【花王「サクセス24」が湘南の人気サウナ付きホテル「8HOTEL」「3S HOTEL」4施設をジャック！】「サクセス24湘南スタンプラリー」開催決定！

サクセス24湘南スタンプラリー

花王サクセスPR事務局

花王株式会社の若年男性の頭皮をスキンケアするシリーズ「サクセス24 シャンプー・コンディショナー」は、2025年2月6日(木)～2025年3月7日(金)の期間、湘南レーベル株式会社が運営する「8HOTEL」2施設と「3S HOTEL」2施設の計4施設の宿泊や日帰り利用で「サクセス24」を体験して、スタンプを集めると豪華景品があたるスタンプラリーイベントを開催いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YuuA-l1qBqc ]

今行くべき革新的なサウナ施設を表彰する「サウナシュラン」に選出されるなど、デザイン性が高く、サウナ好きからの評価も高いサウナが魅力の4施設と「サクセス24」がコラボレーション。

ホテルの大浴場や客室に「サクセス24」を設置して、「サウナの前後に頭皮をスキンケア」する体験を提供いたします。

また会場となる4施設で、「サクセス24湘南スタンプラリー」を開催！

各施設で宿泊利用か日帰り利用を行うと「スタンプ」が押され、スタンプが押された施設数に応じて、先着や抽選で豪華賞品がもらえます。

※「3S HOTEL HIRATSUKA」の日帰りサウナは男性専用のため、女性は3施設分のスタンプで4施設分の賞品にご応募いただくことが可能です。

スタンプカード

対象施設

8HOTEL CHIGASAKI

住所：〒253-0052 神奈川県茅ヶ崎市幸町18-35

公式HP：https://chigasaki.8hotel.jp/

8HOTEL FUJISAWA

住所：〒251-0023 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町１－５

公式HP：https://fujisawa.8hotel.jp/

3S HOTEL ATSUGI

住所：〒243-0013 神奈川県厚木市泉町２－４

公式HP：https://atsugi.3shotel.jp/

3S HOTEL HIRATSUKA

住所：〒254-0042 神奈川県平塚市明石町２４－９

公式HP：https://hiratsuka.3shotel.jp/

サウナ、大浴場は男性専用。（レディースデー不定期開催中）

景品一覧

【1施設】先着でプレゼント

「サクセス24湘南スタンプラリー」オリジナルステッカー：先着5,000名様

【2施設】ご応募いただいた方から抽選でプレゼント

「サクセス24」シャンプー・コンディショナー1セット：50名様

「3S HOTEL ATSUGI」日帰り利用券：50名様

「8HOTEL」MOKUタオル：50名様

「3S HOTEL」MOKUタオル：50名様

【3施設】ご応募いただいた方から抽選でプレゼント

「サクセス24」オリジナルサウナハット：30名様

「川のゆ」オリジナルサウナハット：30名様

「8HOTEL CHIGASAKI」日帰り利用券：30名様

「8HOTEL FUJISAWA」日帰り利用券：30名様

【4施設】ご応募いただいた方から抽選でプレゼント

「サクセス24」1年分（シャンプー・コンディショナー12セット）：5名様

「8HOTEL CHIGASAKI」ペア宿泊券：5名様

「8HOTEL FUJISAWA」ペア宿泊券：5名様

「3S HOTEL ATSUGI」ペア宿泊券：5名様

「サクセス24」について

https://www.kao.co.jp/success/products/success24/

製品概要サクセス24 フレッシュフィールシャンプー

本体 400ml

販売名：サクセス24シャンプー FF

●頭皮をスキンケア

●皮脂もワックスもするっとオフ

●フルーツ酸※配合（保湿）※リンゴ酸

●髪さらっと仕上がる

・髪と頭皮と同じ弱酸性

・ノンシリコーン処方

・パール剤・合成着色料フリー

・爽やかなグリーンシトラスの香り

サクセス24 フレッシュフィールコンディショナー

本体 400ml

販売名：サクセス24コンディショナー FF

●頭皮をスキンケア

●ベタつきを抑え髪さらっと仕上がる

●すこやかな髪と頭皮に保つ

●フレッシュエアリー処方

・髪と頭皮と同じ弱酸性

・長持ちアロマ（機能性香料による）

・パール剤・合成着色料フリー

・爽やかなグリーンシトラスの香り

サクセス24 モイストフィールシャンプー

本体 400ml

販売名：サクセス24シャンプー MF

●頭皮をスキンケア

●髪のうるおいを守りながらワックスまでするっとオフ

●髪うるっと仕上がる

・モイストケア成分配合（保湿）

ＣＩＣＡ成分（ツボクサ葉／茎エキス）

ヒアルロン酸Ｎａ

加水分解コラーゲン

グリチルリチン酸ジカリウム

・アミノ酸系洗浄成分配合

※ラウロイルメチルアラニンNa、ココイルグルタミン酸Na、ココイルメチルタウリンNa

・サルフェートフリー処方※硫酸系界面活性剤不使用

・ノンシリコーン処方

・パール剤・合成着色料フリー

・みずみずしいフルーティフローラルの香り

サクセス24 モイストフィールコンディショナー

本体 400ml

販売名：サクセス24コンディショナー MF

●頭皮をスキンケア

●髪にうるおい感 髪うるっと仕上がる

●すこやかな髪と頭皮に保つ

・モイストケア成分配合（保湿）

ＣＩＣＡ成分（ツボクサ葉／茎エキス）

ヒアルロン酸Ｎａ

加水分解コラーゲン

グリチルリチン酸ジカリウム

・ホホバオイル配合（保湿）

・パール剤・ 合成着色料フリー

・みずみずしいフルーティフローラルの香り