トレンドのシビ辛麻辣がアボカドバーガーで新境地へ！メキシコ産アボカド×チーズを和洋中で楽しめるアボカドフェア開催

株式会社フレッシュネス

3種のアボカドチーズバーガー

コロワイドグループの株式会社フレッシュネス(代表取締役社長:齋藤 健太朗/本社:神奈川県横浜市西区)は、2025年2月12日(水)より、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、アボカドを使った新商品「クラシックアボカドスモークチーズバーガー~シビ辛麻辣~」を発売いたします。既存商品である人気の「クラシックアボカドクリームチーズバーガー~わさび香るサクサク醤油~」、王道の「クラシックアボカドチーズバーガー」と、それぞれ異なるチーズとメキシコ産アボカドの絶妙な組み合わせをお楽しみいただけます。アボカド好きにはたまらない期間限定フェアをぜひご堪能ください。※当キャンペーンは、Avocados From Mexicoとのコラボレーションです。

■“アボカド×チーズ”の組み合わせが楽しめる3種のアボカドバーガー!

11年目となる今年のアボカドフェアは、トレンドの麻辣を使用した「クラシックアボカドスモークチーズバーガー~シビ辛麻辣~」が新登場。スモークチーズのコクと花椒が効いた濃厚シビ辛麻辣ソースが、クリーミーなアボカドとジューシーなパティに絡み合い、クセになる刺激的な美味しさです。

和の味わいが人気!某TV番組で超一流料理人から満場一致合格を獲得した「クラシックアボカドクリームチーズバーガー~わさび香るサクサク醤油~」、ジャパンフードセレクションでグランプリを受賞!王道の「クラシックアボカドチーズバーガー」と合わせて異なるチーズとアボカドを組合わせた和洋中のアボカドバーガーの美味しさを体験いただけます。フレッシュネスバーガーでは、メキシコ産の生アボカドを使用し、店内で一つ一つ皮むきをしてご提供。贅沢に1/2個を使用した素材や手作りにこだわるフレッシュネスならではの逸品です。気分やお好みに合わせて選ぶ楽しさをぜひご体験ください。

ツールイメージ

【商品概要】

■商品名・価格(税込):

クラシックアボカドスモークチーズバーガー~シビ辛麻辣~ 890円(新商品:期間限定)

クラシックアボカドクリームチーズバーガー~わさび香るサクサク醤油~ 890 円

クラシックアボカドチーズバーガー 890 円(4月9日以降も販売)

■販売期間:

2025年2月12日(水)~4月8日(火)

■販売店舗:

全国のフレッシュネスバーガー店舗で終日販売 ※球場・動物園店舗除く。

※販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合がございます。 予めご了承ください。

※空港・アウトレット店舗は一部価格が異なります。



■異なる3種の“アボカド×チーズ”バーガー!

【新商品:期間限定】クラシックアボカドスモークチーズバーガー~シビ辛麻辣~

クラシックアボカドスモークチーズバーガー~シビ辛麻辣~

(スモークチーズ使用)花椒が効いた痺れと辛みが引き立つ本格派の濃厚シビ辛ソースが決め手。クリーミーなアボカドと肉厚ジューシーなビーフパティに絡み合い、深い旨みと刺激が楽しめます。スモークチーズの香りと麻辣の絶妙なバランスが、奥行きのある味わいを演出し、食べるたびに新たな発見がある、クセになる一品です。

クラシックアボカドクリームチーズバーガー~わさび香るサクサク醤油~

クラシックアボカドクリームチーズバーガー~わさび香るサクサク醤油~

(クリームチーズ使用)某TV番組で超一流料理人から満場一致合格を獲得した人気商品!居酒屋などでも大人気な、アボカド刺しを応用した和の逸品。クリームチーズのコクある酸味と、わさびを加えたフリーズドライのサクサク醤油の食感がアクセントに。クリーミーアボカド1/2個をのせて食べ応え十分!ほんのり香る大葉と、ツンと香るわさびがアボカドを豊かに引き立てます。

クラシックアボカドチーズバーガー

クラシックアボカドチーズバーガー

(レッドチェダーチーズ使用)ジャパンフードセレクションにてグランプリを受賞!

