»Ä¶È»þ´Öºï¸º¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖYOHAKU¡Ê¤è¤Ï¤¯¡Ë¡×¼Â»Ü·ë²Ì¤òÈ¯É½
¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§ÏÂÅÄ ¹§Íº¡Ë¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×²£ÃÇ¤ÎDEI¡ÊDiversity, Equity & Inclusion¡Ë¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤ÎÉ÷ÅÚ¾úÀ®»Üºö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ë¡ÖYOHAKU¡Ê¤è¤Ï¤¯¡Ë～¤µ¤é¤Ð¡È¡û¡û¡É¤Ë¤¯¤¤～¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ä¶È»þ´Ö¤òºï¸º¤·¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤òWell-being¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»þ´Ö¤ËÊÑ¤¨¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡É¤ò¼Â¸½¤¹¤ëËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼Â»Ü·ë²Ì¤òËÜÆü¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»Ä¶È»þ´Öºï¸º¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖYOHAKU¡Ê¤è¤Ï¤¯¡Ë～¤µ¤é¤Ð¡È¡û¡û¡É¤Ë¤¯¤¤～¡×¤Î·ë²Ì¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦´õË¾¤¹¤ë¼Ò°÷Ìó300¿Í¤¬ËÜ»Üºö¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢»Ä¶È»þ´Öºï¸º´ü´Ö¤Ë¤¢¤¿¤ë24Ç¯7～9·î¤Î3¥«·î´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ3453.5»þ´Ö¤¬ºï¸º¤µ¤ì¡¢°ì¿ÍÅö¤¿¤ê·îÊ¿¶Ñ3.7»þ´Ö¤Î»Ä¶È»þ´Ö¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¦¼Ò°÷¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÜ»Üºö¤¬Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Ø¤Î°Õ¼±ÊÑÍÆ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬82.6%¡¢¡Öºï¸º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ´Ö¤òÍ°ÕµÁ¤Ë²á¤´¤½¤¦¤È»×¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬88.8¡ó¤À¤Ã¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¡¢Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Ø¤ÎÊÑ²½¤Ë´óÍ¿¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¢£·ë²Ì¾ÜºÙ
¡Ú»Ä¶Èºï¸º¼ÂÀÓ¡Û
¡¦YOHAKU»Üºö¤Ï¡¢24Ç¯7-9·î¤Î3¥«·î´Ö¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Ìó300¿Í¤¬ËÜ»Üºö¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢ºòÇ¯23Ç¯ÅÙ¤Î7-9·î¤Î»Ä¶È»þ´Ö¼ÂÀÓ¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢3,453.5»þ´Ö¤¬ºï¸º¤µ¤ì¡¢°ì¿ÍÅö¤¿¤ê·îÊ¿¶Ñ3.7»þ´Ö¤Î»Ä¶È»þ´Ö¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡Ú»Ä¶È»þ´Ö¤Ø¤Î°Õ¼±ÊÑÍÆ¡Û
¡¦Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Ø¤Î°Õ¼±ÊÑÍÆ¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤¬82.6%¡£ºï¸º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ´Ö¤òÍ°ÕµÁ¤Ë²á¤´¤½¤¦¤È»×¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤¬88.8¡ó¤È²óÅú¤µ¤ì¡¢Â¾¼Ô¤Ø¤Î¿äÁ¦ÅÙ¤â92.1%¤È¹â¤¯¡¢ËÜ»Üºö¤¬»Ä¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¤Ø¤ÎÊÑ²½¤Ë´óÍ¿¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡ã»²²Ã¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥È¥³¥á¥ó¥È¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë¡ä
¡Ö»Ä¶Èºï¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥á¥ó¥Ðー´Ö¤Ç¶¨ÎÏ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë³Ú¤·¤µ¤ò¸«½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡×
¡Öº£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¾¤ÎÊý¤ÎÎÉ¤¤ÂÐ±þ¤Î»ÅÊý¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢»Ä¶Èºï¸º¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡×
¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÂÎÎÏÅª¤Ë¤â¡¢Èè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¶ÈÌ³»þ´Ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡×
¡Ö²ÈÂ²¡¢»Ò¶¡¤È¤Î»þ´Ö¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¸å¤í¤á¤¿¤µ¤¬¤Ê¤¯µ¢¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡×
¡Ö»Ä¶È»þ´Ö¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢»þÃ»½Ñ¤ò³Ð¤¨¤ë¤Ê¤É¼«Ê¬¤Î¥¹¥¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¡£¡×
¡Ö»Å»ö¤Ø¤â¤è¤ê½¸Ãæ¤¬¤Ç¤¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¡¢¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¹¥½Û´Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Î½¼¼Â¤Ï¤¹¤¯¤Ê¤«¤é¤º»Å»ö¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òºÆÇ§¼±¤Ç¤¤¿¡£¡×
¢£¥³¥á¥ó¥È
¥Ñー¥½¥ë¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò ¿Í»öËÜÉô ËÜÉôÄ¹ ²ÃÀ¥ ÍÎ»Ò
¡Ê¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¡¡¥¸¥§¥ó¥Àー¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£°Ñ°÷¡Ë
