台北で開催される「第13回 台北國際動漫節」にアキバホビーが出展いたします！
株式会社イザナギ（本社：群馬県伊勢崎市 店名：アキバホビー）は、2025年2月6日(木) から 2025年2月10日(日)に台湾で開催される「第13回 台北國際動漫節」に出展いたします。
東方Projectの新商品などを販売予定です。
- 開催概要
■イベント名：第13回 台北國際動漫節
■開催期間：2025年2月6日(木) - 2025年2月10日(月)
■会場：台湾・台北 南港展覽館一館
■ブース名：ABYSS x AKIBA-HOBBY
■フロアマップ：https://www.ccpa.org.tw/tica/data.php?id=1461346&tpl=11(https://www.ccpa.org.tw/tica/data.php?id=1461346&tpl=11)
■公式HP：https://www.ccpa.org.tw/tica/index.php?tpl=11
- 販売予定商品
・アキバホビー 東方Project BIGブランケット
・アキバホビー 東方Project ふもふもTシャツ
・アキバホビー 東方Project アクリルスタンド
・アキバホビー 東方Project トートバッグ
・アキバホビー 東方Project ゆるっとTシャツ
・アキバホビー 東方Project アクリルキーホルダー
その他商品も販売予定です。
※購入制限：お一人様につき各商品3個までの販売とさせていただきます
- AKIBAHOBBY將會參加即將在台北舉辦的[2025台北國際動漫節]
大家好
我是AKIBAHOBBY宣傳小編
AKIBAHOBBY將會參加於2025年2月6日~2月10日在台北南港展覽館一館舉辦的[第13屆台北國際動漫節]
攤位上將會販售東方PROJECT的官方商品
- 活動概述
■活動名稱：第13屆台北國際動漫節
■活動日期：2025年2月6日(四) - 2025年2月10日(一)
■活動地點：台湾・台北 南港展覽館一館
■展位名稱：ABYSS x AKIBA-HOBBY
■樓層地圖：https://www.ccpa.org.tw/tica/data.php?id=1461346&tpl=11(https://www.ccpa.org.tw/tica/data.php?id=1461346&tpl=11)
■官方網站：https://www.ccpa.org.tw/tica/index.php?tpl=11
- 要銷售的產品
・AKIBA-HOBBY 東方Project BIG毯子
・AKIBA-HOBBY 東方Project FUMOFUMOT恤
・AKIBA-HOBBY 東方Project 壓克力立牌
・AKIBA-HOBBY 東方Project 手提袋
・AKIBA-HOBBY 東方Project T恤
・AKIBA-HOBBY 東方Project 壓克力鑰匙圈
其他產品也將發售。
※購買上限：每種產品每人最多銷售三件
- 販売予定商品
■東方Project ふわふわBIGブランケット シリーズ
イベント販売価格
各種1,400TWD
■1 フランドール・スカーレット 禁忌「フォーオブアカインド」 illust.60枚
■2 霊夢&魔理沙 illust.まさる.jp
■3 レミリア＆フランドール illust.shnva
■4 博麗霊夢 illust.藤ちょこ
■5 霧⾬魔理沙 illust.藤ちょこ
■東方Project ふもふもTシャツ シリーズ
イベント販売価格 各種1,000TWD
■1 ふもふもれいむ。（博麗霊夢）
■2 ふもふもまりさ。（霧⾬魔理沙）
■3 ふもふもちるの。（チルノ）
■4 ふもふもめいりん。（紅美鈴）
■5 ふもふもぱちぇ。（パチュリー・ノーレッジ）
■東方Project キャラクターアクリルスタンド シリーズ
イベント販売価格 各種400TWD
■19 霧⾬魔理沙 illust.小林由高
■20 十六夜咲夜 illust.小林由高
■21 レミリア・スカーレット illust.60枚
■22 チルノ illust.60枚
■23 古明地さとり illust.mirimo
■25 饕餮尤魔 illust.mirimo
■26 霧⾬魔理沙 illust.藤ちょこ
■東方Project ゆるっとトートバッグ シリーズ
イベント販売価格 各種1,000TWD
■ゆるっと紅魔郷
■ゆるっと妖々夢
■ゆるっと永夜抄
■東方Project ゆるっとTシャツ シリーズ
イベント販売価格 各種1,000TWD
■ゆるっと紅魔郷
■ゆるっと妖々夢
■ゆるっと永夜抄
■東方Project アクリルキーホルダー ゆるっととうほう シリーズ
イベント販売価格 各種300TWD
■東方Project ゆっくりアクリルキーホルダー シリーズ
イベント販売価格 各種300TWD
■1 ゆっくり霊夢
■2 ゆっくり魔理沙
皆様のご来場をお待ちしております。
- 出展イベント
第13回 台北國際動漫節
https://www.ccpa.org.tw/tica/index.php?tpl=11
- 著作権表記
(C)上海アリス幻樂団
- アキバホビーについて
秋葉原のでかいスピーカーがあるお店です！東方Project・ドールズフロントライン・海外ゲームグッズなどのアイテムを中心に、フィギュア、音楽CD、ゲーム、書籍など幅広く取り揃えています。東方旧作キャラのグッズも展開中。
・アキバホビー通信販売部
https://shop.akbh.jp/
・アキバホビー秋葉原店
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-14-6 千住ビル7 6F
https://shop.akbh.jp/pages/shop-akihabara-info
・アキバホビー池袋店
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-15-1 真下ビル 2Ｆ
https://shop.akbh.jp/pages/shop-ikebukuro-info
・アキバホビー台北三創店
台北市中正區市民大道三段2號 6F
https://shop.akbh.jp/pages/shop-taipei-info