【ZESDA通信Vol.26】天明鋳物が『天皇誕生日レセプション』へ出展決定！Glocal Collaborationシリーズを起点に、伝統工芸を世界に広める第一歩を支援

1)トップニュース

天明鋳物が『天皇誕生日レセプション』へ出展決定!Glocal Collaborationシリーズを起点に、伝統工芸を世界に広める第一歩を支援

工芸品の海外展開をサポートする8PEACE(エイトピース)とZESDAは、海外の県人会と日本の工芸職人を繋げる「Glocal Collaboration」シリーズの第3弾として、栃木県の伝統工芸品の海外展開に取り組んでいます。この一環として、栃木県の伝統工芸職人とLA在住とちぎアンバサダー等による意見交換会を1月17日に開催しました。

20名近くの方々に参加いただき、有意義なディスカッションが行われました

イベントには、ロサンゼルスに在住する栃木県出身の着物関係者や茶道家など、約20名の方々に参加いただきました。今回テーマとして取り上げたのは、栃木県の伝統工芸である佐野の天明鋳物と日光下駄。職人が伝統工芸について紹介した後、アメリカでの生活に伝統工芸を取り入れるために必要な視点をディスカッションしました。個性を出すことを好むアメリカ人に向けてカスタマイズの余白を残した商品開発のアイデアや、茶道を嗜む方の間で茶釜の需要が高くなっているといったマーケットの視点など、活発な意見交換がなされました。

また、イベントの終了後には、参加した栃木県庁職員からの協力支援で、2月27日に在ロサンゼルス日本国総領事公邸で開催される『天皇誕生日レセプション』に天明鋳物を展示することが決定。本企画が起点となり、天明鋳物をグローバルに広めていく第一歩が生まれています。

天明鋳物の職人によるプレゼンテーション

・Glocal Collaborationプロジェクト

2) ZESDA主催のイベント情報

グローカル・ビジネス・セミナー(GLBS)

地方の中小企業の海外進出の事例を研究するセミナーシリーズ。明治大学奥山雅之研究室と共催しています。

・開催レポート

グローカル・ビジネス・セミナーVol.29「和食文化を世界へ~在NY日本人女性起業家によるグローカルビジネス成功の道~」を2024年12月2日に開催しました。

ニューヨークで日本の伝統的な食器や焼物の販売業を営む株式会社コリン 代表取締役社長の川野作織さんをゲストにお迎えし、ニューヨークでのエピソードを交えながらグローカルビジネスを成長させるためのポイントをお話しいただきました。

ご登壇いただいた川野作織さん

・講演動画はこちら

・株式会社 Korin Webサイト

・Gohan Society Webサイト

・次回告知

3月6日(木)19時より、徳田祐希講師(越境EC、海外BtoBマーケティング専門「世界へ ボカン」代表取締役)をお招きしてハイブリッド形式(オフライン会場は明治大学駿河台キャンパスリバティタワー6階1065教室)にて開催予定です。詳細が決まり次第ご案内します。

3)各プロジェクトの活動報告

ZESDAは、日本各地でグローカルビジネス(地方の中小企業等の海外進出)をプロデュースしています。各プロジェクトの活動情報をご報告します。

馬路村プロジェクト(高知県馬路村産柚子の海外展開プロデュース)

・YouTuberとのコラボレーションで馬路村の魅力を伝える動画を制作

観光地化されていない地域の生活を発信するYouTuberのMaigo Mikaさんとコラボレーションし、馬路村の魅力を発信する動画を制作しました。動画では、Maigo Mikaさんによる採れたてのゆずを使った料理を紹介。また、ゆずの収穫シーズンである11月に馬路村を訪れ、馬路村の伝統的な料理「田舎寿司」を作る女性たちや、ゆずの収穫に感謝する「ゆずはじまる祭り」の様子を紹介していただきました。

・Celebrate the yuzu season with us in the Japanese countryside | Yuzu recipes from Umaji Village

