向けゲーム「HIGH CARD -Color of the Pair-」(略称:ハイカラ)にて、2月4日(火)よりイベント第三弾「レオの休日」を開催いたしましたので、これをお知らせいたします。

■休日の大騒動を描く新イベント「レオの休日」がスタート!

―あらすじー

慣れない休日に侍と忍者の衣装でカフェを手伝うことになったレオ。ウェンディに頼まれ渋々依頼を引き受けたが、次々と仲間たちがカフェを訪れ騒動が勃発……!平穏な休日の行方は果たして……?

是非ゲームをインストールして、休日のカフェで繰り広げられる物語をお楽しみください!

■「レオの休日」限定特別衣装が手に入るガチャ&おトクなセール開催中!

2月4日~2月19日までの期間、「レオの休日」開催記念として、レオ、ウェンディの特別衣装が手に入る限定ガチャを実施中です。

また、特別ログインボーナスの開催やおトクなパック商品が購入可能なセールも開催中です。

ぜひご利用ください!

■「HIGH CARD -Color of the Pair-」について

「HIGH CARD -Color of the Pair-」(略称:ハイカラ)は、アニメ『HIGH CARD』のキャラクターたちとパズル×ストーリーを一緒に楽しめる、 新感覚のドラマティックパズルゲームです。

・オリジナルストーリーで描かれる、キャラ同士の新たな絆や意外な素顔

・ゲームオリジナルの書き下ろし新規イラストが多数登場

・個性豊かなキャラでペアを組んで、爽快パズルと強力スキルで難関ステージを突破

など、パズルを解き進めるほどに物語が進展し、 思わず心が揺さぶられるドラマを体験できます。

お気に入りのキャラの魅力がさらに深まるストーリーと、 ワクワクが止まらないパズルアクションが融合した本作なら、 アニメを観た人も初めての人も、 『HIGH CARD』の世界をより一層楽しめること間違いなし!

今すぐダウンロードして、 あなただけの"最高のペア"を見つけ、ドラマを紡ぐ冒険に出かけましょう。

公式ゲームサイト:https://www.highcard-cop-game.jp/

公式Xアカウント:https://x.com/highcardcopgame

■『HIGH CARD』について

特定の者に異能力を与える52枚の《エクスプレイングカード》を回収する集団《ハイカード》に加入したフィンと仲間たちの活躍を、ユーモアを交えてスタイリッシュに描いた作品です。

ドラマCD、ノベライズ、コミカライズ、舞台化し、2023年1月-3月、2024年1月-3月にアニメシリーズが放映されるなど、多角的にメディアミックスを展開中。

公式サイト:https://www.highcard.jp/

■ゲーム概要

タイトル名 :HIGH CARD -Color of the Pair-(略称:ハイカラ)

リリース日 :2024年9月17日

ジャンル :ドラマティックパズルゲーム

プラットフォーム:App Store / Google Play

本体価格 :無料(アプリ内課金あり)

著作権表記 :(C) TMS/HIGH CARD Project/@Poppin Games Japan Co.,Ltd.

■U Know Gamesについて

U Know Gamesは、AIをはじめとする先端技術開発やゲーム、アニメ、3DCG等の制作に幅広い実績を持つStudio51と、IPゲームの企画・開発・運営に強みを持つポッピンゲームズジャパンが、互いの強みを活かし共同で設立したエンターテインメントカンパニーです。

会社情報

社名 株式会社U Know Games (英:U Know Games Co.,Ltd.)

住所 東京都港区新橋3-11-8 オーイズミ新橋第2ビル802

代表取締役 谷口 祐一郎、取締役 河内 龍

設立年月日 2023年12月14日