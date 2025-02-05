【花王「サクセス24」が湘南の人気サウナ付きホテル「8HOTEL」「3S HOTEL」4施設をジャック！】「サクセス24湘南スタンプラリー」開催決定！
サクセス24湘南スタンプラリー
花王株式会社の若年男性の頭皮をスキンケアするシリーズ「サクセス24 シャンプー・コンディショナー」は、2025年2月6日(木)～2025年3月7日(金)の期間、湘南レーベル株式会社が運営する「8HOTEL」2施設と「3S HOTEL」2施設の計4施設の宿泊や日帰り利用で「サクセス24」を体験して、スタンプを集めると豪華景品があたるスタンプラリーイベントを開催いたします。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YuuA-l1qBqc ]
今行くべき革新的なサウナ施設を表彰する「サウナシュラン」に選出されるなど、デザイン性が高く、サウナ好きからの評価も高いサウナが魅力の4施設と「サクセス24」がコラボレーション。
ホテルの大浴場や客室に「サクセス24」を設置して、「サウナの前後に頭皮をスキンケア」する体験を提供いたします。
また会場となる4施設で、「サクセス24湘南スタンプラリー」を開催！
各施設で宿泊利用か日帰り利用を行うと「スタンプ」が押され、スタンプが押された施設数に応じて、先着や抽選で豪華賞品がもらえます。
※「3S HOTEL HIRATSUKA」の日帰りサウナは男性専用のため、女性は3施設分のスタンプで4施設分の賞品にご応募いただくことが可能です。
スタンプカード
対象施設
8HOTEL CHIGASAKI
住所：〒253-0052 神奈川県茅ヶ崎市幸町18-35
公式HP：https://chigasaki.8hotel.jp/
8HOTEL FUJISAWA
住所：〒251-0023 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町１－５
公式HP：https://fujisawa.8hotel.jp/
3S HOTEL ATSUGI
住所：〒243-0013 神奈川県厚木市泉町２－４
公式HP：https://atsugi.3shotel.jp/
3S HOTEL HIRATSUKA
住所：〒254-0042 神奈川県平塚市明石町２４－９
公式HP：https://hiratsuka.3shotel.jp/
サウナ、大浴場は男性専用。（レディースデー不定期開催中）
景品一覧
【1施設】先着でプレゼント
「サクセス24湘南スタンプラリー」オリジナルステッカー：先着5,000名様
【2施設】ご応募いただいた方から抽選でプレゼント
「サクセス24」シャンプー・コンディショナー1セット：50名様
「3S HOTEL ATSUGI」日帰り利用券：50名様
「8HOTEL」MOKUタオル：50名様
「3S HOTEL」MOKUタオル：50名様
【3施設】ご応募いただいた方から抽選でプレゼント
「サクセス24」オリジナルサウナハット：30名様
「川のゆ」オリジナルサウナハット：30名様
「8HOTEL CHIGASAKI」日帰り利用券：30名様
「8HOTEL FUJISAWA」日帰り利用券：30名様
【4施設】ご応募いただいた方から抽選でプレゼント
「サクセス24」1年分（シャンプー・コンディショナー12セット）：5名様
「8HOTEL CHIGASAKI」ペア宿泊券：5名様
「8HOTEL FUJISAWA」ペア宿泊券：5名様
「3S HOTEL ATSUGI」ペア宿泊券：5名様
「サクセス24」について
https://www.kao.co.jp/success/products/success24/
製品概要
サクセス24 フレッシュフィールシャンプー
本体 400ml
販売名：サクセス24シャンプー FF
●頭皮をスキンケア
●皮脂もワックスもするっとオフ
●フルーツ酸※配合（保湿）※リンゴ酸
●髪さらっと仕上がる
・髪と頭皮と同じ弱酸性
・ノンシリコーン処方
・パール剤・合成着色料フリー
・爽やかなグリーンシトラスの香り
サクセス24 フレッシュフィールコンディショナー
本体 400ml
販売名：サクセス24コンディショナー FF
●頭皮をスキンケア
●ベタつきを抑え髪さらっと仕上がる
●すこやかな髪と頭皮に保つ
●フレッシュエアリー処方
・髪と頭皮と同じ弱酸性
・長持ちアロマ（機能性香料による）
・パール剤・合成着色料フリー
・爽やかなグリーンシトラスの香り
サクセス24 モイストフィールシャンプー
本体 400ml
販売名：サクセス24シャンプー MF
●頭皮をスキンケア
●髪のうるおいを守りながらワックスまでするっとオフ
●髪うるっと仕上がる
・モイストケア成分配合（保湿）
ＣＩＣＡ成分（ツボクサ葉／茎エキス）
ヒアルロン酸Ｎａ
加水分解コラーゲン
グリチルリチン酸ジカリウム
・アミノ酸系洗浄成分配合
※ラウロイルメチルアラニンNa、ココイルグルタミン酸Na、ココイルメチルタウリンNa
・サルフェートフリー処方※硫酸系界面活性剤不使用
・ノンシリコーン処方
・パール剤・合成着色料フリー
・みずみずしいフルーティフローラルの香り
サクセス24 モイストフィールコンディショナー
本体 400ml
販売名：サクセス24コンディショナー MF
●頭皮をスキンケア
●髪にうるおい感 髪うるっと仕上がる
●すこやかな髪と頭皮に保つ
・モイストケア成分配合（保湿）
ＣＩＣＡ成分（ツボクサ葉／茎エキス）
ヒアルロン酸Ｎａ
加水分解コラーゲン
グリチルリチン酸ジカリウム
・ホホバオイル配合（保湿）
・パール剤・ 合成着色料フリー
・みずみずしいフルーティフローラルの香り