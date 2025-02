『リネージュ』2025年2月12日で正式サービス開始から23周年！特設サイト公開＆23周年イベントを開催！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PC向けオンラインゲーム『リネージュ』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌ・シー・ジャパン)は、2025年2月5日(水)に、23周年特設サイトの公開、およびイベント「経験値2倍キャンペーン」「ボスモンスター襲来」の開催をお知らせします。

■2月12日で正式サービス開始23周年!「23rd ANNIVERSARY」特設サイト公開

【概要】

『リネージュ』は、2002年2月12日に日本で正式サービスが開始され、今年で23周年を迎えます。

23周年を記念して、本日特設サイトを公開しました。特設サイト内では、本日より開催される23周年記念イベントが確認できるほか、今後開催予定のイベントやキャンペーンの詳細についても、順次公開予定です。

≪「23rd ANNIVERSARY」特設サイトはこちら≫

https://events.ncsoft.jp/b25/23anniversary/

■イベント「経験値2倍キャンペーン」開催

【開催期間】

2025年2月5日(水)定期メンテナンス後 ~ 2025年2月12日(水)定期メンテナンス前まで

【概要】

開催期間中、すべての狩り場にて、モンスターを討伐した際に得られる経験値が2倍になります。

また、「祈りのポーション」などの獲得経験値増加効果のあるアイテムを使用した場合、アイテムの効果は2倍となった取得経験値に適用されます。

モンスターを倒し、多くの経験値を獲得しましょう!

≪「経験値2倍キャンペーン」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/lineage/2502exp/

■「23周年記念イベント ボスモンスター襲来!」開催

【開催期間】

2025年2月5日(水)定期メンテナンス後 ~ 2025年2月19日(水)定期メンテナンス前まで

【概要】

23周年を記念して、開催期間中の月/水/土/日曜日の20時に、特別なボスモンスター「英雄の祝賀ケーキ」がギラン城下町に出現します。

「英雄の祝賀ケーキ」討伐時、「英雄の祝賀ケーキ」にダメージを与えた画面内の全キャラクターが「英雄の祝賀プレゼントボックス」を獲得することができます。

「英雄の祝賀プレゼントボックス」からは消耗品や強化材料などお得なアイテムが沢山入手できます!

是非参加してみてください!

≪「23周年記念!ボスモンスター襲来!」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/lineage/2502bossmonster/

■ゲーム概要

『リネージュ』は気軽に遊べる無料オンラインRPGです。20年以上の歴史を持つ剣と魔法のファンタジー世界で繰り広げられる壮大な物語。その世界では日々、数千人規模のユーザーが同時に協力して敵を倒したり、チャットで気の合う友達を作りながら冒険を進めます。従来の家庭用ゲーム機やPCゲームからは考えられなかった自由度の高い楽しみをお客様に提供しつづけています。

タイトル リネージュ

ジャンル MMORPG(多人数同時参加型RPG)

利用金額 基本プレイ無料(アイテム課金)

公式サイトhttps://www.ncsoft.jp/lineage

公式X(旧Twitter) https://x.com/Lineage_Japan

公式YouTube https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

(C) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

※当プレスリリースの内容は2025年2月5日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。