2025年3月10日(月)開催!未来を創る技術で名古屋を元気にするセミナー「持続可能な未来を創る！中小企業の脱炭素経営から環境経営へのステップ」

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公益財団法人名古屋産業振興公社


カーボンニュートラルの世界的潮流は、中小企業にサプライチェーン全体でのCO2削減を求めつつ、コスト削減・売上増・技術革新・人材確保の機会も創出しています。


本講演会では、脱炭素経営の最新動向、環境負荷の把握と情報開示の枠組み（カーボンマネジメントサイクル）、中小製造業の実践事例を解説します。



申込はこちら :
https://forms.gle/WtPZ4xZUN2n1rw5G6


【日　時】2025年3月10日(月) 13：30 ～16：25


【会　場】名古屋駅前イノベーションハブ(ウィンクあいち15F)


【開催形式】会場参加


【定　員】20名


【参加費】無料


【申し込み締め切り】3月7日(金)


【内容】


　講演1.


　 持続可能な未来を築くための新たな挑戦：


　　カーボンニュートラル、循環経済、そしてネイチャーポジティブの実現


　　講師：岐阜大学 工学部　機械工学科　機械コース　教授　


　　小林 信介　氏



　講演2.


　　持続可能な企業経営とは


　　講師：株式会社ウェイストボックス　代表取締役　


　　鈴木 修一郎　氏



講演3.


　 Tier3から与えるインパクト　


　 ～お客様・地域を巻き込んだ中小企業の環境取組事例～


　 講師：榊原工業株式会社　代表取締役　


　 榊原 勝　氏


申込はこちら :
https://forms.gle/WtPZ4xZUN2n1rw5G6


詳細を見る :
https://www.nipc.or.jp/placia/teikyo/kouen.html



【お問合せ先】


公益財団法人名古屋産業振興公社　産業連携推進部


電話 : （052）890-3832　 / Email : carbon@nipc.or.jp