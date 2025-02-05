台北で開催される「第13回 台北國際動漫節」にアキバホビーが出展いたします！

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株式会社イザナギ


株式会社イザナギ（本社：群馬県伊勢崎市　店名：アキバホビー）は、2025年2月6日(木) から 2025年2月10日(日)に台湾で開催される「第13回 台北國際動漫節」に出展いたします。


東方Projectの新商品などを販売予定です。


- 開催概要

■イベント名：第13回 台北國際動漫節


■開催期間：2025年2月6日(木) - 2025年2月10日(月)


■会場：台湾・台北 南港展覽館一館


■ブース名：ABYSS x AKIBA-HOBBY


■フロアマップ：https://www.ccpa.org.tw/tica/data.php?id=1461346&tpl=11(https://www.ccpa.org.tw/tica/data.php?id=1461346&tpl=11)


■公式HP：https://www.ccpa.org.tw/tica/index.php?tpl=11


- 販売予定商品

・アキバホビー 東方Project BIGブランケット


・アキバホビー 東方Project ふもふもTシャツ
・アキバホビー 東方Project アクリルスタンド


・アキバホビー 東方Project トートバッグ


・アキバホビー 東方Project ゆるっとTシャツ


・アキバホビー 東方Project アクリルキーホルダー


その他商品も販売予定です。


※購入制限：お一人様につき各商品3個までの販売とさせていただきます


- AKIBAHOBBY將會參加即將在台北舉辦的[2025台北國際動漫節]

大家好


我是AKIBAHOBBY宣傳小編


AKIBAHOBBY將會參加於2025年2月6日~2月10日在台北南港展覽館一館舉辦的[第13屆台北國際動漫節]


攤位上將會販售東方PROJECT的官方商品


- 活動概述

■活動名稱：第13屆台北國際動漫節


■活動日期：2025年2月6日(四) - 2025年2月10日(一)


■活動地點：台湾・台北 南港展覽館一館


■展位名稱：ABYSS x AKIBA-HOBBY


■樓層地圖：https://www.ccpa.org.tw/tica/data.php?id=1461346&tpl=11(https://www.ccpa.org.tw/tica/data.php?id=1461346&tpl=11)


■官方網站：https://www.ccpa.org.tw/tica/index.php?tpl=11


- 要銷售的產品

・AKIBA-HOBBY 東方Project BIG毯子


・AKIBA-HOBBY 東方Project FUMOFUMOT恤


・AKIBA-HOBBY 東方Project 壓克力立牌


・AKIBA-HOBBY 東方Project 手提袋


・AKIBA-HOBBY 東方Project T恤


・AKIBA-HOBBY 東方Project 壓克力鑰匙圈


其他產品也將發售。


※購買上限：每種產品每人最多銷售三件


- 販売予定商品

■東方Project ふわふわBIGブランケット　シリーズ　


イベント販売価格　


各種1,400TWD



■1 フランドール・スカーレット 禁忌「フォーオブアカインド」 illust.60枚




■2 霊夢&魔理沙 illust.まさる.jp




■3 レミリア＆フランドール illust.shnva




■4 博麗霊夢 illust.藤ちょこ




■5 霧⾬魔理沙 illust.藤ちょこ




■東方Project ふもふもTシャツ　シリーズ　


イベント販売価格　各種1,000TWD


■1 ふもふもれいむ。（博麗霊夢）




■2 ふもふもまりさ。（霧⾬魔理沙）




■3 ふもふもちるの。（チルノ）




■4 ふもふもめいりん。（紅美鈴）




■5 ふもふもぱちぇ。（パチュリー・ノーレッジ）




■東方Project キャラクターアクリルスタンド　シリーズ


イベント販売価格　各種400TWD


■19 霧⾬魔理沙 illust.小林由高




■20 十六夜咲夜 illust.小林由高




■21 レミリア・スカーレット illust.60枚




■22 チルノ illust.60枚




■23 古明地さとり illust.mirimo




■25 饕餮尤魔 illust.mirimo




■26 霧⾬魔理沙 illust.藤ちょこ




■東方Project ゆるっとトートバッグ　シリーズ


イベント販売価格　各種1,000TWD


■ゆるっと紅魔郷




■ゆるっと妖々夢




■ゆるっと永夜抄




■東方Project ゆるっとTシャツ　シリーズ


イベント販売価格　各種1,000TWD


■ゆるっと紅魔郷




■ゆるっと妖々夢




■ゆるっと永夜抄




■東方Project アクリルキーホルダー ゆるっととうほう　シリーズ


イベント販売価格　各種300TWD





■東方Project ゆっくりアクリルキーホルダー　シリーズ


イベント販売価格　各種300TWD


■1 ゆっくり霊夢




■2 ゆっくり魔理沙




皆様のご来場をお待ちしております。


- 出展イベント

第13回 台北國際動漫節


https://www.ccpa.org.tw/tica/index.php?tpl=11


- 著作権表記

(C)上海アリス幻樂団


- アキバホビーについて

秋葉原のでかいスピーカーがあるお店です！東方Project・ドールズフロントライン・海外ゲームグッズなどのアイテムを中心に、フィギュア、音楽CD、ゲーム、書籍など幅広く取り揃えています。東方旧作キャラのグッズも展開中。

・アキバホビー通信販売部
https://shop.akbh.jp/

・アキバホビー秋葉原店
〒101-0021　東京都千代田区外神田3-14-6 千住ビル7 6F
https://shop.akbh.jp/pages/shop-akihabara-info



・アキバホビー池袋店
〒170-0013　東京都豊島区東池袋1-15-1 真下ビル 2Ｆ
https://shop.akbh.jp/pages/shop-ikebukuro-info

・アキバホビー台北三創店
台北市中正區市民大道三段2號 6F
https://shop.akbh.jp/pages/shop-taipei-info