クールな仲間たちが大集合！セガ ラッキーくじオンライン「ディズニーキャラクタークール！コレクション」

株式会社セガ フェイブ

株式会社セガ フェイブは、セガ ラッキーくじオンライン「ディズニーキャラクタークール!コレクション」を2025年2月5日11時より販売開始いたします。



当くじは、クールなディズニーキャラクターが大集合したオンラインくじとなっております。おしゃれなデザインや、キャラクターたちのクールな表情をお楽しみください。

飾って楽しむことができる、A賞「コレクションファイル」・B賞「マルチクロス」や、一緒にお出かけが楽しめる、C賞「ぽわぽわぬいぐるみマスコット」・D賞「アクリルスタンド」など様々なシーンで活用できるアイテムを多数ラインナップいたしました。

さらに、くじを累計10回引くたびに好きな「ステッカー」を選んでもらえるマストバイキャンペーンも開催いたします。ぜひご参加くださいませ。

セガ ラッキーくじオンラインは、クレジット決済のほかキャリア決済やAmazon Pay、楽天ペイなど多様な決済方法を用意しています。Amazonギフトカード等でもくじを引くことができるため、くじ初心者の方でも安心してお楽しみいただけます。この機会に、ディズニーの仲間たちのアイテムをぜひお手元にお迎えくださいませ。

<賞品イメージ>▲A賞:コレクションファイル▲B賞:マルチクロス▲C賞:ぽわぽわぬいぐるみマスコット▲D賞:アクリルスタンド▲E賞:缶バッジ▲F賞:ブロマイド風コレクションカードセット▲マストバイキャンペーン:ステッカー

※実際の賞品とは異なる場合があります

<製品概要>

◆名称:セガ ラッキーくじオンライン「ディズニーキャラクタークール!コレクション」

◆くじ販売期間:2025年2月5日11:00~2025年3月25日23:59

◆賞品一覧:

A賞:コレクションファイル

B賞:マルチクロス

C賞:ぽわぽわぬいぐるみマスコット

D賞:アクリルスタンド

E賞:缶バッジ

F賞:ブロマイド風コレクションカードセット

マストバイキャンペーン:ステッカー

◆価格:1回800円(税込) + 送料500円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

◆権利表記:

(C) Disney (C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H.Shepard.

◆URL:https://www.segaluckykujionline.net/kuji/disney-cool

◆「セガ ラッキーくじオンライン」とは

「セガ ラッキーくじオンライン」は、インターネット上で引けるハズレなしのキャラクターくじです。パソコンやスマートフォンからアクセスし、手軽にくじを引くことができます。当選した賞品は、後日ご自宅へお届けいたします。

