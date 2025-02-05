TOKIUM、食品業界向けオンラインセミナーを開催

株式会社TOKIUM

支出管理にまつわるクラウドサービスを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎 賢一、以下「TOKIUM」）は、2025年2月7日から2月14日まで、食品業界の企業を対象にしたオンラインセミナー、「事例から学ぶ、人材不足と経理業務の効率化 ～食品業界の経理課題をどう乗り越える? ～」を開催いたします。

■開催概要

本セミナーでは、人手不足や食品業界特有の課題に対し、経理DXを通じた解決策について紹介します。食品業界における成功企業の事例を交えながら、経理DXのポイントや失敗しないためのコツを解説します。

開催日時：2025年2月7日、2月10日～2月14日 各日12:00～12:30（※内容は全日程共通）

お申し込み：こちらからご登録ください(https://www.keihi.com/seminars/202502_seminar_food/)

■株式会社TOKIUMについて

株式会社TOKIUMは、「未来へつながる時を生む」を志に、企業の支出にまつわる情報を一元管理し、支出領域の課題解決を実現するDXサービスを提供しています。主なサービスとして、請求書受領クラウド「TOKIUMインボイス」、経費精算クラウド「TOKIUM経費精算」、文書管理クラウド「TOKIUM電子帳簿保存」、契約管理クラウド「TOKIUM契約管理」、請求書発行クラウド「TOKIUM請求書発行」を提供しています。最適なテクノロジーと常識にとらわれない自由な発想、泥臭さもいとわない行動力で支出の最適化を実現し、人と事業を未来へ向けて加速させていきます。

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：100百万円

事業内容：経費精算・請求書管理など支出管理サービスの提供

URL：https://corp.tokium.jp/

＜サービス一覧＞

請求書受領クラウド「TOKIUMインボイス」

https://www.keihi.com/invoice/

経費精算クラウド「TOKIUM経費精算」

https://www.keihi.com/expense/

文書管理クラウド「TOKIUM電子帳簿保存」

https://www.keihi.com/denshichobo/

契約管理クラウド「TOKIUM契約管理」

https://www.keihi.com/contract/

請求書発行クラウド「TOKIUM請求書発行」

https://www.keihi.com/send/