・Maigo Mika Webサイト

・Maigo Mika Instagram

・チカバキッチン東京八重洲で「馬路村ゆず祭り」が開催

八重洲ミッドタウン東京に店舗を構えるチカバキッチン東京八重洲で、2024年12月3日~12月27日にかけて「馬路村ゆず祭り」が開催されました。このイベントは、ZESDAが2024年9月20日にPOTLUCK YAESUで開催した『馬路村のゆず食材を楽しみながら、これからの馬路村の可能性を語り合う会』をきっかけに実現したもの。馬路村のゆずを使ったスペシャルなプレートランチと、デザートが楽しめるイベントとなりました。

バスクチーズケーキとゆず茶ジャムのアイス

・チカバキッチン東京八重洲 Instagram

SAKURA COLLECTIONプロジェクト(日本の伝統と海外のクリエーターを繋ぐデザインアワードの支援)

・サクラコレクション受賞者が株式会社やまだ織の工房を訪問

SAKURA COLLECTION 2014で優勝を飾ったマレーシアのデザイナーが、新潟県南魚沼市にある株式会社やまだ織の工房を訪問しました。やまだ織は、2024年に開催されたNYでのサクラコレクションのテーマ素材となった塩沢絣を製造する会社です。今回の訪問について、ZESDA関係者の紹介により、テレビ新潟による取材もあわせて行われました。

工房を見学するマレーシアのデザイナー

・【伝統】“塩沢の織物”を世界へ 海外デザイナーを魅了 広がる可能性(テレビ新潟)

・SAKURA COLLECTION

「アクアリピュア」プロジェクト(浄水剤のリブランディングプロデュース)

・アクアリピュアの活動がニューズウィーク日本版ウェブサイトに掲載

アクアリピュアが海外で取り組む浄水事業の記事が、ニューズウィーク日本版ウェブサイトに掲載されました。ニューズウィーク日本版は、日本企業のSDGsに向けた取り組みを発信するため、「SDGsアワード 2024」を企画。アクアリピュアは、世界の飲用水問題の解決を目指す取り組みとして、取り上げていただきました。

記事では、アクアリピュアを提供するKGホールディングスの紹介をはじめ、アクアリピュアや簡易浄水装置の導入による社会的な意義を解説。「からだに安全な水」を世界中に届けるKGホールディングスの今後の展望についても取り上げていただきました。

・浄水グッズで「からだに安全な水」を世界中に...KGホールディングスが「水の格差」問題に挑む理由(ニューズウィーク日本版 2024年12月4日)

・ニューズウィーク日本版 公式X

・ニューズウィーク日本版 公式Threads

「ノウフク」支援プロジェクト(農業と福祉の連携活動のプロデュース)

・農林水産分野や福祉分野の課題解決に貢献する取り組みを表彰する「ノウフク・アワード2024」の表彰式を開催

農林水産分野や福祉分野の課題解決に貢献する取組を表彰する「ノウフク・アワード2024」の表彰式が、1月22日に東京都内で開催されました。

本イベントは、農福連携に取り組んでいる優れた事例を表彰し、全国への発信を通じて他地域への横展開を図ることを目的に実施されています。今回は、徳島県の株式会社菜々屋と宮崎県の一般社団法人STEP UPがグランプリを受賞。ともに地域農業の活性化や障がい者等の雇用を通じた社会活動への貢献が認められ、受賞を果たしました。

ノウフク・アワード2024の様子ノウフクアンバサダーの城島茂さんによる挨拶

・ノウフク・アワード2024 結果発表

佐野プロジェクト(栃木県佐野地域のプロデュース)

・佐野市近郊の南栃木エリアの魅力を紹介する動画を公開

佐野市近郊を中心に展開するインバウンド観光事業 ローカルリビングツアーが、南栃木エリアの魅力を紹介する動画を公開しました。ローカルリビングツアーは、訪れる人の興味関心に合わせて、ツアーをパーソナライズしてお届けするプログラム。この動画では、ツアーで楽しむことができる体験や魅力的なスポットの一部を紹介しています。

・Welcome to South Tochigi: Personalized Tours with Yuko from Local Living

ツアー申し込みやお問い合わせは、ローカルリビングツアーにご連絡ください。

・ローカルリビングツアーお問い合わせ先

・ローカルリビングツアー Webサイト

Glocal Collaborationプロジェクト(地方の伝統工芸職人の海外進出を海外の県人会とプロデュース)

・日本とルクセンブルクの文化を融合した作品創作プロジェクトのクラウドファンディングが終了

8PEACEが取組を進めている『Heart Cycle Connections 2024 三川内焼×ルクセンブルク【伝統工芸×国際交流】互いの文化と想いを結び「文化の架け橋」を共につくるプロジェクト』のクラウドファンディングが、1月30日に終了しました。本プロジェクトでは、194名の方からご支援をいただくことができました。ありがとうございました。

・【伝統工芸×国際交流】互いの文化と想いを結び、『文化の架け橋』を一緒に作ろう!

