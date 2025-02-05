二子玉川駅から徒歩１分の立地に24時間営業のコワーキングスペース＆貸し会議室「いいオフィス二子玉川」がオープン

株式会社いいオフィス

全国47都道府県に800拠点以上のワークスペースを展開する株式会社いいオフィス（本社：東京都港区、代表取締役：龍崎 宏 以下、「いいオフィス」）は、二子玉川駅から徒歩１分の立地に24時間利用可能な「いいオフィス二子玉川」をオープンしたことをお知らせいたします。

完全個室を中心に会議室、フリースペースを備えたワークスペース

「いいオフィス二子玉川」は、1～3名様用の完全個室12部屋、半個室8席、6名～8名用の会議室3室を備えたワークスペースです。

１名用個室の机幅は、ゆったりした空間をご提供。完全個室には27インチの4Kモニター完備のため、web会議はもちろん、いつも以上に集中して仕事・勉強したいときに最適です。

完全個室は、各部屋ごとにエアコンの温度設定が可能なため、周りを気にすることなく、ご利用者様のお好みの温度に設定可能。また、鍵付き個室のため、一時的な外出時も安心です。



１～３名用の完全個室は自分専用のオフィスとして、レンタルオフィス契約も可能。法人登記やポスト利用もオプションでご利用いただけます。

会議室は６名用を２室、８名用を１室ご用意。モニターやホワイトボード完備で、集中して会議・打ち合わせできる環境をご提供します。

24時間いつでも使える、スタイルに合わせた料金プラン

選べるお得な料金プラン

多様化する働き方に合わせて、モーニングプランやナイトプラン、ホリデープランなど、さまざまな月額プランをご用意。また、簡単な清掃や備品補充をサポートいただく代わりにお得に利用できる「お掃除会員」を人数限定で募集中です。お早めにお申し込みください。

住所利用や法人登記OK！バーチャルオフィス会員も募集

月額プランとして、住所利用や法人登記可能なバーチャルオフィスプランもご用意。ポスト利用や郵便物転送にも対応可能です。必要書類や手続き方法など、詳細はお気軽にお問い合わせください。

確実に席を確保したい方は事前予約がオススメ

「確実に完全個室を確保したい」という方は専用アプリ「いいアプリ」から事前予約がオススメです。利用方法は、空き状況を確認して予約するだけ。店舗担当者に連絡する必要なく、簡単にご利用いただけます。

いいオフィスの基幹システムだから実現できる24時間営業

アプリとスマートロックが連動した入退室管理や決済システム、監視カメラなど、いいオフィスが開発する基幹システムを導入することにより、24時間営業を実現。業務負担なく無人運営が可能です。

いいオフィス 二子玉川 店舗情報

施設名称：いいオフィス二子玉川

住所：東京都世田谷区玉川3-6-7 横溝ビル2階

TEL： 03-4550-0197

アクセス：東急田園都市線「二子玉川駅」より徒歩1分

HP：https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/setagayaku/futakotamagawa-by-iio

いいオフィスが提供する無人運営可能な基幹システム

特徴１.：アプリ、スマートロック、監視カメラ、管理画面が連動したシステムだから、完全無人で営業できる

アプリでQRコードを読み込んでチェックインを行うことで、スマートロックが解錠できると同時に、料金の従量課金が開始されます。また、人の動きや声・音を感知するAI監視カメラとスマートロック、管理画面が連動しているため、店内の利用状況や入退室など、管理画面で気になったタイミングをピックアップして遠隔監視が可能です。

【完全無人で営業している店舗の主な導入事例】

いいオフィス青物横丁 by U-make

https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/shinagawaku/aomonoyokocho-by-u-make

いいオフィス旭川 by Worcu-pet

https://e-office.space/spaces/hokkaido/hokkaido/asahikawashi/asahikawa-by-worcu-pet

いいオフィス近鉄下田 by Kc Study Studio

https://e-office.space/spaces/tokai-kinki/nara/kashibashi/kintetsushimoda-by-kc-ss

