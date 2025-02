サンライズジャパン、「太陽のプロジェクト」連携で新商品開発を共創する価値創造パートナーを募集！～インフルエンサー、クリエイター、メディアと連携し、太陽の恵みを活かした革新的な商品を創出～

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社https://taiyo-no-project.studio.site/information

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社(東証スタンダード:3823、本社:東京都新宿区、代表取締役社長:岩尾俊兵、以下「当社」という。)のグループ企業である株式会社サンライズジャパン(代表取締役:亀田信吾、東京都渋谷区南平台町12番11号、以下「サンライズ」という。)は、「太陽のチカラで健康に楽しく生きる。」を提唱する「太陽のプロジェクト(https://taiyo-no-project.studio.site/(https://taiyo-no-project.studio.site/))」の理念に基づき、太陽の恵みを活用した新商品開発を共創する価値創造パートナーの募集を本日より開始いたします。

本プロジェクトでは、SOLE(ソーレ)をはじめとした既存事業の成長を加速させるために、インフルエンサー、クリエイター、メディアの皆様の発信力、創造性、情報拡散力を最大限に活かし、健康的なライフスタイルを推進する商品を共に開発し、新たな市場を創出していくパートナーを募集いたします。

募集背景:高まる健康志向、「太陽の恵み」を形にする共創へ

近年、人々の健康意識は著しく向上し、太陽光がもたらす恩恵(ビタミンD生成、メンタルヘルスの向上、免疫力向上など)が科学的に証明される中、その価値が改めて注目されています。「太陽のプロジェクト」は、こうした社会的背景を受け、太陽光の健康価値を啓発し、ライフスタイルへ取り入れることを促進する活動を展開しており、当社もその理念に共鳴し、共創の可能性を広げています。

本プロジェクトの目的は、健康と美容の両面で太陽の恵みを最大限に活かし、消費者にとって実用的かつ革新的な商品を生み出すことです。そのため、当社では各分野のクリエイティブな才能を持つパートナーとの協業を積極的に推進いたします。

募集するパートナー■ インフルエンサー

SNS、ブログ、動画プラットフォームでの発信力を持つ方

美容、健康、スポーツ、ライフスタイル分野で影響力を持つ方

商品開発への積極的な参画意欲をお持ちの方

■ クリエイター

商品デザイン、イラスト、写真、映像、コピーライティングのスキルを持つ方

商品コンセプトを視覚的に表現できる方

消費者の心を捉える魅力的なコンテンツを制作できる方

■ メディア

雑誌、Webメディア、テレビ、ラジオ、新聞等の媒体

健康・美容分野での発信実績を持つ媒体

商品の魅力を効果的に伝え、情報拡散できるメディア

共創する新商品の方向性

以下の分野において、太陽の健康価値を活かした商品を開発します。

■ 食品・飲料分野

ビタミンD強化食品(例:サプリメント、機能性食品)

日光浴サポート飲料(例:UV吸収を促進する栄養ドリンク)

美容・健康効果を高める機能性食品(例:肌の保湿・抗酸化作用を持つ食品)

■ 美容・健康グッズ分野

日光浴サポートウェア(例:UVカット&吸収機能を持つ衣類)

ビタミンD生成促進グッズ(例:スマートライト照射デバイス)

UVケア用品(例:肌にやさしいUVケア商品)

■ ライフスタイル商品分野

太陽光活用インテリア(例:ビタミンD生成を促す設計の家具)

アウトドア関連商品(例:ビタミンD生成を促すキャンプ用品)

健康的なライフスタイル提案商品(例:日光浴専用スペースの提案)

■ 体験型サービス分野

日光浴と運動の複合プログラム(例:日光を活かしたワークアウト)

ウェルネスツーリズム(例:健康リトリートプラン)

健康増進ワークショップ(例:紫外線を利用した健康セミナー)

■本リリースに関するお問合せ先

当社ホームページのお問い合わせフォームをご利用いただくか、浜崎までご連絡ください

https://twhdc.co.jp/inquiry/(https://twhdc.co.jp/inquiry/)

担当:浜崎

メールアドレス:hamasaki@twhdc.co.jp

■ 株式会社サンライズジャパンについて

株式会社サンライズジャパンは、「Enjoy Tanning, Enjoy Your Life」をスローガンに、日焼けサロン「SOLE」を全国に展開しています。日焼けマシンに関する専門知識と30年にわたる経験を活かし、お客様一人ひとりに最適なタンニングプランを提案しています。

■ 太陽のプロジェクトについて

「太陽のプロジェクト」は、「太陽のチカラで健康に楽しく生きる。」をテーマに、太陽光の健康効果を啓発し、人々の健康的なライフスタイルを支援する活動です。医学的エビデンスに基づいた情報発信、イベント開催、商品開発などを通じて、太陽の恵みを社会に広めています。公式アンバサダーには、ナグモクリニック総院長の南雲吉則医師が就任。

URL:https://taiyo-no-project.studio.site/(https://taiyo-no-project.studio.site/)



【株式会社サンライズジャパン】

所在地:東京都渋谷区南平台町 12 番 11 号

設立:1992 年 12 月 16 日

代表者:代表取締役 亀田 信吾

事業内容:日焼器具具の輸出入及び販売、日焼けサロン店舗の経営及び管理業務、化粧品等の開発及び販売・卸

URL:https://sunrisejapan.com/

■ THE WHY HOW DO COMPANY株式会社について

当社は「WHY(我々はなぜ生きているのか)」と「HOW(どのように生きるのか)」を追求し、企業の持続的な成長と社会への新たな価値創出を支援する企業です。子会社の運営を通じて得たノウハウを基にした「泥臭い」経営コンサルティング、「泥にまみれてお客様の期待に応える」新規事業の立ち上げ支援、「一緒に泥をかぶる」子会社への経営指導など、多岐にわたるサービスを提供しています。

【THE WHY HOW DO COMPANY株式会社】

所在地:東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

設立:2004年7月 上場:2006年10月 東証スタンダード(3823)

代表者:代表取締役社長 岩尾 俊兵

事業内容:価値創造ソリューション、子会社への経営指導

URL:https://twhdc.co.jp(https://twhdc.co.jp)