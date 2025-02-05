人気タレント・みりちゃむと『暴走列伝 単車の虎』がコラボ！「みりちゃむプロデュースアバター」を手に入れろ！

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株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(本社:東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が運営するリアルタイム暴走族バトルゲーム『暴走列伝 単車の虎』は、人気タレントのみりちゃむとのコラボレーションイベントを2025年2月5日(水)から開催します。




■「みりちゃむ杯 単虎アミューズメント」概要




<イベント概要>


ポーカーなどが楽しめる「単虎アミューズメント」がコラボ仕様で登場！イベントを遊んで、みりちゃむがプロデュースした限定アバターを手に入れよう！





さらに、本コラボ限定の特別ガチャも開催！チップを集めて超レアアイテムを手に入れよう！





＜期間＞


2025年2月5日(水)12:00～2025年2月26日(水)23:59



■『暴走列伝 単車の虎』概要

タイトル　　：暴走列伝 単車の虎


ジャンル　　：リアルタイム暴走族バトル


配信形式　　：フィーチャーフォン、スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ


著作権表記　：(C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.


販売価格　　：無料


ストアページ：


App Store https://itunes.apple.com/jp/app/id492075888


Google Play ストア https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.donuts.tanshanotora



▼OFFICIAL


公式サイト ：http://tantora.jp


公式X ：https://twitter.com/tantora_app


■株式会社DONUTS 概要

所在地　　：東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階


代表者　　：代表取締役 西村啓成


設立　　　：2007年2月5日


事業内容　：クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業


企業サイト：https://www.donuts.ne.jp/