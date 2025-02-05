株式会社 BTB 創薬研究センターは三角吸収合併により米国 BTB Therapeutics, Inc.を親会社とする組織再編を実施いたしました

合同会社ＢＴＢ創薬研究センター

株式会社 BTB 創薬研究センター（代表取締役：Takashi Kiyoizumi、所在地：京都府京都市）は、 2025 年 1 月 31 日付けで米国 BTB Therapeutics, Inc. （CEO: TakashiKiyoizumi、所在地、米国カリフォルニア州エスコンディード）を BTB グループの最終親会社とする組織再編を完了いたしましたのでその旨お知らせ申し上げます。

弊社は、2020 年 6 月京都大学の萩原正敏教授の創薬プログラムをもとに株式会社 BTB

創薬研究センターとして設立され、First-in-Class の非オピオイド鎮痛薬候補品

ENDOPIN の研究と開発、また、RNA の異常スプライシングを標的とした希少疾患や

がん免疫療法を適応とした低分子化合物の開発を行っており、革新的な新薬を生み出す

ことを目指しています。 当社は創業以来、日本医療研究開発機構（AMED）や京都府の

グラントに採択され、約 50 億円の公的資金の支援を受けています。2025 年 1 月 31 日

に三角吸収合併による組織再編にて合同会社 BTB 創薬研究センターとして事業を承継

しております。

【会社概要】

会社名：合同会社BTB創薬研究センター

CEO：Takashi Kiyoizumi

設立日：2024 年 10 月 23 日

ウェブサイト：https://btbtherapeutics.com/

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

E-mail: info@btbtherapeutics.com

https://prtimes.jp/a/?f=d144469-4-b127c4aa2714ea31ae21271f74320859.pdf