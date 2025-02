アボカドfromメキシコとフレッシュネスバーガーが今年もコラボ！メキシコ産アボカド×チーズを和洋中で楽しめるフェア開催

株式会社SOPEXA JAPON

アボカド from メキシコ (メキシコ・ミチョアカン州のアボカド生産者・輸出梱包業者を代表する組織)は、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」と今年も食のコラボレーションをすることにより、2025年2月12日(水)~4月8日(火)まで、全国の店舗にて(球場・動物園を除く)、生のメキシコ産アボカドを使った美味しいバーガーをお楽しみいただける期間限定フェアを開催します。フェアでは3種のアボカドチーズバーガーを販売、アボカドを使った新商品「クラシックアボカドスモークチーズバーガー~シビ辛麻辣~」、既存商品である人気の「クラシックアボカドクリームチーズバーガー~わさび香るサクサク醤油~」、受賞歴のある「クラシックアボカドチーズバーガー」と、それぞれ異なるチーズとメキシコ産アボカドの絶妙な組み合わせをお楽しみいただけます。

(左)クラシックアボカドクリームチーズバーガー~わさび香るサクサク醤油~、(中央)クラシックアボカドチーズバーガー、(右)クラシックアボカドスモークチーズバーガー~シビ辛麻辣~

今年で4年目を記念するフレッシュネスバーガーとアボカド from メキシコの『アボカドフェア』では、トレンドの麻辣を使用した「クラシックアボカドスモークチーズバーガー~シビ辛麻辣~」が新登場。スモークチーズのコクと花椒が効いた濃厚シビ辛麻辣ソースが、クリーミーなアボカドとジューシーなパティに絡み合い、刺激的でやみつきの美味しさが魅力の商品です。また、和の味わいが人気の「クラシックアボカドクリームチーズバーガー~わさび香るサクサク醤油~」、受賞歴*のある「クラシックアボカドチーズバーガー」と異なるチーズとアボカドを組合せた和洋中の美味しさが味わえます。フレッシュネスバーガーでは、フレッシュなメキシコ産アボカドが使用され、店舗で一つ一つ丁寧に皮むきをして提供されます。

*2024年ジャパンフードセレクションの「スペシャリテ部門」にてグランプリを受賞!

アボカド発祥の地であるメキシコのミチョアカン州やハリスコ州産のアボカドは、年間を通して日本で手に入れることができます。このアボカドは独特のクリーミーさで有名で、美味しさが凝縮されています。カリウム、葉酸、ビタミンE、不飽和脂肪酸、食物繊維なども豊富で、美味しいだけでなく、健康や美容にも最適です。「フレッシュネスバーガー」は、フェア開始当時よりこのアボカドの豊富な栄養素に着目、メキシコ産アボカドの素材本来の美味しさを楽しむことが出来る手作りにこだわりぬいたアボカドバーガーが提供されています。

フレッシュネスバーガーでは、アボカドフェアをさらに盛り上げるため、フレッシュネスバーガーの公式X(旧ツイッター)をフォローしてキャンペーン投稿をリポストすると、アボカドフェア商品の50%オフクーポンがもらえるXキャンペーンが実施されます。抽選で合計600名様にこのクーポンをプレゼント。またAvocado from Mexicoの公式インスタグラム・Xでもアボカドフェア商品の500円クーポンを総勢200名にプレゼントするキャンペーンをご用意しています。新鮮なメキシコ産アボカドを使った美味しいハンバーガーをこの機会にぜひご賞味ください。

【アボカドフェア】

■商品名・価格(税込):

クラシックアボカドスモークチーズバーガー~シビ辛麻辣 890円(新商品:期間限定)

クラシックアボカドクリームチーズバーガー~わさび香るサクサク醤油~ 890 円

クラシックアボカドチーズバーガー 890 円

■販売期間 :

2025年2月12日(水)~4月8日(火)

■販売店舗:

全国のフレッシュネスバーガー店舗で終日販売 ※球場・動物園店舗除く。

※販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合がございます。 予めご了承ください。

※空港・アウトレット店舗は一部価格が異なります。

【フォロー&リポストで半額のチャンス!SNSキャンペーン!!】

■アボカドフェア商品の半額クーポンを合計600名様にプレゼント!

はずれても、もれなくクーポンをGETできます!

[応募方法]

・フレッシュネスバーガーのX公式アカウントをフォロー

・キャンペーン投稿をリポスト

・結果を確認&クーポンを受け取る

[応募期間]

2025年2月5日(水)~2025年2月18日(火)

■Avocado from Mexicoの公式インスタグラム・Xでもアボカドフェア商品の500円クーポンをそれぞれ100名様、総勢200名様にプレゼント!

[応募方法]

・Avocado from Mexicoの公式インスタグラムをフォロー&キャンペーン投稿にコメント

・Avocado from Mexicoの公式Xをフォロー&キャンペーン投稿をリポスト

・結果を確認&クーポンQRコードを受け取る

[応募時期]

2025年2月12日(水)~2025年2月28日(金)

おいしさと安心、それがフレッシュネスの品質

おいしくてカラダにいいものを、ていねいに手づくりする。

それがフレッシュネスバーガーのメニューの基本です。

ていねいに仕込んだこだわりの国産新鮮生野菜、ハンバーガーのパティは肉本来の旨みが詰まったジューシーな食感。

アボカドfromメキシコについて

メキシコ産アボカド生産者・輸出梱包業者協会 (APEAM: The Avocado Producer and Exporting Packers Association of Mexico)は、ミチョアカン州とハリスコ産のアボカドをアメリカ、カナダ、日本の3つの主要地域でマーケティング活動を実施することを目的に、1997年に設立しました。原産地であるメキシコ産アボカドは、1年中日本で入手することができます。クリーミーな食感が特徴で、カリウム、葉酸、ビタミンE、不飽和脂肪酸、食物繊維など、健康や美容に必要な栄養素が豊富です。

