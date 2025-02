ヴィセラ・ジャパン株式会社

植物物療法(フィトセラピー)と芳香療法(アロマセラピー)のパイオニアとして、世界60か国以上で展開するプロフェッショナル・スキンケアブランド「YON-KA(ヨンカ)」(発売元:ヴィセラ・ジャパン株式会社/東京都港区、代表取締役:武藤興子)は、日本上陸20周年を迎えます。

これを記念し、2025年2月10日(月)より、直営店「レスパスヨンカ表参道」や新宿伊勢丹店、公式オンラインショップにて、特別なアニバーサリープランを順次展開。お得なキット、限定トリートメント、スペシャルイベントなど、1年を通じてさまざまな企画が登場します。最新情報は公式ホームページやSNSで随時発信します。

代表メッセージ

「この20年を振り返ると、YON-KAに出会い、人生が変わったと心から思います。肌や心身のコンディションが驚くほど改善されただけでなく、ものづくりの奥深さや研究の素晴らしさに触れ、数えきれないほどのインスピレーションを得ました。フランス・パリで初めてYON-KAを手にした瞬間の感動は今でも鮮明に覚えています。これからもYON-KAを通じて“ピュア・ウェルネス” ~この上なく純粋な健やかさと美しさ~をお届けし、純粋なるひとしずくが、水面に落ち広がっていくように、沢山の笑顔が生まれますように。」 YON-KA日本上陸までのSTORYはこちら(https://vicela.jp/yonka-story/)からご覧ください。

アニバーサリー企画第1弾

代表取締役:武藤興子

期間:2025年2月10日(月)~2025年3月31日(月)

直営店「レスパスヨンカ表参道」の全トリートメントが20%オフ!

この機会に、YON-KA(ヨンカ)トリートメントで心身のバランスとお肌を整えませんか?施術メニューに迷ったら、スタッフが最適なプランをご提案いたします。 (※鍼メニューおよびキャンドルトリートメントは対象外)

・上記はメルマガ読者&LINE友達限定の特典です

ご予約時に「メルマガを見た」とお伝えいただくか、ご来店時にLINE画面を

スタッフにご提示いただくと、特典が適用されます。

・期間中は何度でも特典をご利用いただけます。

・メニュー一覧はこちら(https://lespaceyonka.jp/menu/)からご覧ください。

・LINEの登録はこちら(https://lin.ee/lde8QLO)から、メルマガの購読登録はこちら(https://plus.combz.jp/connectFromMail/regist/cdhh8945/mail)から。

セラピストのおすすめトリートメントSTEP(フェイシャル)

▶︎1回目

肌リセット&ディープクレンジング(ル グラン クラシック)

プロフェッショナル仕様のディープクレンジングで透明感あふれるシルクのような肌へ。

▶︎2回目

ぐんぐん潤う、高保湿ケア(イドラルッソンス ヴィザージュ)

天然アロエやジャスミンなどの贅沢なWマスクで、ふっくらとした透明感のある潤い肌に。

▶︎3回目

植物幹細胞でエイジングケア(タイムレジスト)

氷河期を生き抜いた高山植物から採取した植物幹細胞とアミノ酸の力で、年齢に伴う肌悩みにアプローチ。

リピート特典

来るほどお得!色々試せる!

トリートメントを受けるたびに、人気製品のミニサイズをプレゼント!

*メルマガ登録、LINE友達登録が必要となります

*直営店「レスパスヨンカ表参道」でのトリートメント

1回目のご来店

人気のエイジングケア製品 タイムレジスト ジュール&ニュイ (各1ml)トライアルサイズ

※写真はイメージです



2回目のご来店

お肌のシールド「フィトディフェンス」 (15ml)トラベルサイズ



3回目のご来店

スッキリ洗い上げる「ジェルネトワイヤン」 (50ml)トラベルサイズ

20周年アニバーサリーキット登場!

