ROF-MAOの2ndライブが決定！2025年7月20日(日)Kアリーナ横浜にて開催！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」）が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、ROF-MAO 2ndライブの開催決定をお知らせいたします。

2025年7月20日(日)「ROF-MAO 2nd LIVE - Limitless」開催決定！

ROF-MAO (読み：ろふまお)は、にじさんじ所属ライバーである「加賀美ハヤト」「剣持刀也」「不破湊」「甲斐田晴」が結成したユニットです。

昨年は初のワンマンライブを大阪城ホールで行い、全国の映画館でも上映(https://rof-mao-cinema.com/)、Blu-ray化されるなどSNSを中心に大きな話題を呼びました。

そしてこの度、ROF-MAO公式YouTubeチャンネルの生配信(https://www.youtube.com/watch?v=YyxjrP32LpI)にて、2025年7月20日(日)にROF-MAO 2ndライブの開催情報が初公開。

にじさんじ初のKアリーナ横浜にて開催される「ROF-MAO 2nd LIVE - Limitless」の特設サイトは、本日オープン！

2025年3月26日(水)に発売する2nd Mini Album「MOMENTUM」の各形態には、ライブの先行抽選シリアルコードの封入が決定。「ROF-MAO 2nd LIVE - Limitless」に関する続報は、今後も発信いたしますので楽しみにお待ちください。

■「ROF-MAO 2nd LIVE - Limitless」特設サイト

https://nijisanji.jp/events/rof-mao_2ndlive

チケット販売スケジュール

2nd Mini Album『MOMENTUM』シリアル先行抽選

受付期間：2025年3月26日(水)12:00～2025年4月27日(日)23:59

総合ファンクラブ先行抽選

受付期間：2025年4月30日(水)12:00～2025年5月11日(日)23:59

楽天チケット先行

受付期間：2025年5月21日(水)12:00～2025年6月1日(日)23:59

一般販売（先着）

2025年6月14日(土)12:00～

2nd Mini Album「MOMENTUM」情報

■ アーティスト

ROF-MAO

■タイトル

MOMENTUM

■発売日

2025年3月26日(水)

■参加クリエイター

綾小路 翔（氣志團）

内澤崇仁（androp)

OHTORA、maeshima soshi

川谷絵音

熊木幸丸（Lucky Kilimanjaro）

ケンモチヒデフミ

NAOTO

■収録内容

【初回限定盤A(CD＋Blu-ray)】

価格：5,500円（税込）

品番：POCS-39054

・CD収録内容

全7曲

・Blu-ray

「木10!ろふまお塾 ろふまお一攫千金旅完全版」

・商品仕様

初回限定盤A 撮りおろしビジュアル 三方背BOX

デジパック

・封入特典

「ROF-MAO 2nd LIVE - Limitless」先行抽選シリアルコード

【初回限定盤B(CD＋Blu-ray)】

価格：3,630円（税込）

品番：POCS-39055

・CD収録内容

全7曲

・Blu-ray

「木10!ろふまお塾 未公開映像集」

・商品仕様

初回限定盤B 撮りおろしビジュアル 三方背スリーブ

・封入特典

「ROF-MAO 2nd LIVE - Limitless」先行抽選シリアルコード

【通常盤(CD)】

価格：2,420円（税込）

品番：POCS-30028

・CD収録内容

全7曲

・封入特典

「ROF-MAO 2nd LIVE - Limitless」先行抽選シリアルコード

■店舗別購入特典

・にじさんじオフィシャルストア

複製コメント入りスクエアブロマイド4枚セット ※全形態共通、初回限定盤Aジャケット絵柄

https://shop.nijisanji.jp/TAG_562

・UNIVERSAL MUSIC STORE

クリアポスター ※全形態共通、初回限定盤Aジャケット絵柄

https://umusic.jp/Lk8xsjVD

・アニメイト

2L判ブロマイド4枚セット ※全形態共通、初回限定盤Aジャケット絵柄

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3030478/

・楽天ブックス

アクリルキーホルダー ※形態別絵柄

https://r10.to/hgtQ0J

・Amazon.co.jp

ICカードステッカー ※全形態共通、初回限定盤Aジャケット絵柄

https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0DR2XFT27|B0DR2XF3N5|B0DR2SPMT7(https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0DR2XFT27%7CB0DR2XF3N5%7CB0DR2SPMT7)

・タワーレコード（一部店舗を除く）

リリース記念レプリカチケット ※形態別絵柄

https://tower.jp/search/advanced/item/search?titleId=6280373

・HMV（一部店舗を除く）

缶バッジ（40mm） ※全形態共通、初回限定盤Aジャケット絵柄

https://www.hmv.co.jp/news/article/241219134/

・応援店共通特典（一部店舗を除く）

しおり ※全形態共通、初回限定盤Aジャケット絵柄

※特典絵柄の詳細に関しては後日発表いたします。

※特典の数には限りがございます。特典の在庫状況に関してはお知らせいたしておりません。特典の在庫状況に関する表記の有無にかかわらず、商品のご購入時に特典の在庫が無くなっていた場合には、商品に特典は附属されませんのでご留意ください。

※一部お取扱いのないCDショップ、オンラインショップもございます。詳しくは購入ご希望のショップへお問い合わせ下さい。

※一部オンラインショップでは特典付き商品カートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品カートよりお買い求め下さい。

※店舗別購入特典対象は、『MOMENTUM』初回限定盤A(POCS-39054)または初回限定盤B(POCS-39055)通常盤(POCS-30028)ご購入者となります。

※1枚ご購入につき、店舗別購入特典を1つ差し上げます。

ライブ概要

ライブ名：ROF-MAO 2nd LIVE - Limitless

開催日：2025年7月20日(日)

会場：Kアリーナ横浜

特設サイト：https://nijisanji.jp/events/rof-mao_2ndlive

新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・ROF-MAO公式X：https://x.com/ROF_MAO

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

【ROF-MAOについて】

加賀美ハヤト/剣持刀也/不破湊/甲斐田晴の4名が集った男性VTuberユニット。

誰からも愛される面白くてカッコイイユニットを目指し、YouTubeでのバラエティ企画や音楽活動を中心に幅広く活動している。毎週木曜夜10時に、かっこいいオトナを目指す体当たり系バラエティ番組「木10!ろふまお塾」をYouTubeにて放送中。

＜リンク一覧 (ROF-MAO) ＞

公式サイト：https://www.rof-mao.com/

YouTube：https://www.youtube.com/c/ROFMAO

X：https://x.com/ROF_MAO

Instagram：https://www.instagram.com/rof_mao/

TikTok：https://www.tiktok.com/@rof_mao

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp/

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

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■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

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■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