人気タレント・みりちゃむと『暴走列伝 単車の虎』がコラボ！「みりちゃむプロデュースアバター」を手に入れろ！

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(本社:東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が運営するリアルタイム暴走族バトルゲーム『暴走列伝 単車の虎』は、人気タレントのみりちゃむとのコラボレーションイベントを2025年2月5日(水)から開催します。

■「みりちゃむ杯 単虎アミューズメント」概要

<イベント概要>

ポーカーなどが楽しめる「単虎アミューズメント」がコラボ仕様で登場!イベントを遊んで、みりちゃむがプロデュースした限定アバターを手に入れよう!

さらに、本コラボ限定の特別ガチャも開催!チップを集めて超レアアイテムを手に入れよう!

<期間>

2025年2月5日(水)12:00~2025年2月26日(水)23:59

■『暴走列伝 単車の虎』概要

タイトル :暴走列伝 単車の虎

ジャンル :リアルタイム暴走族バトル

配信形式 :フィーチャーフォン、スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

著作権表記 :(C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

販売価格 :無料

ストアページ:

App Store https://itunes.apple.com/jp/app/id492075888

Google Play ストア https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.donuts.tanshanotora

▼OFFICIAL

公式サイト :http://tantora.jp

公式X :https://twitter.com/tantora_app

■株式会社DONUTS 概要

所在地 :東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 :代表取締役 西村啓成

設立 :2007年2月5日

事業内容 :クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト:https://www.donuts.ne.jp/