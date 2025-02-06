ポケモンデザイン第2弾！uka スカルプブラシ ケンザンのスペシャルデザインが登場

株式会社ウカ

この度、トータルビューティーカンパニーuka(@instauka,@ukacojp)は2月14日(金)にuka scalp brush Pokemon kenzan を発売します。

ポケモンデザイン第2弾！

ピカチュウ・イーブイ・ポッチャマ・ニャオハが uka スカルプブラシ ケンザンのスペシャルカラーデザインとして登場します。

2022年に発売してすぐに完売したネイルカラー、uka Pokemon study。

今回登場するケンザンはお好みや使い方に合わせてお選びいただける5種類の硬さで、シリーズ累計販売個数が230万個を超えています。

ポケモンケンザンは、ご使用いただいたことがない方でも、すでにお持ちの方でも、

ダブルに使用したり、持ち運んだり、マルチに使用できるミディアムの硬さです。

アウトバスではツボ押し&マッサージに、インバスではスカルプブラシとしてシャンプー時やコンディショナーをなじませるブラシとして。

お気に入りのポケモンが一緒にいるだけで、バスタイムやリラックスタイムがもっと楽し く！

＜商品情報＞

ピカチュウイーブイポッチャマニャオハ

uka scalp brush Pokemon kenzan Pikachu / Eievui / Pochama / Nyahoja

uka スカルプブラシ ポケモンケンザン ピカチュウ / イーブイ / ポッチャマ / ニャオハ

価格：各3,190円(税込）

発売日：2025年2月14日(金)

※2月7日(金)より事前予約受付スタート

お取扱店舗

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＜事前予約受付期間＞

2月7日(金)～2月13日(木)

公式オンラインストアukakau：2月7日(金)10時～2月13日(木)23時59分

店舗：各店舗の営業時間に準ずる

※ご予約はお取り扱い店舗で承ります（ELLE SHOPは予約対象外です）

※対象：ukainnにご登録いただいているお客さま

＜ウカイン入会方法＞

期間中に「ukainn（ウカイン）」へ新規登録いただいた方もご予約いただけます。入会がお済みでない方は、この機会にぜひご登録ください。

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