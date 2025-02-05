人気タレント・みりちゃむと『暴走列伝 単車の虎』がコラボ！「みりちゃむプロデュースアバター」を手に入れろ！
株式会社DONUTS(本社:東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が運営するリアルタイム暴走族バトルゲーム『暴走列伝 単車の虎』は、人気タレントのみりちゃむとのコラボレーションイベントを2025年2月5日(水)から開催します。
■「みりちゃむ杯 単虎アミューズメント」概要
<イベント概要>
ポーカーなどが楽しめる「単虎アミューズメント」がコラボ仕様で登場！イベントを遊んで、みりちゃむがプロデュースした限定アバターを手に入れよう！
さらに、本コラボ限定の特別ガチャも開催！チップを集めて超レアアイテムを手に入れよう！
＜期間＞
2025年2月5日(水)12:00～2025年2月26日(水)23:59
■『暴走列伝 単車の虎』概要
タイトル ：暴走列伝 単車の虎
ジャンル ：リアルタイム暴走族バトル
配信形式 ：フィーチャーフォン、スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ
著作権表記 ：(C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.
販売価格 ：無料
ストアページ：
App Store https://itunes.apple.com/jp/app/id492075888
Google Play ストア https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.donuts.tanshanotora
▼OFFICIAL
公式サイト ：http://tantora.jp
公式X ：https://twitter.com/tantora_app
■株式会社DONUTS 概要
所在地 ：東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階
代表者 ：代表取締役 西村啓成
設立 ：2007年2月5日
事業内容 ：クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業
企業サイト：https://www.donuts.ne.jp/