紀南アートプロジェクト(和歌山県紀南地域のプロデュース)

・紀南アートウィーク2024「いごくたまる、またいごく展」の開催レポートが公開

2024年9月20日~29日の10日間にわたり、和歌山県田辺市・白浜町の複数箇所で開催された紀南アートウィーク2024「いごくたまる、またいごく展」のレポートが公開されました。今回の紀南アートウィークにおいて何を目指したのか、またその意義について、実行委員長/プロデューサーの藪本雄登さんが豊富なリファレンスをもとに述べています。

・そして、またいごく―紀南アートウィーク2024を終えて―(前半)

https://kinan-art.jp/info/19564/

・そして、またいごく―紀南アートウィーク2024を終えて―(後半)

https://kinan-art.jp/info/19566/

奄美プロジェクト(鹿児島県奄美大島地域をプロデュース)

・ Pole Poleが製造する「バニラ香るAMAMIフィナンシェ」が、奄美市のふるさと納税の返礼品に登録

ZESDAが支援しているAMAMIバニラファームカフェ Pole Poleが製造する『バニラ香るAMAMIフィナンシェ』が、奄美市のふるさと納税の返礼品に登録されました。2025年度も引き続き返礼品としてお選びいただけますので、ぜひご賞味ください。

・さとふる

・ふるさとチョイス

・バニラ香るAMAMIフィナンシェ 販売サイト

4) 関連団体の活動情報等

明治大学・奥山雅之ゼミが福島県大熊町で観光まちづくりプランを発表

グローカル・ビジネス・セミナーを共催する明治大学奥山雅之教授が指導するゼミ生が福島県大熊町で観光まちづくりプランを発表しました。このプランは、「大学生観光まちづくりコンテスト2024 福島復興ステージ」でグランプリ観光庁長官賞を受賞したもので、コンテストの特別協力者である公益社団法人福島相双復興推進機構のサポートにより実現しました。

・福島県大熊町で観光まちづくりプランを発表(政治経済学部・奥山ゼミ)

慶應義塾大学名誉教授 冨田勝氏の著書が復刻出版

慶應義塾大学名誉教授で、一般社団法人鶴岡サイエンスパーク代表理事を務める冨田勝氏の著書『ゲーム少年の夢』が復刻出版されました。バイオスタートアップの一大拠点である鶴岡サイエンスパークを立ち上げた富田氏が、青春時代に何に着目し、どのように行動したのかが述べられています。

・ゲーム少年の夢 復刻版

・ZESDA主催鶴岡イノベーションヴィレッジ訪問、ベンチャー企業との論議&温泉宿泊ツアー開催報告

小川製作所

第5回「ものづくり三代目が日本経済の「ファクト」を毎日ツイートする理由~経済統計(ファクト)で確認する日本経済の現在地と課題~」にご登壇いただいた小川製作所さんは、確かなデータ分析によって日本経済の実態を日々発信しています。日本の経済をデータを元に読み解く、シリーズの最新記事をお届けします。

・1人あたりNDPの国際比較(小川製作所note 2025年1月17日)

・小川製作所 公式X(旧Twitter)

Digima~出島~

第1回 明治大学×ZESDA 「グローカル・ビジネス・セミナー」Digima~出島~「海外進出白書(2018-2019年版)」を読み説く!にご登壇いただいたDigima~出島~は、「グローバル市場で成功する日本企業を10,000社作る」という目標を掲げ、海外に展開したい日本企業と、海外展開をサポートする企業のマッチングプラットフォームを運営しています。

また、Digima~出島~は海外進出に役立つコンテンツや事例を随時発信しています。ZESDA通信では、最新記事やイベント情報をお届けします。

・トランプ大統領2期目の就任が日本企業のアメリカ進出に与える影響(Digima~出島~Webサイト 2025年1月20日)

