KDcolleワンダーフェスティバル 2025［冬］出展！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO:夏野剛、以下 KADOKAWA)が展開するフィギュアブランド「KDcolle(KADOKAWAコレクション)」は、2/9(日)に千葉・幕張メッセにて開催される「ワンダーフェスティバル2025[冬] 」内のKADOKAWAブースでイベントを実施いたします。

【第1弾】2月9日(日)ワンダーフェスティバル2025[冬]会場で抽選会実施決定!

●フォロー&会場からのポストで、豪華フィギュアセットがあたるチャンス!!

2/9(日)開催の「ワンダーフェスティバル2025[冬]会場では、フィギュアセットや、こもわた遙華先生によるイラスト入りKDcolle5周年記念アンブレラマーカーなどが当たる大抽選会を実施します! KDcolle公式X(@KDcolle_news)をフォローの上、KADOKAWAブースへぜひお越しください。

【第2弾】2月6日(木)~ KDcolle5周年記念! 回答者のなかから5名様にフィギュアが当たるユーザーアンケート実施!

2月6日より、ユーザーの皆様を対象にしたWebアンケートを実施します。KDcolle公式X(@KDcolle_news)をフォローした上で、アンケートにご回答いただいた方のなかから、KDcolleのフィギュア&カドプラを5名様に抽選でプレゼント。

KDcolle5周年 ユーザーアンケート :https://form.enq.kadokawa.co.jp/cre/?enq=Yv0KNCJlXvg%3d詳細はこちらでご確認ください。

◇プレゼントアイテム

KDcolle(KADOKAWAコレクション)

・『オーバーロード』アルベド拘束ver.

・『デート・ア・ライブ』 時崎狂三 女帝ver.

・『聖剣学園の魔剣使い』原作版リーセリア

・『青春ブタ野郎はランドセルガールの夢を見ない』桜島麻衣 高校卒業ver.&ランドセルガール

KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES(カドプラ)

・『この素晴らしい世界に祝福を!3』めぐみん

【第3弾】アンケート回答者にはダブルチャンス!?

合計20万円! 早い者勝ち! 200名様限定<1,000円クーポン>キャンペーン実施中!

アンケートにお答えいただいた方には、カドストで開催中の「フィギュアフェスティバル2025[冬]」で使える1,000円割引クーポンをプレゼント中! 上限に達し次第終了の早い者勝ちキャンペーンになりますので、どうぞお見逃しなく!

・一人一回まで利用可能です。

・本件はクーポンの使用を保証するものではありません。使用回数が上限に達し次第、キャンペーンを終了いたします。

・フィギュアフェスティバル2025[冬]期間中に対象商品のみで使用可能です。

・Amazonアカウントとカドストアカウントが未連携の方はクーポンがご利用いただけない場合がございます。



【権利表記】

(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活3製作委員会 (C)暁なつめ・三嶋くろね 発行:株式会社KADOKAWA (C) 朝霧カフカ・春河35/KADOKAWA (C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活2製作委員会 (C) 2021 橘公司・つなこ/KADOKAWA/「デート・ア・ライブIV」製作委員会 (C)丸山くがね・KADOKAWA刊/オーバーロード4製作委員会 (C)2017 川原 礫/KADOKAWA アスキーメディアワークス/SAO-A Project (C)2019 暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/映画このすば製作委員会 (C)丸山くがね・KADOKAWA刊/劇場版「オーバーロード」聖王国編製作委員会 (C) KADOKAWA CORPORATION 2020 c2020 EXNOA LLC (C) Yu Shimizu, Asagi Tohsaka 2023 / KADOKAWA (C) 2022 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project イラスト:溝口ケージ (C) 2024 暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/このすば3製作委員会

■KDcolle(KADOKAWAコレクション)とは

~コンテンツホルダーならではの魅力あふれるフィギュアを皆様に~

KADOKAWAの新しいフィギュアブランドKDcolle(KADOKAWAコレクション)。数々の作品を生んできたKADOKAWAにしかできない魅力あふれる企画とクオリティーで、“わくわくドキドキ”させるフィギュアを世界の人にお届けいたします。KDcolleが贈る新しい物語にご期待ください!!

【公式サイト】https://kdcolle.kadokawa.co.jp/

【公式SNS】https://twitter.com/KDcolle_news