¡ÖYOHAKU¡Ê¤è¤Ï¤¯¡Ë¡×¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×²£ÃÇ¤ÎDEI¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤ÎÉ÷ÅÚ¾úÀ®»Üºö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢»Ä¶È»þ´Ö¤òºï¸º¤·¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤òWell-being¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»þ´Ö¤ËÊÑ¤¨¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£»Ä¶È»þ´Öºï¸º¤ä°Õ¼±ÊÑÍÆ¤Ë¸ú²Ì¤¬½Ð¤¿Í×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»Üºö¤ÎÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÃ±¤Ê¤ë»Ä¶Èºï¸º¡×¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¸Ä¿Í¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¸þ¾å¤Î¤¿¤á»þ´Ö¤ÎÂª¤¨Êý¡õ»È¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆâÈ¯ÅªÆ°µ¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¼çÂÎÅª¤Ë»þ´Öºï¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Üºö´ü´ÖÃæ¤Ï»²²Ã¼Ô¤¬¼«Í³¤ËÅê¹Æ¤Ç¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÁÏ¤ê¡¢¤½¤³¤Ë³Æ¼«¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½ÊýË¡¤ò¥·¥§¥¢¤·¹ç¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖYOHAKU¡ÊÍ¾Çò¡Ë¡×»þ´Ö¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤â¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»Ä¶Èºï¸º¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÌÜÅª²½¤»¤º¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ÎÀè¤É¤¦¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÈ¯ÅªÆ°µ¡¤òÂ¥¤·¤¿¤³¤È¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢»Ä¶È»þ´Ö¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È°Ê³°¤Ë¤âº£¸å·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Ç¤Î´ÉÍý¿¦ÃåÇ¤°Õ¸þ¤Î¸þ¾å¡¢¼Ò°÷¤Î¤Ï¤¿¤é¤¤ä¤¹¤µ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
¡ÖYOHAKU¡Ê¤è¤Ï¤¯¡Ë¡×¤Ï¡¢DEI¿ä¿Ê¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Ë¤è¤ë¡Öµ¢¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¡ÖµÙ¤ß¤Ë¤¯¤¤¡×¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç»Å»ö¤â¡¢¼ñÌ£¤â¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¤³¤È¤â¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤¿¥Áー¥à¤Ï3¥«·î´Ö»Ä¶È»þ´Ö¤Îºï¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿Í¾Çò¡ÊYOHAKU¡Ë¤Î»þ´Ö¤ò°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡ÈWell-being¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»þ´Ö¡É¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎ¸³·¿¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¡¢¥×¥é¥¤¥¹¥ì¥¹¤ÊÂÎ¸³¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤«¤éÌó300Ì¾¤Î´õË¾¼Ô¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¾Ç¯´Ö¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬½ªÎ»¤·¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ä¶È»þ´Ö¤òÀ§Àµ¤¹¤ëÉ÷ÅÚ¤Î¾úÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Î¶¦Í¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÎÃÎ¼±¶¦Í
¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«¼çÅª¤ËºîÀ®¤·¤¿Ìó70·ï¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½»ñÎÁ¤ò¡¢Á´¥°¥ëー¥×¼Ò°÷¤ËÅ¸³«¡£Ã¯¤â¤¬±ÜÍ÷²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸úÎ¨²½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¼ÒÆâÁ´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¶¦Í
»ñÎÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÉô¤Î¸úÎ¨²½¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï3Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÆ°²è¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Äó¶¡¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¼Ò°÷¤¬¼ê·Ú¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê³Ø¤Ó¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1973Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¿ÍºàÇÉ¸¯¡¢¿Íºà¾Ò²ð¡¢¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¡¢Àß·×³«È¯¤Ê¤É¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¡£2008Ç¯10·î¤Ë¶¦Æ±»ý³ô²ñ¼Ò¥Æ¥ó¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£2017Ç¯7·î¤è¤ê¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¡£
Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2181¡Ë¡£2024Ç¯3·î´üÇä¾å¼ý±×1Ãû3,271²¯±ß¡ÊIFRS¡Ë¡£
¢£¡ÖPERSOL¡Ê¥Ñー¥½¥ë¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡ã¡¡https://www.persol-group.co.jp/¡¡¡ä
¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡ÉÁÏÂ¤¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤È¤·¤Æ¡¢2030Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¿Í¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢100Ëü¿Í¤Î¤è¤êÎÉ¤¤¡È¤Ï¤¿¤é¤¯µ¡²ñ¡É¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÍºàÇÉ¸¯¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×¡¢Å¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡Ödoda¡×¡¢BPO¤äÀß·×¡¦³«È¯¤Ê¤É¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿·ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È¤ÎÃµº÷¡¦ÁÏÂ¤¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥ß¥¤¥À¥¹¡×¤ä¡¢¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¥¢¥×¥ê¡Ö¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤¿¤é¤¯¿Í¡¹¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤â¤¬¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡× ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£