『リネージュ2』ハッピーバレンタインデー！3サービスで各種バレンタインイベントを開催！イベントアイテムを通して様々なアイテムを手に入れよう！

PC向けオンラインゲーム『リネージュ2』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、2025年2月5日(水)に、ライブサービス/クラシックサービス/アデンサービスにて各種バレンタインイベントの開催をお知らせします。

■【ライブサービス】「Present for you」

【開催期間】

2025年2月5日(水) 定期メンテナンス終了後 ~ 2025年2月19日(水) 定期メンテナンス開始前

【概要】

イベント期間中、対象狩り場でモンスターを討伐するとイベントアイテム「ギフトボックス」、「きれいな包装紙」、「きれいな飾り」がドロップします。

イベントアイテムを集めると、各村に出現するNPC「ココ ブラウニー」を通じて、開封時に様々なアイテムが獲得できる「バレンタイン ギフト ボックス」と交換することができます。

詳細はイベントお知らせをご確認ください。

≪イベント「Present for you」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/lineage2/2502present

※本イベントはライブサービスのみの開催となります。クラシックサービス/アデンサービスでの開催はございません。

■【クラシックサービス】「バレンタインのおくりもの」

【開催期間】

2025年2月5日(水) 定期メンテナンス終了後 ~ 2025年2月19日(水) 定期メンテナンス開始前

【概要】

イベント期間中、デイリーミッション「デイリーハント」完了報賞に「チョコレートの材料(期間限定)刻印」を追加します。このアイテムで特殊製作を行うと、キャラクター育成に役立つアイテムが獲得できます。

また、レベル76以上のキャラクターは、NPC「マシュマロ」からバレンタインの無料プレゼントが受け取り可能です。

詳細はイベントお知らせをご確認ください。

≪クラシックサービス「バレンタインのおくりもの」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/lineage2classic/2502valentine

※本イベントはクラシックサービスの開催となります。ライブサービス/アデンサービスでの開催はございません。

■【アデンサービス】「ハートフルウィッシュ」

【開催期間】

2025年2月5日(水) 定期メンテナンス終了後 ~ 2025年2月19日(水) 定期メンテナンス開始前

【概要】

イベント期間中、レベル76以上のキャラクターが指定された数のモンスターを討伐すると、「バレンタインプレゼントボックス」を獲得できます。この「バレンタインプレゼントボックス」は、毎日1つ受け取ることができ、開封すると「人形召喚券」など、キャラクターの強化に役立つアイテムを入手できます。

詳細はイベントお知らせをご確認ください。

≪アデンサービス「ハートフルウィッシュ」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/lineage2aden/hw2025/

※本イベントはアデンサービスの開催となります。ライブサービス/クラシックサービスでの開催はございません。

■【共通サービス】「出席チェック」

【開催期間】

2025年2月5日(水) 定期メンテナンス終了後 ~ 2025年3月12日(水) 定期メンテナンス開始前

【概要】

イベント期間中、ログインすると1アカウントにつき1日1回、ゲーム内アイテムが無料で獲得できます。

獲得可能レベルと獲得できるアイテムはサービス別で異なりますのでご注意ください。

詳細は各サービスのイベントお知らせをご確認ください。

≪ライブサービス「出席チェック」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/lineage2/2502login

≪クラシックサービス「出席チェック」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/lineage2classic/2502login

≪アデンサービス「出席チェック」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/lineage2aden/2502login

【ゲーム概要】

NCSOFTを代表する『リネージュ』の約100年前のストーリーとして作られた作品で、 ドワーフ、 エルフ、 オークなど西洋ファンタジーではおなじみの種族が登場するMMORPG。 日本では「りね」、 「りね2(りねつー)」などの愛称で呼ばれています。

マウスクリックのみでゲームを進行できる手軽さでありながら、 血盟(同盟や連合)というコミュニティに属し参戦する大規模な攻城戦やレイド討伐は圧巻の一言。さらに、世界観に沿って作り込まれた名曲の数々も必聴です。

リネージュ2ライブサービス公式サイトhttps://www.ncsoft.jp/lineage2/

リネージュ2クラシックサービス公式サイト https://www.ncsoft.jp/lineage2classic/

リネージュ2アデンサービス公式サイト https://www.ncsoft.jp/lineage2aden/

リネージュ2公式X(旧Twitter)アカウント https://x.com/lineage2_FS

リネージュ2 LINE@ QRコード

エヌシージャパン公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

(C) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

