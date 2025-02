カプコンの剣戟アクションゲーム最新作！　2026年全世界で発売予定の『鬼武者 Way of the Sword』開発者メッセージ映像を公開！　さらに2002年に発売された『鬼武者2』のリマスター発表！

株式会社カプコン

日本時間2月5日(水)に配信されたカプコン独自配信番組「カプコンスポットライト + モンスターハンターワイルズ ショーケース」にて、先日発表された『鬼武者 Way of the Sword』の開発者メッセージ映像を公開!

https://www.youtube.com/watch?v=QYsBOGUm_3w(https://www.youtube.com/watch?v=QYsBOGUm_3w)

映像内では、プロデューサーの門脇、ディレクターの二瓶を迎え、改めてシリーズ完全新作として蘇った本作へ込める想いを語った。

本作では日本人には馴染み深い清水寺を初めとした京都名所の数々、そこで織りなす異形の怪物、幻魔(げんま)と一人の侍の壮絶な戦いが描かれる。

また本シリーズで外せない「最高の剣戟アクション体験」をお届けすべく鋭意開発中ですので、続報にご期待ください。

『鬼武者 Way of the Sword』公式サイト

https://www.capcom-games.com/onimusha/ws/ja-jp/

『鬼武者』 シリーズ公式X(旧Twitter)アカウント

https://x.com/onimusha_capcom

ー商品概要ー

■商品名:鬼武者 Way of the Sword

■対応ハード:PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam

■発売予定:2026年予定

■希望小売価格:未定

■ジャンル:剣戟アクション

■プレイ人数:1人

■CEROレーティング:審査予定

■コピーライト:(C)CAPCOM

※画面は開発中のものです。

※一部、敵の死亡時の表現を「切断表現なし」設定で撮影しています。

さらに同番組内では、2002年に発売された『鬼武者2』のリマスター作品も発表!

https://www.youtube.com/watch?v=jCig70ksZ-E(https://www.youtube.com/watch?v=jCig70ksZ-E)

『鬼武者2』は2002年にPlayStation(R)2向けソフトとして発売。

主人公のモデルは、1970~80年代を駆け抜けた伝説のスター「松田優作」氏を起用し当時話題となった。ゲームボリューム・アクションによる爽快感・同士と繰り広げるやり込み要素など、あらゆる面が前作『鬼武者』からパワーアップし、累計販売本数210万本*とシリーズ最多本数を記録。正当続編でありながらも、『鬼武者2』は新たな主人公の物語を描いているので前作をプレイしていない方にも安心してプレイいただける作品となっている。

※2024年12月31日現在

詳細は後日公開予定となりますので続報にご期待ください。

『鬼武者2』公式サイト

https://www.capcom-games.com/onimusha/2/ja-jp/

『鬼武者』 シリーズ公式X(旧Twitter)アカウント

https://x.com/onimusha_capcom

ー商品概要ー

■商品名:鬼武者2

■対応ハード:PlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM), Xbox One、Steam

■発売日:2025年予定

■ジャンル:戦国サバイバルアクション

■プレイ人数:1人

■CEROレーティング:C(15才以上対象)

■コピーライト:(C)CAPCOM

※画面は開発中のものです。