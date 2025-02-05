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<Crystal Award>
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2011Ç¯¡ÖSpa Management ¾Þ¡×¼õ¾Þ
2014Ç¯¡ÖTOP SPA of Japan¡×¡ÊÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥Ñ¡Ë¼õ¾Þ
2016Ç¯¡ÖTOP SPA of Japan¡×¡ÊÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥Ñ¡Ë¼õ¾Þ
2019Ç¯¡ÖTOP SPA of Japan¡×¡ÊÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥Ñ¡Ë¼õ¾Þ
2017Ç¯～2021Ç¯¡ÖTOP 5 SPA COSMETICS¡×Æþ¾Þ
2022Ç¯¡ÖTOP SPA COSMETICS¡×¡ÊÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥Ñ¥³¥¹¥á¡Ë¼õ¾Þ
2023Ç¯¡ÖTOP SPA of Japan¡×¡ÊÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥Ñ¡Ë¼õ¾Þ
2023Ç¯¡ÖTOP 5 SPA COSMETICS¡×Æþ¾Þ
<World Luxury Spa Awards>
2022Ç¯¡¦2023Ç¯ ¡ÖLuxury Wellness Spa¡×¡ÖLuxury City Spa¡×¡ÖLuxury Day Spa¡×3ÉôÌç¤Ç¥¢¥¸¥¢£±°Ì
2023Ç¯¡ÖBest Beauty Product¡×YON-KA ¼õ¾Þ
2024Ç¯¡ÖLuxury Day Spa¡×¡ÖLuxury City Spa¡×Åì¥¢¥¸¥¢£±°Ì