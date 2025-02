体験型POP UP SHOP「トムとジェリーボウリング -by VILLAGE VANGUARD-」描き下ろしデザインの会場限定商品が登場！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション※写真は実際の会場とは異なる場所で撮影されたものです。

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(所在地:愛知県名古屋市、代表取締役社長:白川篤典)は、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、「トムとジェリー」のイベント体験型POP UP SHOP「トムとジェリーボウリング -by VILLAGE VANGUARD-」において、会場限定商品のラインナップを発表いたしました。2月20日(木)からのあべのキューズモールでの開催を皮切りに、全国のショッピングモールを巡回してまいります。

今回のPOP UP SHOPのテーマは、「ボウリング」🎳

ふたりと仲間たちがボウリング場に遊びに来たような世界観を楽しめること間違いなし!

ボウリング場を舞台に様々なゲームを遊びながら、追いかけっこを繰り広げるふたりに会いに行こう💨

とってもかわいい描き下ろしアートを使用したここでしか買えない限定商品をご紹介!

《トムとジェリーボウリング会場限定商品》

ここでしかGETできない会場限定商品をご紹介!

ボウリングシャツとシューズを身につけている姿はとってもキュートであれもこれも欲しくなる…!

《ヴィレッジヴァンガード限定商品》

トムジェリボウリング ぬいぐるみトム:2,860円(税込)トムジェリボウリング ぬいぐるみジェリー:2,640円(税込)トムジェリボウリング ぬいぐるみマスコット(トム/ジェリー/タフィー/マッスル):各1,848円(税込)トムジェリボウリング 刺繡缶バッジ(全8種 ランダム):各770円(税込)トムジェリボウリング 3チャームキーホルダー(トム/トゥードルス/ブッチ):968円(税込)トムジェリボウリング 3チャームキーホルダー(ジェリー/タフィー/マッスル):968円(税込)トムジェリボウリング コットントートバッグ:3,080円(税込)トムジェリボウリング エコバッグ:1,320円(税込)

続いて、ヴィレヴァン限定商品もご紹介!

レトロカラーでかわいい商品は、シリーズで揃えるのもお揃いで持つのもおすすめ🌟

こちらの商品もトムとジェリーボウリング会場で販売いたします。

※店舗により在庫状況は異なります。あらかじめご了承ください。

ダイカットクッション(トム):3,960円(税込)ダイカットクッション(ジェリー):3,960円(税込)ダイカットクッション(タフィー):3,960円(税込)ようちえんバッジ(全10種 ランダム):各880円(税込)ミニミラー(全6種 ランダム):各660円(税込)ミニハンカチ(全8種 ランダム):各770円(税込)ミニフォトリボンキーホルダー(トム):1,518円(税込)ミニフォトリボンキーホルダー(ジェリー):1,518円(税込)ミニフォトリボンキーホルダー(タフィー):1,518円(税込)

カラーコットントート(全4種):各2,300円(税込)

《会場情報》

■大阪府

あべのキューズモール

2025年2月20日(木)~2025年2月24日(月・祝)

■千葉県

イオンモール幕張新都心

2025年3月20日(木)~2025年3月30日(日)

■岡山県

イオンモール岡山

2025年4月4日(金)~2025年4月7日(月)

※営業時間は施設HP掲載営業時間に準じます。詳細は施設公式HPからご確認ください。

※営業時間の変更・臨時休業の実施など予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。

今後も全国のショッピングセンターを巡回予定!

《各種URL》

■トムとジェリーボウリング特設HP

https://www.village-v.co.jp/news/event/20046

■ヴィレッジヴァンガード公式HP

https://www.village-v.co.jp/

■ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

http://vvstore.jp/?utm_source=press

■トムとジェリー公式X

https://x.com/TomAndJerry_JP

■トムとジェリー公式Instagram

https://www.instagram.com/tomandjerry_jp/

■トムとジェリー公式TikTok

https://www.tiktok.com/@tomandjerry_jp

■ヴィレッジヴァンガード公式X

https://twitter.com/vv__official

■ヴィレッジヴァンガード公式Instagram

https://www.instagram.com/village_vanguard/

【お客様からのお問い合わせ先】

《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》

TEL:0120-911-790 (平日10:00-18:00)

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s25)