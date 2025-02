惜しむらくサービス終了した、伝説の乙女ゲーム『THE KING OF FIGHTERS for GIRLS』がオンラインくじで登場！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO:夏野 剛、以下 KADOKAWA)は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、『THE KING OF FIGHTERS for GIRLS』の豪華賞品が手に入る<THE KING OF FIGHTERS for GIRLS オンラインくじ>を、2025年2月13日(木)17時より販売します。

『THE KING OF FIGHTERS for GIRLS』の世界観の魅力がつまった豪華賞品を取り揃えております。キャラクターイラストの他、ゲーム内スチルを使用した賞品などマネージャーさん必携のアイテムが盛りだくさんです。また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー&リポストすると、抽選で3名様に「D賞 缶バッジ全12種セット」をプレゼント。

この機会をお見逃しなく!!

<THE KING OF FIGHTERS for GIRLS オンラインくじ 概要>

販売期間:2025年2月13日(木)17:00~2025年3月13日(木)16:59

販売価格:1回 880円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ:https://kujibikido.com/lp/kofg/

■賞品ラインナップ

S賞:選べるBIGアクリルスタンド(全3種)

A賞:アクリルパネル(全4種)

B賞:美麗ポスター(全4種)

C賞:アクリルスタンド(全8種)

D賞:缶バッジ(全12種)

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント(@kujibikido)をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞 缶バッジ全12種セット」をプレゼント!

■おまけキャンペーン

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!

※全8種。ランダムでの配布となります。

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ!

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い!!

■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido

■商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/