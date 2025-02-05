「学園アイドルマスター」PC版「DMM GAMES」にて事前登録受付開始！
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、「学園アイドルマスター」のPC版のプラットフォームが「DMM GAMES」であることを発表し、事前登録を開始いたしました。
■PC版 事前登録受付開始！
「DMM GAMES」、「DMM GAME PLAYER」内の各バナーから、事前登録受付中です！
▼DMM GAMES版「学園アイドルマスター」 公式ページ
https://dmg-gakuen.idolmaster-official.jp/
■DMM GAMES版 事前登録キャンペーン実施中！
登録数に応じて報酬が貰えるDMM GAMES版事前登録キャンペーンを実施中です。
事前登録者数が、
１万人達成で、レッスンノート1,000個、ベテランノート500個
３万人達成で、ジュエル 500個
５万人達成で、サポート強化Pt30,000、マニー100,000
１０万人達成で、メモリー合成チケット×１枚
１５万人達成で、ジュエル 1,000個
を、それぞれプレゼントいたします。
ぜひ、この機会にDMM GAMES版「学園アイドルマスター」の事前登録をお願いいたします！
■スマートフォン版連携キャンペーン開催予定！
さらに！
スマートフォン版とDMM GAMES版を連携してDMM GAMES版で遊んでいただくと、最大で1,000個のジュエルが獲得できるキャンペーンを開催予定です！
事前登録キャンペーンと合わせてジュエル2,500個が獲得できます！
今後の続報は「学園アイドルマスター」公式Xにてお知らせいたします。
DMM GAMES版「学園アイドルマスター」のリリースをお楽しみに！
▼DMM GAMES版「学園アイドルマスター」 公式ページ
https://dmg-gakuen.idolmaster-official.jp/
▼「学園アイドルマスター」公式X（旧:Twitter）
https://x.com/gkmas_official(https://x.com/gkmas_official%E2%80%8B)
■「学園アイドルマスター」
↓ダウンロードはこちらから↓
■App Store
https://apps.apple.com/jp/app/id6446659989?mt=8
■Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.idolmaster_gakuen
＜「学園アイドルマスター」とは＞
2024年に誕生した、『アイドルマスター』シリーズの最新作。
プレイヤーはアイドル養成学校『初星学園』に入学し、プロデューサーとして様々な問題と魅力を抱えたアイドルの卵たちをプロデュースします。
2024年5月16日にリリースされたアプリゲームを皮切りに、CD、グッズ、ライブイベントなど様々な展開を予定しています。
新しい舞台で描かれるアイドル達との学園生活を、ぜひ楽しんでください！
＜「学園アイドルマスター」ゲームの魅力＞
舞台はアイドル養成学校、初星学園。
あなたはプロデューサー科に入った新入生。
アイドル科に所属してそれぞれの夢を目指す、個性豊かなアイドルの卵たちをスカウトし、
プロデュースによって彼女たちの魅力を開花させアイドルへ育てましょう！
プロデューサーとアイドルの卵たちが、二人三脚でトップアイドルを目指す
「歌とダンスが上手くなるアイドル育成シミュレーション」
◆「学園アイドルマスター」公式サイト：https://gakuen.idolmaster-official.jp/(https://gakuen.idolmaster-official.jp/%E2%80%8B)
◆「学園アイドルマスター」公式X（旧:Twitter）：https://x.com/gkmas_official(https://x.com/gkmas_official%E2%80%8B)
◆「学園アイドルマスター」公式Discord：https://discord.gg/sgSdejpp3Z(https://discord.gg/sgSdejpp3Z%E2%80%8B)
◆アイドルマスターポータル：https://idolmaster-official.jp/