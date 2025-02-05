X Mile、「SalesNow Growth Award 2025 Winter」のSTARTUP部門に選出。ミッション実現に向け更なる組織拡大・人員増加を目指す。

XMile株式会社

X Mile株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：野呂 寛之、以下「当社」）は、株式会社SalesNowが国内550万社の動的データから急成長企業を選出する「SalesNow Growth Award 2025Winter」のSTARTUPカテゴリーに選出されたことをお知らせいたします。

SalesNow Growth Awardとは、国内550万社を完全網羅している「SalesNow DB」に蓄積されている従業員データをもとに、四半期ごとの企業成長率(※1)の高い企業を、企業規模別の4つのカテゴリーに応じてTOP20社を選出および表彰する場です。当社は117.16%の成長率として、スタートアップ企業（※2）を対象としたSTARTUPカテゴリーにて選出されました。

■SalesNow Growth Award 2025 Winterの詳細はこちら

https://salesnow.jp/award/2025_winter

当社は令和元年に創業以来、『テクノロジーの力で、ノンデスクワーカーが主役の世界を』をビジョンに掲げ、物流・建設・製造業などのノンデスク産業向けに多様な事業を展開するコンパウンドスタートアップです。顕在化している「働き手不足・労働生産性の低さ」双方の課題解決に向けた取り組みを進めており、採用支援プラットフォーム「クロスワーク」においては会員登録数が累計70万人、物流企業向け経営管理クラウド「ロジポケ」においては、契約事業所数が全国20,000事業所を突破するなど、順調に歩みを進めています。

昨年は、物流業界の大きな課題である「24年問題」への支援や「2030年問題」に備え、前年比2倍の人員拡充を実施し、設立5年目で社員数が400名を突破したほか、拠点も東京、大阪、福岡に加え、新たに名古屋、広島、札幌を新設し計6拠点へと拡大しました（※3）。

直近では、執行役員選任による組織体制（※4）を導入するなど組織力強化をさらに加速しています。今後も当社がミッションとして掲げている「令和を代表するメガベンチャーを創る」の実現に向け、組織拡大・人員増加を行い、さらなる事業成長を発展させて参ります。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）

*1: 企業成長率とは、特定の期間において、企業の従業員数が増加した割合のことを表しています。例えばSalesNow Growth Award 2025 Winterの場合は、「2024年12月の従業員数÷2024年9月の従業員数」で計算しています。

*2: スタートアップ企業とは、直近5年以内に資金調達を実施しており、世の中に新たな価値を創出するチャレンジをしていると判断できた企業を対象としています（2024年9月時点、従業員数30名以上）。

*3:「物流DXスタートアップのクロスマイル、1年で組織を2倍に拡大し 社員数400名超、拠点も3拠点から6拠点と2030年問題に向け組織拡充へ ～性別を問わない活躍の場でミッション「令和を代表するメガベンチャーを創る」を追求～」https://www.xmile.co.jp/news/release114

*4:「X Mile、執行役員選任のお知らせ」https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000088.000063503.html

■X Mile株式会社 会社概要

会社名：X Mile株式会社（クロスマイル）

代表者：代表取締役CEO 野呂 寛之

所在地：

・東京オフィス（本社）：東京都新宿区新宿6-27-30 新宿イーストサイドスクエア W7F

・大阪オフィス：大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第三ビル4F

・福岡オフィス：福岡県福岡市中央区大名1-8-6 HCCビル5F

・名古屋オフィス：愛知県名古屋市中区丸の内1-10-29 白川第8ビル 5F

・広島オフィス：広島県広島市南区京橋町1-7 アスティ広島京橋ビルディング1・2F

・札幌オフィス：北海道札幌市中央区南2条西8-3-1 大光ビル2F

設立 ：2019年2月

HPサイト：https://www.xmile.co.jp/

運営サービス：https://x-work.jp/ 等

■採用情報

X Mileでは、巨大産業の変革に挑戦する仲間を積極採用中です。

・採用ページトップ：https://www.xmile.co.jp/recruit

・会社紹介資料：https://speakerdeck.com/xmile/recruit

・コンセプトムービーURL：https://www.youtube.com/watch?v=xbxtcc_m5qA

・キャリアアドバイザー紹介ムービー：https://www.youtube.com/watch?v=dnkWjC8-qM8

・エンジニア採用情報：https://recruit-xmile.notion.site/X-Mile-812097f723a74632ad23d86f7219d0e4

受賞歴：

・【Forbes JAPAN】次代を担う新星たち「2024年注目の日本発スタートアップ100選」選出（令和5年）

・【健康経営】全国健康保険協会の「健康優良企業宣言」を実施し、健康優良企業に認定（令和4年）

・【ダイバーシティ推進】一般社団法人日本ウーマンズバリュートレーニング協会「WOMAN's VALUE AWARD」受賞（令和3年）