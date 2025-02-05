【花王「サクセス24」が湘南の人気サウナ付きホテル「8HOTEL」「3S HOTEL」4施設をジャック！】「サクセス24湘南スタンプラリー」開催決定！

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花王サクセスPR事務局


サクセス24湘南スタンプラリー


花王株式会社の若年男性の頭皮をスキンケアするシリーズ「サクセス24　シャンプー・コンディショナー」は、2025年2月6日(木)～2025年3月7日(金)の期間、湘南レーベル株式会社が運営する「8HOTEL」2施設と「3S HOTEL」2施設の計4施設の宿泊や日帰り利用で「サクセス24」を体験して、スタンプを集めると豪華景品があたるスタンプラリーイベントを開催いたします。


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YuuA-l1qBqc ]


今行くべき革新的なサウナ施設を表彰する「サウナシュラン」に選出されるなど、デザイン性が高く、サウナ好きからの評価も高いサウナが魅力の4施設と「サクセス24」がコラボレーション。



ホテルの大浴場や客室に「サクセス24」を設置して、「サウナの前後に頭皮をスキンケア」する体験を提供いたします。





また会場となる4施設で、「サクセス24湘南スタンプラリー」を開催！


各施設で宿泊利用か日帰り利用を行うと「スタンプ」が押され、スタンプが押された施設数に応じて、先着や抽選で豪華賞品がもらえます。


※「3S HOTEL HIRATSUKA」の日帰りサウナは男性専用のため、女性は3施設分のスタンプで4施設分の賞品にご応募いただくことが可能です。





スタンプカード


対象施設

8HOTEL CHIGASAKI


住所：〒253-0052 神奈川県茅ヶ崎市幸町18-35


公式HP：https://chigasaki.8hotel.jp/







8HOTEL FUJISAWA


住所：〒251-0023 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町１－５


公式HP：https://fujisawa.8hotel.jp/






3S HOTEL ATSUGI


住所：〒243-0013 神奈川県厚木市泉町２－４


公式HP：https://atsugi.3shotel.jp/






3S HOTEL HIRATSUKA


住所：〒254-0042 神奈川県平塚市明石町２４－９


公式HP：https://hiratsuka.3shotel.jp/


サウナ、大浴場は男性専用。（レディースデー不定期開催中）







景品一覧


【1施設】先着でプレゼント


「サクセス24湘南スタンプラリー」オリジナルステッカー：先着5,000名様



【2施設】ご応募いただいた方から抽選でプレゼント


「サクセス24」シャンプー・コンディショナー1セット：50名様


「3S HOTEL ATSUGI」日帰り利用券：50名様


「8HOTEL」MOKUタオル：50名様


「3S HOTEL」MOKUタオル：50名様



【3施設】ご応募いただいた方から抽選でプレゼント


「サクセス24」オリジナルサウナハット：30名様


「川のゆ」オリジナルサウナハット：30名様


「8HOTEL CHIGASAKI」日帰り利用券：30名様


「8HOTEL FUJISAWA」日帰り利用券：30名様



【4施設】ご応募いただいた方から抽選でプレゼント


「サクセス24」1年分（シャンプー・コンディショナー12セット）：5名様


「8HOTEL CHIGASAKI」ペア宿泊券：5名様


「8HOTEL FUJISAWA」ペア宿泊券：5名様


「3S HOTEL ATSUGI」ペア宿泊券：5名様




「サクセス24」について

https://www.kao.co.jp/success/products/success24/




製品概要

サクセス24　フレッシュフィールシャンプー

本体 400ml


販売名：サクセス24シャンプー FF


●頭皮をスキンケア


●皮脂もワックスもするっとオフ


●フルーツ酸※配合（保湿）※リンゴ酸


●髪さらっと仕上がる


・髪と頭皮と同じ弱酸性


・ノンシリコーン処方


・パール剤・合成着色料フリー


・爽やかなグリーンシトラスの香り







サクセス24　フレッシュフィールコンディショナー

本体 400ml


販売名：サクセス24コンディショナー FF


●頭皮をスキンケア


●ベタつきを抑え髪さらっと仕上がる


●すこやかな髪と頭皮に保つ


●フレッシュエアリー処方


・髪と頭皮と同じ弱酸性


・長持ちアロマ（機能性香料による）


・パール剤・合成着色料フリー


・爽やかなグリーンシトラスの香り






サクセス24　モイストフィールシャンプー

本体 400ml


販売名：サクセス24シャンプー MF


●頭皮をスキンケア


●髪のうるおいを守りながらワックスまでするっとオフ


●髪うるっと仕上がる


・モイストケア成分配合（保湿）


ＣＩＣＡ成分（ツボクサ葉／茎エキス）


ヒアルロン酸Ｎａ


加水分解コラーゲン


グリチルリチン酸ジカリウム


・アミノ酸系洗浄成分配合


※ラウロイルメチルアラニンNa、ココイルグルタミン酸Na、ココイルメチルタウリンNa


・サルフェートフリー処方※硫酸系界面活性剤不使用


・ノンシリコーン処方


・パール剤・合成着色料フリー


・みずみずしいフルーティフローラルの香り







サクセス24　モイストフィールコンディショナー

本体 400ml


販売名：サクセス24コンディショナー MF


●頭皮をスキンケア


●髪にうるおい感　髪うるっと仕上がる


●すこやかな髪と頭皮に保つ


・モイストケア成分配合（保湿）


ＣＩＣＡ成分（ツボクサ葉／茎エキス）


ヒアルロン酸Ｎａ


加水分解コラーゲン


グリチルリチン酸ジカリウム


・ホホバオイル配合（保湿）


・パール剤・ 合成着色料フリー


・みずみずしいフルーティフローラルの香り