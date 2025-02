【渋谷肉横丁】マーケティングトレースのコミュニティと連携し、渋谷発の文化探索プログラム「Z世代・渋谷のカルチャーリサーチ」展開

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社https://culture-trace.peatix.com/

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:岩尾俊兵、以下「ワイハウ社」という)の100%子会社である株式会社渋谷肉横丁は、渋谷肉横丁を舞台にZ世代カルチャーリサーチを実施することをお知らせいたします。

このプログラムはマーケティングの実験コミュニティ・マーケティングトレースの「若者・渋谷のカルチャーをマーケティング視点で読み解く #カルチャートレース(https://culture-trace.peatix.com/(https://culture-trace.peatix.com/))」(2025年2月8日開催)と連携し、Z世代・渋谷の街のカルチャーを探索し、マーケティングの新たな可能性を見出すことを目的としています。

■渋谷肉横丁を舞台とした3つの文化探索と価値創造プログラム

当社は、「価値創造の力で、もう一度豊かになる」というスローガンのもと、渋谷肉横丁を拠点に以下の3つのプログラムを推進し、Z世代マーケティングとグローバル展開を強化しています。

【価値創造パートナープログラム】

年間数十万人が来場する渋谷肉横丁の集客基盤と28店舗の多様性を活用し、インフルエンサー、クリエイター、メディア関係者といった価値創造パートナーの皆様と連携。食のエンターテイメントに革新を起こす新商品開発や共同プロジェクトを推進し、プレスリリースやSNSを通じて積極的に情報発信を行っています。https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000432.000001924.html

【SHIBUYA CHALLENGERS】

価値創造メディア「CHALLENGER」 (https://media-incubate.com/industry/) にて、渋谷から世界へ挑戦する企業や個人を紹介する連載企画「SHIBUYA CHALLENGERS」を展開。Z世代が共感する新しい価値、日本と世界のコラボレーション事例、価値創造パートナーの革新的な取り組みなどを発信し、グローバルな視点での価値創造と情報発信を強化しています。https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000442.000001924.html

【Z世代マーケティングソリューション】

渋谷肉横丁を、企業様のZ世代向けマーケティングの実証実験の場として開放。店舗内のデジタルサイネージ広告、イベントスペースの提供、新商品のテストマーケティング、若年層向けプロモーション企画の支援など、多様なソリューションを提供し、企業様のZ世代市場開拓を支援しています。https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000437.000001924.html

■「マーケティングトレース」との連携:Z世代カルチャーリサーチの現場へ

この度、Z世代がつくり出す文化、また渋谷の街の文化をより深く理解する取り組みとして、「マーケティングトレース」の実験的な取り組み「#カルチャートレース」と連携いたします。https://culture-trace.peatix.com/

マーケティングトレース連携企画 実施概要

イベント名: Z世代・渋谷のカルチャーをマーケティング視点で読み解く #カルチャートレース

日時: 2025年2月8日(土)15:30~17:30

場所:

■前半 (15:30-17:30):レンタルスペース渋谷道玄坂 【ワークショップ】

- Z世代トレンド構造分析- Z世代に愛されるブランドのケーススタディ:アサイーボウル、次世代K-POP「ILLIT (アイリット)」など- 渋谷の歴史・文化から時代の潮流を読み解きディスカッション

■後半 (17:30以降):渋谷肉横丁 【フィールドワーク&交流会】

- 参加者による渋谷肉横丁でのZ世代行動観察- ワークショップ形式での対話セッション- 文化創造・ビジネスアイデア創出に向けた意見交換- メディア「SHIBUYA CHALLENGERS」取材

【連携による期待効果】

- マーケティングトレースのコミュニティと連携し、Z世代インサイトをより深く、実践的に獲得- プログラムを通じたZ世代マーケティングソリューションの進化- 「SHIBUYA CHALLENGERS」におけるZ世代トレンド分析に基づいた情報発信の強化- 価値創造パートナーとの連携を通じた、グローバル展開戦略の策定- ワークショップとフィールドワークを通じた、新規ビジネスモデルの創出

■コメント

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 価値創造本部 担当部長 浜崎正己

「Z世代の消費行動や価値観は常に変化しており、表層的な理解だけではマーケティング施策は成功しません。今回、マーケティングと文化の関係性を探るコミュニティ『マーケティングトレース』と連携することで、机上の空論ではない、リアルなZ世代インサイトに基づいた価値創造が可能になると確信しています。この連携を機に、渋谷肉横丁をZ世代マーケティングの最前線基地として進化させ、日本そしてグローバル市場に向けた新たな価値創造を加速してまいります。」

本取り組みに関するお問い合わせは、当社ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡ください。

https://twhdc.co.jp/inquiry/

(https://twhdc.co.jp/inquiry/)

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

担当:浜崎

メールアドレス:hamasaki@twhdc.co.jp



■THE WHY HOW DO COMPANY株式会社について

当社は「WHY(我々はなぜ生きているのか)」と「HOW(どのように生きるのか)」を追求し、企業の持続的な成長と社会への新たな価値創出を支援する企業です。子会社の運営を通じて得たノウハウを基にした「泥臭い」経営コンサルティング、「泥にまみれてお客様の期待に応える」新規事業の立ち上げ支援、「一緒に泥をかぶる」子会社への経営指導など、多岐にわたるサービスを提供しています。

会社概要

【THE WHY HOW DO COMPANY株式会社】

所在地:東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

設立:2004年7月

上場:2006年10月 東証スタンダード(3823)

代表者:代表取締役社長 岩尾俊兵

事業内容:価値創造ソリューション、子会社への経営指導

URL:https://twhdc.co.jp