クォーターパウンド(113g)の肉厚ジューシーなビーフパティと、コクのある厚切りスライスのレッドチェダーチーズ、生アボカドを豪快に1/2個サンドしました。シャキシャキ食感の国産生野菜も入っており、食べ応えがありつつも女性からの人気が高い一品です。



■フォロー&リポストで半額のチャンス!Xキャンペーン!!

アボカドフェア商品の半額クーポンを合計600名様にプレゼント!

はずれても、もれなくクーポンをGETできます!

[応募方法]

・Xの公式アカウントをフォロー

・キャンペーン投稿をリポスト

・結果を確認&クーポンを受け取る

[応募期間]

2025年2月5日(水)~2月18日(火)



Avocado from Mexicoの公式インスタグラム・Xでもアボカドフェア商品の500円クーポンをそれぞれ100名様、総勢200名様にプレゼント!

[応募方法]

・Avocado from Mexicoの公式インスタグラムをフォロー&キャンペーン投稿にコメント

・Avocado from Mexicoの公式Xをフォロー&キャンペーン投稿をリポスト

・結果を確認&クーポンQRコードを受け取る

[応募時期]

2025年2月12日(水)~2月28日(金)

■同時発売!

ローズマリーポテト 390円

ローズマリーポテト

注文を受けてから作るので、揚げたてアツアツ!

「北海こがね」の皮付きプライドポテトは外はサクッ、中はホクホク。

ローズマリーシーズニングを合わせる事でふんわりフレッシュな香りとガーリックの味わいが食欲をそそる一品です。(レギュラーセット・プレミアムセットに+50円で選択可能)

クラフトいちごレモネードソーダ(ICE) 540円

クラフトいちごレモネード(HOT) 540円

クラフトいちごレモネード

店内でじっくりはちみつに漬け込んだレモンと、はちみつといちごソースに漬け込んだ「生」のいちごを組み合わせました。ゴロッとフルーツと共に、果肉感のある甘酸っぱいいちごソースの風味が楽しめるオリジナルレモネードです。お好きなアボカドバーガーやローズマリーポテトと合わせてお楽しみいただけます。(プレミアムセットに+100円で選択可能)



【メキシコ産アボカド生産者・輸出梱包業者協会について】

https://www.avocadosfrommexico.jp/

Avocados From Mexico

このキャンペーンは、Avocados From Mexicoとのコラボレーションです。

メキシコ産アボカド生産者・輸出梱包業者協会

(APEAM: The Avocado Producer and Exporting Packers Association of Mexico)は、ミチョアカン州とハリスコ産のアボカドをアメリカ、カナダ、日本の3つの主要地域でマーケティング活動を実施することを目的に、1997年に設立しました。原産地であるメキシコ産アボカドは、1年中日本で入手することができます。高品質でクリーミーな食感が特徴で、カリウム、葉酸、ビタミンE、不飽和脂肪酸、食物繊維など、健康や美容に必要な栄養素が豊富です。

Website:https://www.avocadosfrommexico.jp/

Facebook:https://www.facebook.com/avocadosfrommexicojp/

Instagram:https://www.instagram.com/love.avocadosfrommexico/

X:https://twitter.com/AFM_Japan





おいしさと安心、それがフレッシュネスの品質

FRESHNESS BURGER

おいしくてカラダにいいものを、ていねいに手づくりする。それがフレッシュネスバーガーのメニューの基本です。ていねいに仕込んだこだわりの国産新鮮生野菜、ハンバーガーのパティは肉本来の旨みが詰まったジューシーな食感。

公式アプリケーション・SNS

■アプリダウンロード:http://advs.jp/cp/appredir/freshness

■Instagram:https://www.instagram.com/freshness_1992

■X:https://twitter.com/Freshness_1992

会社概要

商号:株式会社フレッシュネス

代表者:代表取締役社長 齋藤 健太朗

本社所在地:神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1ランドマークタワー12階

ホームページ:https://www.freshnessburger.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d26945-168-3efa50ccce5bf0e131df08499a798d11.pdf