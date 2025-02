A BATHING APE(R) × EMOTIONALLY UNAVAILABLE

株式会社 ノーウェア



「A BATHING APE(R)︎(ア ベイシング エイプ(R)︎、以下BAPE(R)︎)」は、「EMOTIONALLY UNAVAILABLE(エモーショナリー・アンアベイラブル)」とのコラボレーションを発表します。

「EMOTIONALLY UNAVAILABLE」は、2014年にアメリカを拠点にスタート。日本、パリ、ロサンゼルスで開催されたポップアップショップやアクティベーションを通じて、ファッションシーンを牽引する人々の間で知名度を高めてきました。アイコニックな滴るハートのロゴで知られ、「誰しもが望むものを手にできる」というポジティブなマインドを発信しています。

今回のコラボレーションでは、このハートのロゴとBAPE(R)︎を象徴するモチーフを組み合わせたアイテムを展開。Tシャツ、トートーバッグ、キーチェーンをご用意しました。

BAPE(R) X EU - APE HEAD TEE / \30,800- (税込)

Tシャツは3型がラインアップ。

“APE HEAD TEE”は、フロントにAPE HEADとハート、バックに「APE SHALL NEVER KILL APE」のグラフィックをプリント。

BAPE(R) X EU - ABC CAMO TEE / \30,800- (税込)

“ABC CAMO TEE”は、フロントにオリジナルカモ柄“ABC CAMO”で装飾したハートを配置し、バックにはAPE HEADを滴る雫のニュアンスでアレンジ。

BAPE(R) X EU - BABY MILO(R) TEEMENS: \30,800- (税込) / KIDS: \13,200- (税込)

“BABY MILO(R)︎ TEE”は、左胸とバックにBABY MILO(R)とハートを組み合わせた可愛らしいグラフィックをプリント。いずれもブラックとホワイトの2色展開で、ボディには「EMOTIONALLY UNAVAILABLE」が得意とするヴィンテージ加工を施しています。



なお、“BABY MILO(R)︎ TEE”にはキッズサイズもご用意しています(キッズはヴィンテージ加工はなし)。

BAPE(R) X EU - BABY MILO(R) TOTE BAG /\27,500- (税込)BAPE(R) X EU - BABY MILO(R) RUBBER KEYCHAIN /\4,400- (税込)

トートバッグにも、BABY MILO(R)︎とハートのグラフィックを採用しました。厚手のコットンキャンバス地に補強されたボトムとハンドルを備えた、シンプルで使いやすいボートトートタイプです。キャンバスのナチュラルカラーに、ハンドルをレッド、ネイビーで切り替えた2色展開。さらに、BABY MILO(R)︎とハートのグラフィックのキーチェーンも登場します。

本コラボレーションは、2025年2月8日(土)、A BATHING APE(R)︎正規取扱店舗およびBAPE.COM WEB STOREにて発売します。

本コラボレーションのビジュアルには、8 人組ボーイズグループ「ONE OR EIGHT(ワン オア エイト)」の RYOTA(リョウタ)氏を起用しました。

商品詳細はBAPE.COM 特設ページをご覧ください。

BAPE.COM 特設ページ:

https://jp.bape.com/blogs/news/emotionally-unavailable

About EMOTIONALLY UNAVAILABLE(エモーショナリー・アンアベイラブル)

Instagram : @emotionallyunavailable(https://www.instagram.com/emotionallyunavailable/)

2014 年にアメリカを拠点としてスタート。日本、パリ、ロサンゼルスにて開催された POP UP SHOP やアクティベーションを通じて、ファッションシーンを牽引する人々の間で知名度を上げた。ハートマークに雫がしたたるアイコニックなロゴで知られているEMOTIONALLY UNAVAILABLEは“誰しもが望むものを手にできる”というポジティブなマインドを伝えている。これまで、NIKE、MEDICOM TOY、LONGCHAMP、sacai、READYMADE、(C)SAINT Mxxxxxx、CLOT、DOVER STREET MARKET、Girls Don't Cry、PLAYBOY、PAM、PLEASURES、CLUB75、BUSCEMI、ANDRE SARAIVAなどの名だたるアーティストやブランドとのコラボレーションやスペシャルプロジェクトを精力的に行っている。

About ONE OR EIGHT(ワンオアエイト)

Instagram : @oneoreight_(https://www.instagram.com/oneoreight_/)

Official HP : https://oneoreight.com/

MIZUKI、NEO、REIA、RYOTA、SOUMA、TAKERU、TSUBASA、YUGAの全員日本人からなる8人組ボーイズグループ。アーティスト名の「ONE OR EIGHT」は、日本の慣用句の「一か八か」に由来する。「BET ON YOURSELF」をタグラインに掲げ、仲間と夢に向かって“一か八か”の勝負を世界に仕掛けていく。彼らは 2024年8月16日にシングル「Don’t Tell Nobody」でデビュー。この楽曲は、Ryan Tedder(Taylor Swift、Tate McRae、Adele、Jonas Brothers)と David Stewart(BTS)がプロデュースを担当し、Billboard Japan Heatseekers Songsチャートで1位を獲得した。さらに、2024年12月6日にリリースしたBig Seanとのコラボ曲「KAWASAKI(with Big Sean)」では、アメリカのiTunesチャートにて5位にランクイン。日経エンタテイメントでは、「2025年の新主役100 人」に選出されている。

About A BATHING APE(R)(BAPE(R)) / アベイシングエイプ(R)(ベイプ(R))

東京に拠点を構え、日本発信のトレンドを提案。1993年のブランド設立以来、ストリートファッションのシンボルであり続け、30年以上にわたってシーンを牽引。これまでに「エイプヘッド」「ベイプ(R) カモ」「ベイプスタ(TM)」「シャークフーディー」「ベイビーマイロ(R)」といったアイコニックなデザインやアイテム、オリジナルパターン&キャラクターを発表してきた。現在はメンズ、レディース、キッズとラインを拡充させ、日本国内およびアメリカ、イギリス、フランス、中国、 更にアジア諸国に店舗を展開し世界中の幅広い層からの高い支持を獲得している。 また名立たるインターナショナルブランド、著名アーティストとのコラボレーションも数多く成功させ、ファッションやアパレルといったカテゴリーにとらわれない、ジャンルレスでフレキシブルな活動を行っている。

Instagram : @bape_japan

Facebook : @BAPE.OFFICIAL

X : @BAPEOFFICIAL

LINE : @bape

お問い合わせ先 / For more information :

BAPEXCLUSIVE(TM) AOYAMA

Tel: 03-3407-2145

プレス関係者お問い合わせ先 / Press Inquiries

マーケティング部/ Marketing Department Tel:03-5410-6310

株式会社ノーウェア/ NOWHERE CO., LTD.