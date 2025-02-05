台北で開催される「第13回 台北國際動漫節」にアキバホビーが出展いたします！

株式会社イザナギ

株式会社イザナギ（本社：群馬県伊勢崎市 店名：アキバホビー）は、2025年2月6日(木) から 2025年2月10日(日)に台湾で開催される「第13回 台北國際動漫節」に出展いたします。

東方Projectの新商品などを販売予定です。

- 開催概要

■イベント名：第13回 台北國際動漫節

■開催期間：2025年2月6日(木) - 2025年2月10日(月)

■会場：台湾・台北 南港展覽館一館

■ブース名：ABYSS x AKIBA-HOBBY

■フロアマップ：https://www.ccpa.org.tw/tica/data.php?id=1461346&tpl=11(https://www.ccpa.org.tw/tica/data.php?id=1461346&tpl=11)

■公式HP：https://www.ccpa.org.tw/tica/index.php?tpl=11

- 販売予定商品

・アキバホビー 東方Project BIGブランケット

・アキバホビー 東方Project ふもふもTシャツ

・アキバホビー 東方Project アクリルスタンド

・アキバホビー 東方Project トートバッグ

・アキバホビー 東方Project ゆるっとTシャツ

・アキバホビー 東方Project アクリルキーホルダー

その他商品も販売予定です。

※購入制限：お一人様につき各商品3個までの販売とさせていただきます

- AKIBAHOBBY將會參加即將在台北舉辦的[2025台北國際動漫節]

大家好

我是AKIBAHOBBY宣傳小編

AKIBAHOBBY將會參加於2025年2月6日~2月10日在台北南港展覽館一館舉辦的[第13屆台北國際動漫節]

攤位上將會販售東方PROJECT的官方商品

- 活動概述

■活動名稱：第13屆台北國際動漫節

■活動日期：2025年2月6日(四) - 2025年2月10日(一)

■活動地點：台湾・台北 南港展覽館一館

■展位名稱：ABYSS x AKIBA-HOBBY

■樓層地圖：https://www.ccpa.org.tw/tica/data.php?id=1461346&tpl=11(https://www.ccpa.org.tw/tica/data.php?id=1461346&tpl=11)

■官方網站：https://www.ccpa.org.tw/tica/index.php?tpl=11

- 要銷售的產品

・AKIBA-HOBBY 東方Project BIG毯子

・AKIBA-HOBBY 東方Project FUMOFUMOT恤

・AKIBA-HOBBY 東方Project 壓克力立牌

・AKIBA-HOBBY 東方Project 手提袋

・AKIBA-HOBBY 東方Project T恤

・AKIBA-HOBBY 東方Project 壓克力鑰匙圈

其他產品也將發售。

※購買上限：每種產品每人最多銷售三件

- 販売予定商品

■東方Project ふわふわBIGブランケット シリーズ

イベント販売価格

各種1,400TWD

■1 フランドール・スカーレット 禁忌「フォーオブアカインド」 illust.60枚

■2 霊夢&魔理沙 illust.まさる.jp

■3 レミリア＆フランドール illust.shnva

■4 博麗霊夢 illust.藤ちょこ

■5 霧⾬魔理沙 illust.藤ちょこ

■東方Project ふもふもTシャツ シリーズ

イベント販売価格 各種1,000TWD

■1 ふもふもれいむ。（博麗霊夢）

■2 ふもふもまりさ。（霧⾬魔理沙）

■3 ふもふもちるの。（チルノ）

■4 ふもふもめいりん。（紅美鈴）

■5 ふもふもぱちぇ。（パチュリー・ノーレッジ）

■東方Project キャラクターアクリルスタンド シリーズ

イベント販売価格 各種400TWD

■19 霧⾬魔理沙 illust.小林由高

■20 十六夜咲夜 illust.小林由高

■21 レミリア・スカーレット illust.60枚

■22 チルノ illust.60枚

■23 古明地さとり illust.mirimo

■25 饕餮尤魔 illust.mirimo

■26 霧⾬魔理沙 illust.藤ちょこ

■東方Project ゆるっとトートバッグ シリーズ

イベント販売価格 各種1,000TWD

■ゆるっと紅魔郷

■ゆるっと妖々夢

■ゆるっと永夜抄

■東方Project ゆるっとTシャツ シリーズ

イベント販売価格 各種1,000TWD

■ゆるっと紅魔郷

■ゆるっと妖々夢

■ゆるっと永夜抄

■東方Project アクリルキーホルダー ゆるっととうほう シリーズ

イベント販売価格 各種300TWD

■東方Project ゆっくりアクリルキーホルダー シリーズ

イベント販売価格 各種300TWD

■1 ゆっくり霊夢

■2 ゆっくり魔理沙

皆様のご来場をお待ちしております。

- 出展イベント

第13回 台北國際動漫節

https://www.ccpa.org.tw/tica/index.php?tpl=11

- 著作権表記

(C)上海アリス幻樂団

- アキバホビーについて

秋葉原のでかいスピーカーがあるお店です！東方Project・ドールズフロントライン・海外ゲームグッズなどのアイテムを中心に、フィギュア、音楽CD、ゲーム、書籍など幅広く取り揃えています。東方旧作キャラのグッズも展開中。



・アキバホビー通信販売部

https://shop.akbh.jp/



・アキバホビー秋葉原店

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-14-6 千住ビル7 6F

https://shop.akbh.jp/pages/shop-akihabara-info

・アキバホビー池袋店

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-15-1 真下ビル 2Ｆ

https://shop.akbh.jp/pages/shop-ikebukuro-info



・アキバホビー台北三創店

台北市中正區市民大道三段2號 6F

https://shop.akbh.jp/pages/shop-taipei-info