1. ベストセラーキット(23,430円 税込)

YON-KAの不動の人気アイテムが詰まったお得なセット。

2. 20周年アニバーサリーキット(42,350円 税込)

最新バイオテクノロジー研究に基づくエイジングケア美容液「セルラーコード」を含む贅沢なセット。

3. 刻印ローションセット(35,750円 税込)

YON-KAの宝「クインテセンス」を特別刻印した世界に1つだけの限定セット。 ※3月19日発売開始

販売店舗

1・2:レスパスヨンカ表参道、伊勢丹新宿店、公式オンラインショップ

3:伊勢丹新宿店限定

キットの詳細はこちら(https://yonka.jp/shop/information/60)をご覧ください。

サステナブルな新パッケージ登場

ベストセラーアイテム<ローションヨンカ>のサステイナブル・パッケージが新登場。

3分に1本売れている、常にベストセラーであり続ける<ローションヨン

カ>。ブランドロゴと一体化した新たなロゴ、環境を配慮したサステイナブルパッケージが新たに登場します。

▶︎プラスティックなどの使用を減らすためにキャップレスになっています。年間で2.7トンのプラスティック使用を減らします。ボトルは全てヨーロッパで製造、重量も軽くなりました。使用しやすく、また年間で 12,8トンのグラス使用を削減します。

▶︎取扱説明書をデジタル化し、0.7トンの紙の使用を削減できます。

上記のように、環境に配慮した取り組みを行うため、パッケージを一新しました。2025年3月1日よりオンラインを含めた全国展開を開始します。

YON-KAについて

YON-KA

5大陸・世界60か国以上で展開し、フランスで半世紀以上の歴史を誇るプロフェッショナル・フィト・スキンケアブランド。植物学者の兄弟が治療目的の製品開発を原点として設立。100種類以上の中から症状別に必要なアイテムを選べるだけでなく、お客様の肌ニーズや心身の状態に合わせて製品・技術・香りをカスタマイズし、1回目から実感できる違いを生み出す"オートクチュールケア"を提供。「5つの宝※」と言われる最高品質のハーブと自然の恵みを贅沢に使用した製品・トリートメントで真のすこやかさ、そしてそこから生まれる本物の美しさを追求しています。

※ラベンダー・ゼラニウム・ローズマリー・サイプレス・タイム

YON-KA公式HP:https://yonka.jp/

レスパスヨンカ表参道

レスパスヨンカ表参道

心と身体の陰陽バランスが整う場所へ。

<YON>と<KA>は陰陽の関係にあり、<YON-KA>は、”相反するものの調和”、そして”繰り返される新たな再生”を意味しています。レスパスヨンカ表参道は、YON-KA創設以来ずっと大事にしているコンセプトをそのまま体感できる空間になっています。

外観を見ると側面はコンクリート打ちっぱなしの無機的なもの、正面は木をふんだんに使用した有機的なデザイン。中に入ると、暗い所と明るい所、曲線と直線、そして相反する素材、西洋と東洋が調和しています。植物の力、エッセンシャルオイルの深い香りや施術の手技はもちろん、空間全体で心と身体をベストバランスへと整えます。

受賞歴

国内外のスパアワードで日本一、アジア一を獲得

<Crystal Award>

2011年~2024年「TOP10 SPA」に入賞(2015年を除く)

2011年「Spa Management 賞」受賞

2014年「TOP SPA of Japan」(日本のトップスパ)受賞

2016年「TOP SPA of Japan」(日本のトップスパ)受賞

2019年「TOP SPA of Japan」(日本のトップスパ)受賞

2017年~2021年「TOP 5 SPA COSMETICS」入賞

2022年「TOP SPA COSMETICS」(日本のトップスパコスメ)受賞

2023年「TOP SPA of Japan」(日本のトップスパ)受賞

2023年「TOP 5 SPA COSMETICS」入賞

<World Luxury Spa Awards>

2022年・2023年 「Luxury Wellness Spa」「Luxury City Spa」「Luxury Day Spa」3部門でアジア1位

2023年「Best Beauty Product」YON-KA 受賞

2024年「Luxury Day Spa」「Luxury City Spa」東アジア1位