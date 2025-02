坂本龍一トリビュートフェスの音源を独占OA！砂原良徳×小山田圭吾、荘子it×山中瑶子らの対談や、江崎文武×ausによるスペシャルセッションも！

株式会社J-WAVE

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)では、2月11日(火・祝)9:00~17:55、東京・渋谷を起点にアジアのMUSICシーンの「鼓動」を感じる9時間プログラム『J-WAVE HOLIDAY SPECIAL RESONANCE INSPIRED BY DIG SHIBUYA』を放送いたします。ナビゲーターは、ミュージシャンとしても活躍するグローバーが務めます。

本番組では、韓国、台湾、シンガポール、タイ、インドネシアなどで注目のトラックを現地のセレクターがキュレーション。日本からは、石野卓球がセレクターとして参加。アジアから湧き上がるVIBES & BEATSをオンエアでお届けします。

【「RADIO SAKAMOTO Uday」録れたて音源を独占オンエア!出演者対談も】

2月10日(月)に開催される、坂本龍一氏のトリビュートフェスト「RADIO SAKAMOTO U-day -NEW CONTEXT FES × DIG SHIBUYA-」からライブパフォーマンスの一部を独占オンエア! イベント出演者による対談やコメントも合わせてお届けします。

【クリエイター対談から100年先の未来に向けた新スレッドを立てる「STARTING THREADS」】

クリエイターが「対話」でコラボレーション。その専門領域におけるTOKYO発、100年先の未来に向けた「新しいスレッド」を立てていきます。

■出演者

・荘子it(Dos Monos) × 山中瑶子(映画監督)

・砂原良徳(TESTSET) × 小山田圭吾(Cornelius)

・神山健治(アニメーション監督) × Licaxxx(DJ、music producer)

【“新しいはじまり”をコンセプトに今夜限りのパフォーマンス「THE MAKER’S MOMENT」】

また、“新しいはじまり”をコンセプトに、江崎文武(WONK)とaus(FLAU)の二人が、坂本龍一さんへのリスペクトを込めた「鍵盤×電子音」による特別なスタジオライブを披露!

今回限りのスペシャルセッションをお聴き逃しなく!

・江崎文武(WONK) × aus(FLAU)

【アジアの鼓動を感じる音楽をキュレーションしてお届け「ASIAN BEATS」】

さらに、アジア各国のミュージシャン/DJがセレクターとして参加し、現地の音楽シーンからNEO TECHNOPOLISな未来を音楽で創造します。いま、世界に向けてリズムを刻むアジア発の「鼓動=BEAT 」を発信します。

■出演者

・Mong Tong from 台湾

・VINI from タイ

・Kin Leonn from シンガポール

・Bottlesmoker fromインドネシア

・Didi Han from 韓国

・石野卓球 from 日本

ほかにも、2月8日(土)~11日(火・祝)に開催されるテック×アートイベントを体験できる「DIG SHIBUYA」のコンテンツを特集するとともに、長谷部 健(渋谷区長)、宮本 安芸子(渋谷区産業観光文化部部長)、大平龍一(アーティスト)らと渋谷の未来についても考えます。

アジアのMUSIC&CULTUREシーンの「鼓動」が詰まった本特番をお楽しみに。

【番組概要】

放送局:J-WAVE(81.3FM)

放送日時:2025年2月11日(火・祝)9:00~17:55

番組名:J-WAVE HOLIDAY SPECIAL RESONANCE INSPIRED BY DIG SHIBUYA

ナビゲーター:グローバー

番組サイト:https://www.j-wave.co.jp/holiday/20250211/