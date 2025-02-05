2025年3月10日(月)開催!未来を創る技術で名古屋を元気にするセミナー「持続可能な未来を創る！中小企業の脱炭素経営から環境経営へのステップ」
公益財団法人名古屋産業振興公社
申込はこちら :
https://forms.gle/WtPZ4xZUN2n1rw5G6
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https://forms.gle/WtPZ4xZUN2n1rw5G6
詳細を見る :
https://www.nipc.or.jp/placia/teikyo/kouen.html
カーボンニュートラルの世界的潮流は、中小企業にサプライチェーン全体でのCO2削減を求めつつ、コスト削減・売上増・技術革新・人材確保の機会も創出しています。
本講演会では、脱炭素経営の最新動向、環境負荷の把握と情報開示の枠組み（カーボンマネジメントサイクル）、中小製造業の実践事例を解説します。
申込はこちら :
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【日 時】2025年3月10日(月) 13：30 ～16：25
【会 場】名古屋駅前イノベーションハブ(ウィンクあいち15F)
【開催形式】会場参加
【定 員】20名
【参加費】無料
【申し込み締め切り】3月7日(金)
【内容】
講演1.
持続可能な未来を築くための新たな挑戦：
カーボンニュートラル、循環経済、そしてネイチャーポジティブの実現
講師：岐阜大学 工学部 機械工学科 機械コース 教授
小林 信介 氏
講演2.
持続可能な企業経営とは
講師：株式会社ウェイストボックス 代表取締役
鈴木 修一郎 氏
講演3.
Tier3から与えるインパクト
～お客様・地域を巻き込んだ中小企業の環境取組事例～
講師：榊原工業株式会社 代表取締役
榊原 勝 氏
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詳細を見る :
https://www.nipc.or.jp/placia/teikyo/kouen.html
【お問合せ先】
公益財団法人名古屋産業振興公社 産業連携推進部
電話 : （052）890-3832 / Email : carbon@nipc.or.jp