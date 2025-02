ホテル開業20周年を記念して多彩なイベントを開催　開業日当日は39,000で宿泊できるチャンス！【ザ・プリンス パークタワー東京】

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

ザ・プリンス パークタワー東京 外観

ザ・プリンス パークタワー東京(所在地:東京都港区芝公園4‐8‐1 総支配人:神田泰寿)は、2025年4月11日(金)に、ホテル開業20周年を迎えます。

当ホテルは、2005年、芝公園という都心にありながら豊かな緑や歴史的寺社に囲まれた広大な地にオープンいたしました。また、東京のシンボルでもある東京タワーに寄り添うラグジュアリーホテルとして、多くのお客さまをお迎えしてまいりました。

このたび、開業20周年を記念して、お客さまへの感謝の気持ちを込めて、“「TOKYOの特等席」からお届けする、感謝とおもてなし”をコンセプトに、さらなる感動と忘れられない体験をお届けするため、多彩なイベントやプランをご用意いたしました。

ホテル開業日の4月11日(金)のご宿泊限定で、1室\39,000でお泊りいただけるスペシャルステイプランをご用意いたしました。ロイヤルフロアやプレミアムフロア、パノラミックフロアなど現時点でご予約が空いている客室が全て対象になり、どのタイプの客室に宿泊するのかは、当日までのお楽しみとなります。

プレミアムキングルーム(東京タワー側)

また、感謝の思いを込めた“39プラン”を館内のレストラン・バー、ショップで展開し、\3,900、\13,900など“39(サンキュー)”にちなんだご料金で、さまざまなディナーやランチなどをお楽しみいただけます。

レストラン ブリーズヴェール 「開業20周年記念コース」

アニバーサリーイヤーの2025年は、これまでホテルをご愛顧いただいたお客さま、そして未来に向けて新たにホテルのファンになってくださるお客さまへの感謝の気持ちを込めて、さまざまなイベントやプランをご提供してまいります。

ホテル開業20周年記念 「39 THANK YOU PLAN」 概要

【期間】レストランプラン2025年4月1日(火)~ 6月30日(月)※レストランにより異なる

ステイプラン 2025年4月11日(金)

【対象レストラン】スカイラウンジ ステラガーデン、レストラン ブリーズヴェール、日本料理 芝桜、中国料理 陽明殿、焼き鳥 とり芝、寿司 濱芝、天ぷら 天芝、ステーキハウス 桂、ロビーラウンジ、THE SHOP at the Park

【Webサイト】ステイプラン https://www.princehotels.co.jp/parktower/plan/20thanniverasry_thankyou/

レストランプラン https://www.princehotels.co.jp/parktower/restaurant/20th ※2/6以降、随時オープン

【ご予約・お問合せ】宿泊予約係 TEL:03-5400-1111(10:00A.M.~6:00P.M.)

レストラン予約係 TEL:03-5400-1170(10:00A.M.~6:00P.M.)

■39 THANK YOU PLAN -Stay Plan-

開業20周年の感謝の気持ちを込め、開業記念日の4月11日(金)の1泊限定、東京タワーを眺められる客室も含むスイートルーム、ジュニアスイートルーム、プレミアムキングルームなどさまざまなタイプの客室に\39,000でお泊りいただける、お部屋タイプおまかせでお得なステイプランをご用意いたしました。

期 日:2025年4月11日(金) ※1泊限定

料 金:1室\39,000 ※税・サービス料込 ※宿泊税別 ※お部屋タイプはホテルお任せとなり、当日ご案内いたします。 ※2名さままでのご利用に限ります。

対象フロア:ロイヤルフロア、プレミアムフロア、パノラミックフロア、パークフロア、ガーデンフロア

パノラミックコーナーキングルーム(東京タワー側)

デラックスツインルーム(東京タワー側)

■39 THANK YOU PLAN -Restaurant Plan-

スカイラウンジ ステラガーデン

東京の夜景とともにお楽しみいただけるスカイラウンジ ステラガーデンでは、東京タワーを臨めるプラチナシートでロゼシャンパンとオードブルをご提供いたします。

プラン名:【絶景東京タワー側席確約】Platinum Seat Anniversary Plan

期 間:2025年4月1日(火)~4月30日(水)

料 金:2名さま \39,000 ※1日3組の予約限定 ※前日までの予約制

内 容:・東京タワー側席確約、チャージ料込 ・ボトルロゼシャンパン ・オードブル

【絶景東京タワー側席確約】Platinum Seat Anniversary Plan(スカイラウンジ ステラガーデン)

レストラン ブリーズヴェール

2025年国際コンクール アルスノヴァ国際創作料理賞 日本代表に選出された現料理長 茂手木 了とブリーズヴェールの歴代料理長のシグネチャーをコラボレーションしたディナーコースをご堪能いただけます。

プラン名:開業20周年記念コース

期 間:2025年4月1日(火)~5月23日(金)

料 金:ディナー1名さま \23,900

「開業20周年記念コース」(レストラン ブリーズヴェール)

日本料理 芝桜

20種類のネタからお好みで7種類を選んで味わえる勝手丼をお楽しみください。

プラン名:芝桜スタイルで楽しむ勝手丼

期 間:2025年4月1日(火)~6月30日(月)

料 金:ランチ1名さま \3,900 ※平日限定20食

日本料理 芝桜 「芝桜スタイルで楽しむ勝手丼」(日本料理 芝桜)



焼き鳥 とり芝

日本三大地鶏の比内地鶏や名古屋コーチンの食べ比べ、那須御養卵を使用した鶏そぼろ丼など鶏肉の深い味わいとソムリエ厳選ワインのペアリングコ―ス。

プラン名:開業20周年記念 ワインペアリング付コース

期 間:2025年4月1日(火)~6月30日(月)

料 金:ディナー1名さま \13,900

「開業20周年記念 ワインペアリング付コース」(焼き鳥 とり芝)

ロビーラウンジ

ロビーラウンジのオリジナルケーキやモンブラン、マカロンなどをチョコレート細工のプレゼントボックスでラッピング。お土産やサプライズプレゼントにもおすすめです。

商品名:プレミアムケーキBOX

料 金:\20,000 ※5日前までのご予約制 ※テイクアウト商品

「プレミアムケーキBOX」(ロビーラウンジ)

THE SHOP at the Park

金箔や開業20周年ロゴをあしらったオリジナルボンボンショコラの詰め合わせ。

商品名:開業20周年記念ボンボンショコラ「Anniversary」

料 金:\10,000

開業20周年記念ボンボンショコラ「Anniversary」(THE SHOP at the Park)

※上記内容はリリース時点(2月5日)の情報であり変更になる場合がございます。

※レストランの料金には消費税が含まれております。別途サービス料15%を加算させていただきます。テイクアウト商品にはサービス料はかかりません。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、7品目(えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生)のみとさせていただきます。2025年4月1日以降の当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、8品目(えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生)のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。※写真はイメージです。