特徴２.：無人で運営できるから、24時間365日営業で売上を最大化できる

無人運営可能な当社のシステムは、小規模店舗でも導入できる安価な価格でご提供。複雑なシステム連携は不要で、アプリや管理画面と連携可能なスマートロックと監視カメラを用意し、店頭にQRコードを掲示するだけで無人運営が可能になります。

【24時間営業している店舗の主な導入事例】

いいオフィス三鷹 by LHK

https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/mitakashi/mitaka-by-lhk

いいオフィス鶴見 by Bizcafe鶴見

https://e-office.space/spaces/kanto/kanagawa/yokohamashi/tsurumi-by-bizcafe

いいオフィス天神川 by UpStairs

https://e-office.space/spaces/chugoku-shikoku/hiroshima/hiroshimashi/tenjingawa-by-upstairs

特徴３.：月額2.2万円～という低価格だから、小規模店舗でもリスクを抑えて導入可能

無人運営可能な当社のシステムは、小規模店舗でも導入できる安価な価格でご提供。固定費を抑えた無人運営が可能です。

【席数が少ない店舗の主な導入事例】

いいオフィス津田沼 by MACHI DESK

https://e-office.space/spaces/kanto/chiba/funabashishi/tsudanuma-by-machidesk

いいオフィス与野 by 窯茶業

https://e-office.space/spaces/kanto/saitama/saitamashi/yono-by-kamachagou

いいオフィス帯広 by omoto

https://e-office.space/spaces/hokkaido/hokkaido/obihiroshi/obihiro-by-omoto

特徴４.：予約機能を活用すれば、個室や会議室の予約管理も無人で対応可能

予約機能もスマートロックと連携可能なため、無人店舗でも個室空間や設備の予約管理が可能です。料金の支払いは事前＆キャッシュレス決済のため、現地対応は不要。会議が延びてしまう場合は「延長機能」を利用することで、追加料金の支払いもアプリで完結します。

また、予約管理はGoogleカレンダーも活用できるように開発しています。これにより、インスタベースやスペースマーケットなど、他社サービスとダブルブッキングすることなく連携可能。個室や会議室の稼働を最大限にしながら、予約管理も無人で円滑に対応できます。

【個室や会議室を無人で予約管理している店舗の主な導入事例】

いいオフィス上尾 by TOKYO NORTH GATE

https://e-office.space/spaces/kanto/saitama/ageoshi/ageo-by-tokyonorthgate

いいオフィスセンター南 by Farrow Group

https://e-office.space/spaces/kanto/kanagawa/yokohamashi/centerminami-by-farrowgroup

いいオフィス五反野 by 8Knot

https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/adachiku/gotanno-by-8knot

特徴５.：オプションプランを活用すれば、リソース不足を解消して円滑に運営できる

いいオフィスは直営店やフランチャイズ展開、システム提供の他にも、さまざまなオプションプランをご用意して、運営業務をサポートしています。24時間遠隔対応やSNS運用など、店舗によって異なるニーズに合わせてさまざまなオプションをご提案します。

【遠隔対応オプションを活用している店舗の主な導入事例】

いいオフィス松戸 by リブポート松戸

https://e-office.space/spaces/kanto/chiba/matsudoshi/matsudo-by-libport

いいオフィス志木 by HATA-LARK

https://e-office.space/spaces/kanto/saitama/niizashi/shiki-by-hata-lark

いいオフィス神戸駅前 by Suki_ma

https://e-office.space/spaces/tokai-kinki/hyogo/kobeshi/kobeekimae-by-suki_ma



いいオフィスが開発する無人運営も可能な基幹システムについて、詳細はこちらをご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。

https://e-office.inc/journal/3780/

株式会社いいオフィスについて

会社概要

本社：東京都港区南麻布２丁目15番5号

設立日：2018年4月

資本金：401,273,400円（資本準備金含む）

代表取締役：龍崎 宏

事業内容：コワーキングスペースの運営、貸会議室の運営、アプリの運営＆開発、クラウドソーシング事業、イベント運営

関連リンク

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