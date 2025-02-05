Drop AI（ドロップエーアイ）サービス提供開始のお知らせ
株式会社GO TO MARKET
■株式会社GO TO MARKET
株式会社 GO TO MARKET（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：木村暁生）は、AI画像生成サービスDrop AI（ドロップエーアイ）のサービス提供を開始いたしました。
【Drop AI サービスサイト】https://drop4i.com/
■Drop AIについて
Drop AI（ドロップエーアイ）は、Stable Diffusion をベースに構築された画像生成アプリケーションで、プロンプト入力に悩まず高品質なAI画像/AIイラストを生成できます。「プロンプトに詳しくなくても、AIを使って高品質な画像を手軽に生成したい」クリエイター向けに、写真もイラストも人物も風景もアイデアを手軽に表現できます。
Drop AIは、テイスト・画風に合わせたモデルを選択可能です。インスピレーション画像のプロンプトコピー機能やプロンプト候補探索機能など、プロンプト知識がなくとも直感的に表現ができます。
Drop AIは無料で利用が可能です。さらに、同時生成数アップなど各種追加機能を拡充したい方向けに有料プランも提供しております。詳細は料金プランページ（https://drop4i.com/plan）をご覧ください。
■株式会社GO TO MARKET
【所在地】東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス17F
【設立】2020年2月5日
【代表取締役】木村暁生
【事業】インターネットサービス運営事業、マーケティング関連事業
【サイト】https://go2mkt.co.jp/